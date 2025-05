La calculadora del Sporting: las cuentas para la permanencia matemática ante el Dépor

Tres goles lejos de El Molinón tampoco le han dado al Sporting para volver a ganar. El conjunto rojiblanco se marchó de vacío por segunda jornada consecutiva. En la versión más frágil de la etapa de Asier Garitano en el banquillo, el puño de acero de Otero maquilló la endeblez defensiva de un equipo al que le costó defender y también construir ante un rival más certero y con las ideas mucho más claras. Lo mejor de la jornada es que el equipo salía sin la presión de ver al Eldense recortar diferencias. Los siete puntos sobre el descenso, más el "goal-average", dan opción a que el conjunto gijonés pueda incluso certificar la permanencia matemática el próximo sábado, ante el Deportivo de La Coruña. Para ello, los gijoneses deben ganar y que el cuadro alicantino no pase del empate. Los de José Luis Oltra reciben el domingo al Málaga, por lo que tocará hacer los deberes después de dos jornadas de decepción. No solo por los resultados. La imagen en Cádiz y en Castellón estuvo lejos de ese Sporting mejorado que se intuyó ante el Mirandés y ha vuelto a diluirse. La afición del Sporting no solo se merece un final tranquilo y que el equipo termine con la salvación bajo el brazo lo antes posible, es decir, en la próxima jornada. También ver ese Sporting a la lucha, esa batalla sin cesar que está por algo en el himno.

Pablo García, ante Chirino. | ÁREA 11

Otero es "fuego"

En las retransmisiones de los partidos por televisión, tanto en Primera como en Segunda, las previas de los partidos y los tiempos de descanso cuentan con una promo de LaLiga que tiene como banda sonora la canción "Fuego", de "Bomba Estéreo". El grupo es colombiano, como Juan Otero, quien participa en esa promo, en la que se reproduce una de sus celebraciones. Otero bailó "Fuego" en ocho ocasiones antes de visitar Castalia. Allí hizo arder el ataque del Sporting con un triplete que igualó, por dos veces, la ventaja del Castellón y luego recortó diferencias. También elevó a once su cuenta anotadora, un gol más que el año pasado. Ya es "Pichichi" en solitario del equipo.

Nacho Méndez, Pablo y Diego hacen salir de lo habitual a Garitano

Delicatessen made in Duba

El Sporting pagará 1,6 millones de euros en este mes de mayo para hacerse en propiedad con Jonathan Dubasin, pero el "Pingüino", más allá de tasaciones, dejó en Castalia una de esas acciones de futbolista caro. Después del empate de Otero, el delantero del Sporting tuvo el segundo tras una acción en la que, tras un doble recorte, dejó a dos defensas y al portero en el suelo para buscar, de vaselina, el gol y la plasticidad máxima. Lo hizo perfecto, con la pausa y la fuerza justa. Perfecto, o casi. Apareció Escobar, central del Castellón, para liquidar lo que iba a ser el gol de la temporada en el Sporting. Su salto para cortar la trayectoria del balón, casi sobre la raya, se convirtió en el cabezazo que ningún sportinguista quería ver. Salvó a su equipo y dejó sin premio una acción "delicatessen", de las pocas que ha regalado el Sporting esta temporada. Y de lo que pudo ser el 1-2, se pasó al 2-1 antes del descanso. Detalles capaces de marcar un partido.

Castalia, con la voz del mejor Sporting

"El Sporting era un equipo que, por juego y por estar compuesto por mucha gente formada en el club, provocó que muchos nos encariñáramos con él sin ser sportinguistas". José Ángel de la Casa recordaba así, en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA, su apego al conjunto rojiblanco. Lo hizo con motivo de un reportaje publicado en 2021 recordando los 40 años de la primera de las dos finales de Copa del Rey del Sporting. La suya fue una de las grandes voces que acompañó los años dorados del club gijonés. Ayer, en Castalia, se guardó un emotivo minuto de silencio tras el fallecimiento del popular narrador, a los 74 años.

El triple fallido de Asier

Un cambio por partido. A eso había acostumbrado Asier Garitano desde su llegada al Sporting. Después de su estreno con victoria en Elda, a la siguiente jornada retocó el equipo, únicamente, con la entrada de Cote por Diego Sánchez. Volvió a salir bien, sumando los tres puntos. Después tocó viajar a Cádiz, donde el de Vergara volvió a cumplir con la regla, situando a Nacho Martín en el medio, en el lugar de Diego Sánchez. Los demás, los de la semana anterior. Algo no acabó de funcionar en el Nuevo Mirandilla. Entre eso, y la baja por lesión de Gelabert, el técnico apostó por un triple cambio en Castellón. Diego Sánchez, Pablo García y Nacho Méndez, al verde. Hubo quien le pidió un cuarto cambio de inicio. Si está sano, extraña seguir viendo a Guille Rosas comenzar los partidos en el banquillo.