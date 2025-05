El Sporting Femenino se gana seguir en la categoría: victoria en la final por la permanencia a Osasuna (3-1)

El Sporting Femenino se agarra a la categoría tras ganar una final por la supervivencia a Osasuna B (3-1). La salvación se celebró en Mareo tras una batalla agónica. Las gijonesas podían empatar para certificar la continuidad en Segunda RFEF, pero sacaron lo mejor de sí mismas para superar al cuadro rojillo. El Sporting mostró una enorme fortaleza para resistir en los peores momentos del partido y después cualidades para noquear con merecimiento al filial de Osasuna. El segundo tiempo fue notable, porque las visitantes apretaron al sentir que se les iba la categoría, pero la respuesta de las asturianas fue sobresaliente. Dominaron las áreas. La propia gracias a Sirgo -merece un monumento por la dureza de su semana- y también la contraria con hasta tres goles.

La tensión se evidenció enseguida. La presión y el miedo al descenso hizo temblar las piernas de las jugadoras de los dos equipos, que se jugaban sobrevivir en Segunda RFEF, la tercera categoría nacional. La pelota quemaba una barbaridad. No era capaz el Sporting ni tampoco Osasuna B de templar los ánimos y poner algo de pausa. Todo sucedía muy deprisa, con cierto desorden, algo normal en un encuentro donde cada error era media vida. Las rojillas -de azul- se lanzaron al principio hacia arriba, pero con precipitación: la mayoría de envíos eran demasiado directos, pero terminaban casi siempre en las manos de Sirgo. Las asturianas, mientras, saltaron al verde algo agarrotadas en ataque, un tanto precipitadas, aunque ordenadas, esmeradas en evitar los despistes. Se afanaba desde la banda Sergio Pérez en organizar bien a sus jugadoras. La consigna era avanzar y atacar, casi siempre a través de Sonso, hiperactiva, pero el empate era oro para el Sporting, vencedor en el partido de ida (1-3). Eran las locales las que tenían que abrazar un premio. Osasuna B, mientras, tenía más prisa. El primer aviso, en cualquier caso, fue de las gijonesas. Yaiza lanzó un peligroso disparo desde unos treinta metros y que se marchó muy cerca del poste. La ocasión levantó enseguida al conjunto navarro, que se sintió contra las cuerdas. Uxoa y Ane intentaron sacar ventaja de un tramo de partido abierto. Pero las gijonesas salieron del paso. Resistieron. Y a media que el encuentro avanzaba, comenzaban a asomar a la contra. Sonso, siempre ella, se cansó a correr y a apretar la defensa rojilla, que temblaba con la atacante. Precisamente una carrera de Sonso forzó un saque de esquina. A balón parado, emergió Barreda. La zaguera se hizo con un balón que cayó muerto en el área para conectar con la pierna.

Tras el descanso se cayeron las caretas. Osasuna se sintió tan angustiado que asumió que ya no tenía nada que perder. El Sporting, mientras, se organizó de maravilla y encontró el camino del gol gracias a su capacidad para correr. A la contra Granda -estupenda segunda parte la de la rojiblanca- sembró el caos. En una arrancada sensacional, acabó por los suelos derribada por Paula y anotando desde el suelo. Pero la colegiada, Nerea Delgado, decretó penalti, no se sabe si antes o después del disparo de la sportinguista. Valbuena, en cualquier caso, aprovechó el penalti para hacer el 2-0. No se rindió Osasuna, que se lanzó hacia la casa de Sirgo, un seguro de vida. La meta del Sporting construyó un muro para contener a las rojillas y edificar la continuidad en la tercera categoría. Por ahí solo se coló Gisela, que recortó distancias. Pero ya no hubo más partido. Incluso Granda se regaló a sí misma el gol que se ganó con su brillo. El Sporting se salva.