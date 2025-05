Cote no se replantea su retirada: "Nadie me puede hacer cambiar de opinión"

El capitán del Sporting de Gijón, José Ángel, Cote, confirmó este viernes en Mareo que no se va a replantear su decisión y que, como él mismo anuncio hace unos meses, colgará las botas este verano. El lateral izquierdo coonsidera que su etapa "se acabó" y no hay opción a que reconsidere su postura pese a ser ahora titular con Asier Garitano.

Sus declaraciones.

Cuelga las botas. «Me divierte jugar a fútbol, cada día entiendo e interpreto mejor el juego. Pero siento que mi etapa acabó, o va a acabar porque hay gente más capacitada que yo. El proyecto es para ellos y yo soy honesto. Para mí lo fácil sería quedarme a verlas venir de cualquier manera, es lo que yo siento, hay gente mucho más capacitada y son el futuro. No sé si ayudé a mis compañeros con mi presencia aquí estos años. Ya lo dije y ya expliqué mis motivos sobre la retirada. Ya está. Nos tenemos que centrar en el partido del lunes y el Sporting sobrevivirá sin Cote, sin cualquiera, el Sporting es más grande que cualquiera. Nadie me puede hacer cambiar de opinión (risas). Es lo que siento, quiero tanto al Sporting que creo que es lo mejor. Me gusta salir bien de los sitios, no me quiero engañar».

Rendimiento. «Sé que mi rendimiento va a estar ahí, no es por fliparme, sé mi nivel. No me veo superado por los rivales, pero es una cuestión más de sentimiento de que veo gente más capacitada, es momento de otra gente, es mi pensamiento. Lo hago por el bien del Sporting»

Batalla por el descenso. «Las victorias ayudan y está todo más tranquilo, pero todavía falta, hay puntos en juego y tenemos que seguir ganando, esto es Segunda división y sabemos cómo va»

Garitano. «Llega otro entrenador con otras ideas, otro sistema y al parecer le encajo más que a Albés, lo tomo con naturalidad, es lo que hay. Ahora toca sumar y seguir ganando partidos»

Ascenso de Preciado. «En el famoso partido del ascenso de Preciado contra el Castellón estaba en una sidrería, recuerdo que perdió también la Real Sociedad y tuvimos una vida extra. Era muy merecido ese ascenso»

Futuro. «Lo de entrenador en el futuro no me veo porque es complicado, sacaré el carnet por hacer algo, porque me gusta el fútbol. Me llama la atención un estilo diferente a Mendilibar, si fuera entrenador en el futuro cogería un poco de todos los que tuve»

Balance. «La temporada del Sporting no fue la esperada. Hubo un bajón grande y no supimos darle la vuelta. Hay que centrarse en un modelo de juego como club, casi todos los grandes tienen esa base. Me parece lo correcto, habrá que tener paciencia y trabajar bien. Hay que tener claro el proyecto, yo es lo que veo desde fuera, tener clara esa idea de juego y tener claro que un ascenso lleva su tiempo»

Estilos de juego. «Hoy en día los equipos dominan si tienen el balón. Mi opinión es esa, es lo que me gusta ver, robar y volver a jugar, estar en campo rival. De la Champions quedan 4 equipos y 3 juegan así, se ve muy claro su modelo. Todas las formas de jugar a fútbol valen, a mí me gusta esa»

Nivel de Mareo. «La cantera va por rachas. Nacho Martín, Diego, Queipo, Rosas, Gaspar, Méndez,..son buenos jugadores. Esto va por hornadas, pasa también en los grandes, hasta en el Barcelona. Hay que tener paciencia»