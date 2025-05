Garitano confirma la baja de Gelabert, ve a Diego como lateral y ve clave el duelo en Castellón: "Falsas humildades tampoco..."

Asier Garitano confirmó este sábado la baja de César Gelabert para el encuentro que el Sproting de Gijón disputa este lunes en Castellón. El entrenador rojiblanco volvió a ser prudente y situó de nuevo la permanencia en cincuenta puntos. En cualquier caso, reconoció que vencer en Castellón supondría prácticamente amarrar la continuidad en Segunda División: "Si eres capaz de llegar a 50 putnos con cuatro jornadas por delante... falsas humildades tampoco", dijo.

Baja de Gelabert: " Tiene una pequeña molestia, no va a estar en Castellón. Tenemos que buscar alguna alternativa. Tenemos jugadores en la plantilla, podemos cambiar hasta mañana. Hasta hoy no tomamos la decisión. Decidiremos a ver que hacemos en Castellón".

Guille Rosas y Diego Sánchez: "Cuando llegué, Guille entrenaba, pero tenía alguna molestia. Por características de Elda, pensé que tenía que jugar Kevin. Diego también jugó bien. En el segundo partido, mantuvimos el lateral derecho por situaciones de rival. En casa aposté por Cote, que venía sin jugar. Estoy muy contento con Guille y Diego por su aportación. Guille estuvo fastidiado para ir a Cádiz, esta semana ha entrenado bien. Algunos jugadores con pocos minutos ha sido importante ir metiéndolos, no estamos muy sobrados de jugadores. Era importante mantenerlos en buenas condiciones.

Gaspar: "Lo ha demostrado, tiene tralla en las piernas, velocidad, gol, hambre. Su exigencia es grande. Será un jugador muy importante para el Sporting. Lleva más de mes y medio sin jugar, es una alegría para el grupo contar con él en la recta final de la temporada".

¿Final en Castellón?: "En poco tiempo, nadie pensaba que nos íbamos a ir a ocho puntos. Yo tampoco lo creía. Coges aire. Antes de Elda estaba la cosa tensionada. Pero finales de temporada son muy duros hasta llegar a los 50, 51 puntos. Estamos mejor. Pero hay que tomarlo con la misma intensidad. Es algo peligroso en la categoría. Este Sporting estuvo 15 jornadas sin ganar. Ahora estamos en una línea buena. El Castellón es un buen equipo, no podemos regalar nada".

¿Ganando se deja de sufrir?: "Si eres capaz de llegar a 50 con cuatro jornadas por delante, pues falsas humildades tampoco. Pero hay que llegar a esos puntos. La dificultad es grande, siempre en final de temporada es así. Estamos un poco mejor que hace tres semanas, eso es verdad".

El Sporting, el último en jugar: "Es lo que hay. Te podías encontrar este lunes que si el Eldense hubiera ganado al Córdoba y gana antes que tú, estábamos en la situación de Elda. Da igual jugar antes o después. Lo importante es la versión que des tú. Nos va a hacer falta el máximo de cada uno para llegar a esos puntos".

Posiciones de Gaspar y Diego: "A Gaspar, que puede jugar en las dos bandas, lo veo más en la izquierda. Se siente más cómodo. Tiene gol y esa pierna derecha es buena. Lo podríamos utilizar en las dos posiciones. Diego tiene características de central zurdo y lateral, pero yo lo veo más como lateral. Puede ayudar al Sporting así, desde sus inicios siempre ha sido un lateral zurdo".

Olaetxea: "Para el Sporting es un jugador fundamental, está haciendo una gran temporada. Entiende muy bien la táctica. Sin balón se metía como tercer central, a Rubén le gustaba esa situación. Son pequeños matices. Puede hacer muy buenas cosas".

Semana larga: "Nos ha venido bien la semana. Tuvimos más días para recuperar jugadores. Hemos partido un poco la semana, el martes 'Chispi' nos ha hecho un cordero de la leche. Vamos a llegar en muy buenas condiciones. No tenemos excusas con el tiempo, la semana que viene será más tranquila".

Castellón: "Tiene una estructura clara, aunque con diferentes jugadores. Tenemos que tener las ideas claras. Lo hemos trabajado bien, lo más importante es lo que vayas a hacer tú fuera de casa. Pueden tener algún problema, pero son rápidos, dinámicos. Han hecho buenas temporadas, les ha costado más, pero es un equipo muy atractivo de ver".

Dar más en ataque: "El objetivo es defender y poder provocar errores y atacar todo lo que podamos. Esa va a ser nuestra idea siempre. Cada partido tiene sus connotaciones. En Cádiz estuvImos ordenados, pero nos costó provocar errores y ganar duelos. Lo hicimos muy poco. En los duelos, el Cádiz fue mejor. Fuera de casa vemos que cuesta bastante, la semana pasada no ganó nadie fuera. Tenemos que mirarnos a nosotros, mejorar con respecto a Cádiz. Hay que aprovechar nuestras virtudes

Su etapa en Castellón: "Fue una experiencia muy buena, en un momento difícil con una buena afición que vive el fútbol. Estuvo mal gestionado y lo sufrió la afición. Cuando haces las cosas mal, lo normal es defender. Me llevó haber trabajado con grandes entrenadores. Me tocó quedarme con un grupo que me enorgullece haber tenido, una experiencia más. Encantado de vivir un partido así con una gran afición de fútbol".

Lesionados: "Pablo García se ha perdido un entrenamiento por un tema febril. Hoy ha entrenado bien, no tendrá problemas para el lunes. Dotor y Curbelo van en su proceso, creo que Dotor va un poco antes. Dotor estará en una situación como la de Gaspar, si sus sensaciones son buenas nos podría echar una mano en el partido ante el Depor. Curbelo andará por ahí cerca. Si tiene buenas sensaciones, espero y creo que para los últimos cuatro partidos estarán con el grupo".