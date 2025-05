Otero, bandera ante la crisis del Sporting y un balón con destino a Mareo: la intrahistoria del momento del cafetero

"¡Vaya partidazo!", reconocían de forma unánime periodistas y trabajadores del Club Deportivo Castellón a Juan Ferney Otero (Sipí, 30 años) cuando este se disponía a abandonar el Skyfi Castalia. Su expresión corporal no era la de un ganador, sino la de un tipo frustrado. Otero se exhibió en Castellón con una actuación estelar: marcó tres goles y llevó al límite a la zaga "orellut". Pero abandonó el campo cabizbajo sabedor de que el primer hat-trick de su extensa carrera profesional (313 partidos) no ha sido suficiente para que el Sporting regresara a Asturias con puntos. Los rojiblancos continúan sin amarrar la permanencia. Otero se erige como uno de los símbolos del Grupo Orlegi en el Sporting, siendo además muy cercano a Alejandro Irarragorri. Su paso adelante llega ahora, en el momento deportivo e institucional más delicado para la entidad. Este sábado, el atacante, que se llevó un fuerte golpe en un ojo aunque no reviste gravedad, liderará el ataque rojiblanco contra el Deportivo de La Coruña, precisamente el club que le abrió la puerta de entrada a España a través de su filial.

El Castellón tiene previsto mandar en las próximas horas a Mareo el balón del partido para que llegue a manos del atacante, aunque para el futbolista es lo de menos. Con sus tres goles en Castellón, y a falta todavía de cuatro partidos para elevar sus registros, sus 11 goles suponen que esta campaña en el club gijonés también sea la más prolífica en toda su trayectoria. En su primera temporada en Gijón marcó 6 tantos y en la pasada, compitiendo ya como delantero, alcanzó los 10. La paradoja es que este ha sido el curso en el que ha disputado menos minutos, castigado por las lesiones que le han dejado sin competir hasta en siete encuentros: en las dos primeras campañas superó la barrera de los 3.000 minutos (3.230 y 3.198), mientras que este apenas supera los 2.000 en el campo (2.094).

En los dos últimos años, el cafetero suma 21 tantos en Liga (promediando 10,5 goles por campaña). Unas cifras importantes si se tiene en cuenta que a Mareo llegó a priori como un extremo derecho y no como el "9" que es ahora. Abelardo Fernández fue el primero en apreciar que tenía condiciones de ariete al observar que sus envidiables condiciones físicas le permiten ser un atacante imparable con espacios, como demostró en el Skyfi de Castalia, pero que también domina el juego aéreo y tiene un fuerte golpeo con su derecha natural. Albés, antes, y ahora Garitano también le han dado continuidad como referente. Aunque a veces le falta instinto para ganar posición en el área, sus cualidades lo sitúan entre los diez mejores artilleros de la categoría. Está, de hecho, igualado con Juan Carlos Arana, el octavo máximo realizador de Segunda División. Hay un elemento decisivo: Otero es uno de los grandes especialistas de la competición desde el punto de penalti. Ha marcado los siete penaltis que ha ejecutado. Solo cuatro han llegado con la pelota en movimiento. Llamativo.

Apuesta de la propiedad

A la espera de que el Grupo Orlegi cierre la incorporación en propiedad de Jonathan Dubasin tras ejecutar la opción de compra con Basilea, un negocio que se está dilatando con un plazo que vence en menos de un mes, Otero ha sido la gran apuesta de la organización en el Sporting. Futbolista muy valorado por el grupo desde que compitió en México en Santos Laguna y Atlas, su impacto en el club rojiblanco está fuera de toda discusión y ahora mismo es probablemente el mejor fichaje que ha gestionado el Grupo Orlegi en su etapa en el Sporting. La organización hizo en su momento un importante esfuerzo por convencer a Club América y ajustar el salario del atacante dentro del control económico de La Liga. Otero puso mucho de su parte el pasado verano para llegar gratis, en propiedad, al Sporting, desestimando opciones económicamente más importantes. En el momento más delicado para el grupo en Gijón, Otero es su referente.