Asier Garitano, un "pelotari" que triunfó tras el balón: LA NUEVA ESPAÑA descubre en Bergara las raíces del entrenador que ha levantado al Sporting

El sonido de la pelota retumba en Zumaia. Un largo corredor cruza la cafetería hasta alcanzar el frontón, un lugar de culto en la zona. En seguida se respira tradición. Decenas de vecinos de la localidad ocupan las dos primeras filas de las gradas para seguir el intenso entrenamiento: "Nos vemos a menos cuarto, en la cafetería, ¿vale?", dice Jokin Etxaniz, que se entrena con el destacado pelotari, Peio Etxeberría.

Para adentrarse en los orígenes de Asier Garitano, el técnico que ha despertado al Sporting de su letargo, resulta crucial hablar con Etxaniz. La pasión por la pelota unió durante la infancia a Garitano y Etxaniz, que se conviertieron en una de las mejores, sino la mejor, parejas de jóvenes pelotaris de Bergara, y parte del País Vasco. Eran casi vecinos en la calle Zubieta, una de las principales arterías del pueblo. Doscientros metros, y el Río Deba, separaban las viviendas de sus padres. Han pasado ya muchos años. Etxaniz, 55 años, sigue en casa, en Bergara. Pero recibe a LA NUEVA ESPAÑA en Zumaia, donde entrena a otros pelotaris. La pelota sigue siendo su vida; la de Garitano viró entorno a un balón.

–¿Cuál es su primer recuerdo de Garitano?

"Nos llevamos cinco meses. Él es del 69. Yo, del 70. Había unos torneos en los que coincidíamos. Nos conocimos con 7 y 8 años. Nuestros padres se conocían. Pero nosotros nos conocimos más por la pelota, en un torneo del pueblo. Se jugaba por parejas. Recuerdo que nos enfrentamos en la final y Asier casi nos gana solo. Yo tenía un compañero que era muy bueno. El de Asier, en cambio, no era tan bueno… pero casi nos gana solo. Quedamos 16-15 o 18-17, por un tanto de diferencia. Les ganamos, pero por muy poco. Al año siguiente dije: ‘vale, quiero jugar con este’. Empezamos a jugar juntos torneos. Nunca más nos enfrentamos".

Aquel torneo local, reconoce Etxaniz, marcó un punto de inflexión en la relación entre ellos. De rivales se convirtieron en una de las parejas más exitosas de su generación por la zona. Sus hazañas aun son recordadas en Bergara. El tiempo también tiene memoria para los vecinos.

–¿Eran tan bueno Garitano jugando a pelota?

"Asier era diestro. Era muy coordinado. Igual que en fútbol. Pero es que en fútbol… era muy bueno. Nos hacía lo que quería (risas). A lo que quisiera jugar era muy bueno. Haciendo deportes era muy coordinado: daba igual que fuese con pala o con pelota. Tenía una habilidad para hacer el deporte que no era normal. Era especial".

Aquella niñez para Asier discurrió con rapidez y suma felicidad, entregada a sus dos pasiones: el fútbol y la pelota. Por semana, asomaba más el balón. Y los fines de semana, irrumpía el Garitano pelotari. Cuando no competía, se tiraba las tardes en el frontón de Bergara, y eso si no estaba haciendo lo propio en un improvisado frontón en Angiozar, a escasos cuatro kilómetros de Bergara. De allí es su madre, Petri. La familia se desplazaba muchos viernes a pasar el fin de semana. Allí, detrás de la iglesia, una pared era el cielo para los jóvenes pelotaris como Asier. Una infancia en la calle. Pero pronto el tiempo le obligaría a decidir. Antes, Asier lo había tenido siempre claro, cuenta Etxaniz. "En el pueblo nos decían: ‘¿queréis jugar en el Bergara? Pus téneis que decidir: fútbol o pelota’. Pero nosotros no dejábamos la pelota. Al equipo de fútbol de Bergara les dijimos que ‘no’. Nos exigían dejar la pelota y por ahí no pasábamos (risas). Asier era el mejor de Bergara jugando a fútbol".

Todo cambia, de golpe. Aparece el Athletic. Y obliga a reordenar las prioridades. "Él veranaba en Lekeitio, (pueblo de Vizcaya). Le echan el ojo en Lezama. Si te llaman de Lezama… Él padre le metía horas llevándole en coche. Él seguía intentando jugar a la pelota. Pero los entrenamientos y el ir a Lezama le consumía mucho".

Los ojos de Etxaniz se iluminan de golp: "Ha pasado mucho tiempo, no hemos vuelto a jugar juntos a la pelota"-. El deber le llama. Vuelve al frontón.

LA NUEVA ESPAÑA se dirige ahora a Bergara, localidad donde nació, creció y que lleva impregnada en la piel el ahora técnico del club rojiblanco. Ahora Bergara vive esencialmente del metal, cuentan sus vecinos. Aunque según el último censo no alcanza los 15.000 habitantes, es una localidad dinámica, que recibe mucha inmigración. La baja tasa de desempleo ayuda. También, explican los locales, su buena ubicación: "Es el centro de Guipúzcoa, está cerca todas las capitales: casi a la misma distancia de Donosti,Vitoria y Bilbao. Todas están entre cuarenta y sesenta kilómetros. La autopista sale de aquí a todos los lados", explican.

Bitxor Jiménez nos recibe frente al Etxagi. El bar lo regenta Ignacio Etxabarri. Ambos son de la cuadrilla de Asier. Al encuentro no puede acudir Txomin Santamaría, ese día fuera de la localidad, pero ayuda a facilitar la cita y está en todo momento pendiente tras el móvil. El Etxagi comienza a esas horas –es ya la una del mediodía–a servir comidas a los clientes. Pese a ser un día entre semana, el negocio está repleto. La clientela habitual tiene mucho currante que para un rato en su jornada para almorzar. Le avala una comida casera estupenda. Ignacio enseña una mesa, al fondo del local. Es el lugar donde tantas veces se ha reunido la cuadrilla, -muchos de ellos tiene también un equipo de fútbol de veteranos del Bergara- para comer, beber, o jugar a la pocha o al mus. Aquí, en el Etxagi, Garitano no es Asier –como le conoce todo el pueblo- para los más cercanos de su cuadrilla es y será siempre "Txiki".

Bitxor toma asiento en la barra. Tras ella sirve Ignacio. En dos horas salen muchas historias y anécdotas, que se extienden después durante la larga sobremesa y durante el recorrido por el pueblo. Bitxor hace de guía y se desvive porque todo salga perfecto. Contra el perfil serio del preparador rojiblanco, sus amigos de toda la vida descubren la persona: una de la más irónica, inteligente, familiar, entregada a los suyos. "Es muy buena persona. Como lo era su padre. Y como lo es su hermano. Su familia lo es todo para él: lleva con su mujer (Mari José) toda la vida. Es todo. Su apoyo más importante. Como lo es su hijo, Lander", cuenta Bitxor. "Este año han pasado más tiempo en el pueblo. Cuando entrena, como ahora, es más complicado", explica. Subrayan en varias ocasiones de la visita la importancia que tienen en la vida de Garitano los suyos. Destacan el vínculo con su hermano, Andoitz, y el que tenían ambos con su padre, Luis Marí, que durante décadas trabajó en el banco, y al que perdierib hace escasos meses. Por eso, Asier ha estado más presente este año en Bergara. Su ausencia de los banquillos también se motiva por necesidades familiares. En Bergara todos ven similitudes entre Asier y su padre. Al menos, en el carácter.

–¿Pero es tan serio como parece?

"¡Qué va! Es un tío vivo. Muy vivo. Y vacilón. Irónico", narra con una risa contagiosa Ignacio, que parece querer contar más detalles, pero se frena.

Interviene de nuevo Bitxor. "Siempre fui muy inteligente. A otros se les va la fuerza por la boca. Él, en cambio, siempre ha tenido una habilidad: saber escuchar", explica. "Él sabe guardar antes de expresarse. Es una persona meticulosa: escucha y tiene su opinión de todo. Pero no la expresa a la ligera, como hacemos otros. Es muy listo".