El Sporting se viene abajo: derrota sin defensa en Castellón que diluye el efecto Garitano

La situación del Sporting es tan dura que sobrevive gracias a un lejano comienzo de campaña, a un efecto con el cambio en el banquillo que amenaza con esfumarse, y, sobre todo, a las desgracias ajenas. Que agradezcan en Mareo que en Elda parece que ya han bajado los brazos. Le queda a esta campaña aun cuatro partidos y las matemáticas dicen que los gijoneses aun no están salvados y que todavía les queda camino para alcanzar los cincuenta puntos. Mientras dure la incertidumbre, durará el sufrimiento. Una agonía, por soporífero, de cuatro partidos antes que la gente se levante para exigir responsabilidades a un grupo –Orlegi- que debe mirarse a los ojos. Son ya tres años de gobierno y en dos la batalla ha estado por evitar el abismo. La derrota (4-3) en Castellón, en un partido absolutamente extraño, fue la gota que colma el vaso. La derrota deja heridas. Por los goles encajados. Y por la imagen, corregida solo al final gracias a Otero –hasta tres goles metió el colombiano- y a un arranque insuficiente de alma. El efecto Garitano –el último culpable, pese a un extraño gobierno en el Skyfi de Castalia- se diluye, aunque este club no está para héroes, sino para una profunda reflexión.

Va un mes con Garitano en Gijón y algunas decisiones comienzan a estabilizarse. Para el de Bergara, al menos de momento, no hay dudas: Kevin es intocable, Diego es más lateral que central, y Pablo García es extremo. Y, por cierto, Olaetxea, intocable. En la relevancia del centrocampista de Abadiano coincide con Albés. Algo tendrá Olaetxea, criticado por una parte del entorno, que hasta dos entrenadores opuestos confían a ciegas en él. En su firme apuesta por el lateral derecho gallego se encuentran enseguida diferencias. Al saliente le encantaba Guille Rosas. Al entrante le encaja más Kevin Vázquez. Esta decisión banal en realidad explica su estilo: entiende Garitano que el que fuera capitán del Celta de Vigo ofrece más estabilidad y solvencia a la defensa, y entiende que para forjar un equipo competitivo en una categoría tan farragosa como es esta Segunda es fundamental abrocharse por atrás. Cuestión de gustos, pero el nuevo rol de Rosas ya no se defiende por un déficit físico.

EN IMÁGENES: La derrota del Sporting en Castellón / Área 11

¿Cómo relevar a un futbolista con el impacto de Gelabert en un equipo carente de mediapunta y que además no va sobrado de talento? Garitano encontró respuesta el enigma y entregó el “10” a Nico Serrano, asumiendo además un importante efecto dominó. La permuta de Serrano hacia zonas centrales alcanzó también la banda izquierda, donde habitualmente arranca el talento de Lezama. Pablo García avanzó su demarcación. No fue el único movimiento en una banda izquierda inédita, porque también regresó al once Diego Sánchez para abrochar más al equipo atrás, decisión que apartó del equipo a Cote.

Castellón 4 3 Sporting 1-0, min 17: Raúl Sánchez. 1-1, min 31: Otero. 2-1, min 45+3: Raúl Sánchez. 2-2, min 52: Otero, de penalti. 3-2, min 6: Alberto. 4-2, min 71: Kevin Vázquez, en propia. 4-3, min 90+1: Otero. Alineación Castellón Gonzalo (0); Chirino (1), Alberto (1), Escobar (1); Mabil (3), R. Sánchez (3), Moyita (2), Van den Belt (2), Jozhua (1); Camara (1) y Cala (1) CAMBIOS Suero (2) por Escobar, min 56. Zarfino (s.c) por Cala, min 74. Traore (s.c) por Saúl Sánchez, min 88. De Miguel (s.c) por Mabil, min 88. Jojic (s.c) por Moyita, min 88. Alineación Sporting Yáñez (1), Kevin (0), Pier (0) Maras (1) Diego (0); Olaetxea (0), N. Méndez (1), Nico Serrano (1); Dubasin (2), Otero (3) y Pablo García (0) CAMBIOS Guille Rosas (1) por Nico Serrano, min 71. Gaspar (1) por Olaetxea, min 74. Nacho Martín (1) por Pier, min 74. Campuzano (s.c) por Kevin, min 81. Sesma Espinoa (C. Riojano). Amonestó al local Moyita y Johan Plat.... Y a los visitantes Otero, Diego Sánchez Skyfi Castalia. 9.426 espectadores

Salió el Sporting al Skyfi de Castalia como si el equipo sintiese que ya no corre la muerte sobre sus espaldas tras el apagón del Eldense. Y eso es un problema importante si enfrente tienes a este rompedor Castellón de Voulgaris. Es el equipo orellut un rara avis en Segunda División. No solamente por cómo ficha –a través de la ciencia y del Big Data-. Sobre todo, por cómo juega. En una competición rácana, es la alegría personificada, aunque a veces ese afán admirable por atacar desnude carencias. La cosa es que en cuestión de quince minutos fue el Sporting quien volvió a gritar que su único problema no está en el banquillo. Que en México tomen nota, este equipo está cogido con pinzas. O, al menos, tan herido que solo le da para sobrevivir. Mabil, un keniata que hace meses jugaba en Suiza, fuera del radar de la mayoría de agencias, llevó al límite a la zaga asturiana, que contenía el aire cada vez que el muchacho arrancaba por la derecha. En la enésima arrancada en la que dejó atrás a Diego, vio cómo pisaba área Raúl Sánchez. Estaba tan solo Sánchez que la gente de Castellón gritó gol cuando se acomodaba para rematar. 1-0. Y otro aviso: renovar la zaga y recuperar el orden establecido de la campaña 2023-2023 debe ser una prioridad para los que harán la plantilla.

Van del Belt no hizo más grande el destrozo porque ya se encargó Yáñez de decir que aun faltaba partido. La mano del meta levantó al equipo gijonés. Valió más que un gol. Y el Sporting arrancó a jugar. Perdió el miedo a atacar. Y cuando comenzó estirarse entendió que su rival es en cuestiones de lo más admirable, pero también vulnerable. Otero y Duba comenzaron a relacionarse. Y estos dos, cuando están bien, elevan mucho el nivel. El pingüino ganó una jugada perdida y vio la carrera de su amigo. Otero echó a correr y ya no lo paró nadie. Tampoco Gonzalo, el portero, que hizo una salida de lo más extraña. El guardameta llegó a tocar la pelota, pero de una manera errática. Por si acaso, el colombiano la acompañó a la red. El empate animó ya del todo a una pareja en la que Orlegi confiará de nuevo parte del siguiente proyecto. Dubasin se sintió tan holgado de autoestima que dibujó una jugada de esas que ahora firmaría el mismísimo Lamine Yamal. Ya saben: una finta, un amago, otro recorte y una picadita a Gonzalo para rematar. Escobar le sacó en la misma línea el que habría sido uno de los goles del año. No hubo remontada y el equipo volvió a las andadas. Los de Plat repitieron fórmula: otro balón –el enésimo- a Mabil para que este encarase a Diego. En este caso el extremo pasó antes por Moyita, que se la mandó después al espacio. La zaga rojiblanca, un caos. Mabil de nuevo vio a Raúl Sánchez. El 2-1 fue un calco del 1-0. Diego levantó luego la mano antes del descanso tirando al suelo a Mabil al suelo, desesperado.

Nada más arrancar el segundo tiempo, erró Camara el que pudo ser el 3-1. No mató el encuentro y el Sporting, como si fuese un gato con siete vidas, se levantó. Ni siquiera necesitó un acierto, porque fue Gonzalo, el meta del Castellón, quien confirmó que definitivamente esta noche no es la mejor de su vida. Se despistó con la pelota, como si estuviese en una posición para sestear. Por allí fue deprisa Nico Serrano, muy listo. Le merendó la pelota y se fue al suelo derribado por Gonzalo, hundido. Otero convirtió el penalti, especialidad de la casa. Con la moral por los suelos, el portero del Castellón estuvo a nada de rematar su desastre cuando se le escurrió un tiro inofensivo de Serrano. El Skyfi de Castalia le dedicó pitos, muy a su pesar.

Luego llegó un susto enorme: Pier y Cala impactaron por los aires y el impacto fue tan duro que el atacante orellut acabó con un aparatoso vendaje en la cabeza. Pero en realidad quien quedó grogui fue el Sporting, saciado tras el empate. Alberto, ídolo local, se fue desde su casa corriendo a la de Yáñez. Pasó por Suero, recién salido, quien le brindó un pase buenísimo al espacio para que rematase a lo Van Basten. Sesma Espinosa le negó de primeras la gloria. Pero después la tecnología premió su vocación. El gol terminó de hundir a un Sporting gacho. Y animó al Castellón, que olió sangre.

Se animaron los locales, que acumulaban jugadores en área contraria a la vez que se angustiaban los asturianos. El cuarto llegó por acumulación. Se lo marcó –sin querer- Kevin, a quien le golpeó la pelota. En realidad pudo ser cualquiera porque la guarida de Yáñez parecía la entrada a Madrid, un atasco con decenas de camisetas. Quedaba apenas un rato. Mucho tiempo para que un Castellón que es todo vocación no cometiese el enésimo descuido. Gonzalo se reivindicó con una mano gigante. Pero sobre la bocina no pudo hacer nada para impedir el hat-trick de Otero. El primer triplete del colombiano en el Sporting dejó el encuentro en el alambre hasta el final. No fue suficiente y los rojiblancos hincaron la rodilla.