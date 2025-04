Habla un hombre fuerte de Orlegi sobre la orden judicial contra Irarragorri: “No tiene ningún problema personal con la justicia”

Alfonso Villalva, uno de los ejecutivos más importantes del Grupo Orlegi, donde es CEO, y consejero del Sporting de Gijón, se manifestó sobre el litigio que el club Santos Laguna mantiene con la hacienda mexicana, unos días después de que trascendiese que el principal ejecutivo del grupo y del club rojiblanco se encuentra en busca y captura.

En una rueda de prensa desde Guadalajara para presentar los cambios en la estructura de Atlas, después de la destitución de Germán Brunati y el ascenso de Aníbal Fájer, Villalva defendió que Irarragorri “no tiene ningún problema personal con la justicia” y se mostró convencido en que “se impartirá justicia y todo saldrá de manera correcta”. Villalba insistió en que la causa abierta es contra Santos Laguna y no el principal ejecutivo, por una “diferencia de criterios”, en concreto por un supuesto fraude fiscal de unos 763.000 euros en el ejercicio de 2017.

Las palabras de Villalva

“Existe un litigio de Santos Laguna. No tiene que ver con Atlas ni propiamente con el Grupo, sino que es de Santos Laguna… Y ese litigio por alguna razón ha tomado una situación pública, mediática, muy contrario a lo que es la naturaleza de un litigio. Es una diferencia de criterios para decirlo muy claro, de cómo se aplican las reglas fiscales. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de la ley y nos sometemos a los tribunales competentes. Y ahí es donde se dirimen estas diferencias. Al final pues un tribunal escucha tus argumentos y las de la otra parte, las pruebas de cada uno y decide quien tiene razón. A veces sucede que hay quien tiene una parte de la información y la convierte en una gran verdad. Pero si un tribunal no ha resuelto, nadie es culpable de nada. Hay un principio fundamental: la presunción de inocencia. Y la presunción de la cumplimiento de la ley… En este caso es un tema de Santos Laguna, pero desafortunadamente hay veces que las autoridades también lo vierten hacia personas físicas. Alejandro no tiene ningún problema él en lo personal. Pero en el momento de esta disputa él era presidente del Consejo de Administración de Santos Laguna. Por eso lo vuelcan ahí. Pero Alejandro no tiene ningún problema en lo personal; es un problema de Santos Laguna. Y está siendo manejado por Santos y su equipo de abogados. E insisto: confiamos en los tribunales y en las instituciones de este país. Seguramente de impartirá justicia y todo saldrá de la manera correcta”.