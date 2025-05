Garitano explica la derrota en Castellón y considera que "podíamos haber sacado un punto"

Se fue de Castalia con la sensación de que el Sporting pudo sumar un punto. Asier Garitano consdiera que "lo más duro" fue llevarse cuatro goles en contra en la derrota ante el Castellón y vuelve a recordar que va a ser un final de temporada difícil. El entrenador rojiblanco asume el desgaste de la situación y actualiza las cuentas para la salvación. De sumar más de 50, a llegar cuanto antes a esa cifra para atar la permanencia. "Nos vamos fastidiados, pero a siete del descenso", subrayó.

El partido. "No hemos estado bien porque hemos recibido cuatro goles. Estábamos bastante ordenados, con superioridad numérica, pero nos ha costado defender esas situaciones. Recibir cuatro goles es duro. Antes del cambio, para ajustar, porque ellos ya habían metido, recibimos el tercero y el cuarto. Hemos insistido y generamos ocasiones. Te vas fastidiado porque podíamos haber sacado un punto".

Dépor. "Tenemos cuatro días para preparar el siguiente partido. Los finales de temporada suelen ser difíciles y duros. Y así va a ser. Hay que mejorar lo que no hemos hecho bien e incidir en lo que hemos hecho bien. No hay tiempo para mirar atrás".

Permanencia atada. "Es peligroso ese mensaje. Finales de temporada son muy tensionados. Hay que llegar a los 50 puntos como mínimo y pensar en uno mismo. El calendario que teníamos no era fácil, de ocho partidos, cinco fuera. Hay que ayudar a los jugadores. Anímicamente, tras perder, no están bien. El sábado volveremos a intentar jugar un buen partido".

Final de desgaste. "El desgaste ya venía desde el primer día. Estábamos a dos puntos de entrar en descenso directo hace tres semanas, y ahora nos vamos de aquí fastidiados por la derrota, pero a siete. Tenemos la seguridad y el convencimiento de que vamos a conseguir la permanencia".

Cuatro goles recibidos. "Hemos recibido goles en juego combinativo en el que ellos son buenos, y nosotros teníamos superioridades. Eso te fastidia un poco más. Hemos tenido momentos con el 2-2 en el que veía más cerca el 2-3. Ves los datos, las ocasiones y las posesiones en un partido muy igualado. Creo que podríamos haber sacado un punto".

Otero. "Venía de un nivel muy bueno, no por los goles, por el trabajo, por la lucha. Ha recibido un golpe. Seguro que lo recuperamos. Tenemos también a Duba y ahora a Gaspar, que seguro que nos va a ayudar".

Diego. "Siempre ha sido un lateral. Ha estado bien. Venía de dos partidos sin jugar y ahora lo hizo ante un rival exigente".

El rival. "Es un equipo muy atrevido. Genera mucho, pero también le puedes generar. Lo hemos visto en el partido. No me han sorprendido. Tras el ascenso, está haciendo una buena temporada".

Pasado en el club. "(Estuvo hace catorce años) Ya ni me acuerdo (bromea). No ha cambiado la afición. Es un equipo que transmite alegría y será un club poderoso la temporada que viene. Me alegra que les vaya bien. Nosotros también estamos centrados en volver a pelear el año que viene aquí".