La singular respuesta de Otero y la defensa de Maras al "carácter" del Sporting

"No se consiguió el resultado, el próximo fin de semana tenemos otra final". Juan Otero lamenta que el Sporting se haya marchado de vacío de la visita a Castalia tras hacer tres goles que llevaron, todos, la firma del cafetero. Fue el de Castellón el primer "hat trick" de la carrera del colombiano, como él mismo afirmó tras el partido. "Estoy contento por ello, sí, pero no sirvió para nada. Así que, a seguir trabajando", lamentó.

"Me encuentro muy bien. Los compañeros me están ayudando mucho y me siento muy cómodo con el esquema del míster. No se están dando los resultados, pero son cosas del fútbol. Quedan cuatro finales", explicó tras el encuentro. En lo individual, evita marcarse cifras goleadoras tras sumar 11 tantos y superar los 10 del pasado curso. "Lo único que quiero ahora es que el equipo gane. Y si puedo aportar mi granito de arena para conseguir eso estaré contento", destacó.

Otero, al igual que Garitano, señaló que el de Castalia fue "un partido muy abierto, para quedar en empate. Cuando estás encima y te marcan, es complicado. Lo intentamos. Toca seguir". En cuanto a la afición, el colombiano pidió que "estén con nosotros. El equipo va a estar luchando. No se consiguió el resultado pero quedan cuatro finales". Lo que admitió es que está siendo un final de mucho desgaste. "A ningún jugador le gusta estar en esta situación. Nos ha tocado y toca ahora terminar la temporada bien. A esperar ganar para tranquilizar un poco la cosa", concluyó.

Maras, defiende el carácter del equipo

"Fue un partido extraño, bueno para el espectador. Con muchas situaciones abiertas. Pudo caer de uno u otro lado". Nikola Maras defiende "el carácter" del equipo. "No hemos perdido la cara al partido en ningún momento. Hemos tenido el carácter de luchar hasta el último momento e intentar conseguir algo positivo", señaló. En cuanto a los cuatro goles recibidos, insistió en el juego "abierto" de los dos equipos y pidió volver a verlo para analizar "los errores y sacar también las buenas cosas". En cuanto al futuro, el serbio señaló se mostró "convencido de que vamos a sacar la situación adelante". Maras se centra en el Dépor. "No miramos los cuatro partidos, miramos el siguiente. Tenemos que salir todos juntos: jugadores y aficionados. Ellos nunca fallan, seguro que estarán con nosotros. Tenemos que intentar ganar en casa", sentenció.