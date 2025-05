Garitano y las claves del acuerdo con el Sporting: una renovación automática en caso de permanencia y la confianza de Orlegi

Salvo una gran hecatombe, Asier Garitano, de 55 años, seguirá en el banquillo de El Molinón. Terminará los últimos cinco encuentros de Liga y después tendrá un verano para empezar de cero su propio proyecto deportivo. En cierta manera, porque se lo ha ganado y porque los rectores del club gijonés observan que se puede construir con él; que no es únicamente un técnico para un rescate, sino que también tiene todo lo necesario para adaptarse a la exigencia que volverá a tener a partir del próximo curso una institución como el Sporting en Segunda División y a la forma de trabajar del Grupo Orlegi.

Porque el contrato que firmó el entrenador de Vergara tiene letra pequeña. El Sporting anunció la llegada de Garitano hasta junio de 2026, en una muestra de confianza a su nuevo entrenador. Aunque el acuerdo recoge una serie de cláusulas de salida y de continuidad, con matices. Garitano se comprometió con el Sporting únicamente a ocho partidos. Pero sabía que si lograba el objetivo de salvar al club de la quema continuará por una campaña más. El anuncio, en ese sentido, informa de que el compromiso que tienen ambas partes es hasta junio de 2026. Fuentes consultadas explican que, en realidad, el acuerdo que alcanzó el preparador vasco con el Grupo Orlegi para jugarse la categoría con el Sporting era por solo esos ocho partidos, con la renovación automática en caso de salvación, y que este acuerdo también contempla alguna cláusula de salida.

Es decir, si el preparador vasco no logra la permanencia en la categoría, algo que tiene a tiro, el club no debería compensarle económicamente como un despido. El Sporting notificó el acuerdo como un contrato por un año y ocho partidos. No es exactamente así, aunque es una fórmula que usan de forma habitual los clubes.

El Sporting está muy contento con Garitano: valoran su trabajo, adaptación momentánea, y la capacidad de levantar al equipo del abismo con dos triunfos seguidos que han alejado la zona roja, ahora a siete puntos, más el average particular con el Eldense. Es cierto que en Cádiz el equipo volvió a ofrecer síntomas preocupantes. Pero el descenso sigue lejos, a más de dos partidos con cinco por jugar.

Aunque el entrenador mantenga un discurso cauto, centrado en el corto plazo y en rearmar a la plantilla, lo cierto es que la comisión deportiva planifica con él el siguiente proyecto. Gerardo García, José Riestra e Israel Villaseñor, tres actores fundamentales dentro de la confección de la futura plantilla del club rojiblanco, tienen muy en cuenta los criterios de Garitano y su opinión a la hora de rearmar a un equipo que va a cambiar a casi la mitad de sus jugadores (el 47% de la plantilla acaba contrato ). La contratación de Dubasin es un asunto de Orlegi. En cambio, Garitano sí ha tenido una mayor influencia en la intención de contar con Gelabert en propiedad. El Sporting siempre ha tenido una valoración alta de Gelabert y su potencial. Pero su rendimiento ha crecido con Garitano, que le ha dado galones como mediapunta. Este negocio, en cualquier caso, está abierto. En Mareo quieren al jugador palentino en propiedad, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, pero las gestiones con el Tolouse no han avanzado aún.