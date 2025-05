La referencia de un jugador del Deportivo al Sporting y a su "campazo"

"Esperamos dar una alegría en El Molinón", Cristian Herrera, jugador del Deportivo, habla del ánimo de la plantilla coruñés en su visita, este sábado, al Sporting, una vez atada la permanencia. Del conjunto rojiblanco asume que "nos va a poner las cosas muy difíciles. Está peleando por salvarse. Para ellos va a ser una final y para nosotros, que ya tenemos ese primer objetivo cumplido, tenemos que ir a igualar su intensidad y a disfrutar de ese ambiente, de ese campo, que sin duda es un campazo".

El delantero Cristian Herrera, fichado por el Deportivo el pasado verano como futbolista libre, reveló este miércoles que continuará un año más jugando en el estadio de Riazor al cumplir los objetivos fijados en su contrato para ampliar su vinculación hasta junio de 2026. "Eran unos objetivos individuales que ya he cumplido, así que seguiré un año más. Mi deseo es ayudar al Dépor y, sobre todo, jugar más que esta temporada", afirmó Herrera en una conferencia de prensa. En este sentido, el atacante canario, de 34 años, reconoció que esperaba tener más minutos en su primera temporada como jugador deportivista.

"Esperaba participar más, pero las cosas se han dado así. Al final todo jugador quiere jugar y está claro que es un tema complicado. Pero somos profesionales, nos dedicamos a esto y tenemos que estar preparados para cuando nos toque jugar. Habrá años que se jueguen 40 partidos y otros menos, pero lo importante es mantener la regularidad y demostrar ser profesionales en el día a día", explicó. Se definió como un jugador "ambicioso" y por eso mira "hacia arriba" en la clasificación, aunque el Dépor ha pasado temporadas fastidiadas en Primera Federación y lo prioritario es asentar al equipo en el fútbol profesional. "Conseguir el objetivo a estas alturas e intentar alcanzar el playoff en lo que queda sería alucinante. Pero el objetivo ya está conseguido", dijo Herrera y elogió a su compañero Yeremay Hernández porque "es un grandísimo jugar y todavía no ha tocado techo".

No obstante, el delantero opinó que el Dépor "no puede depender" de un único jugador si quiere pelear por la zona alta de la clasificación, en lo que ha influido sobre todo, puntualizó, la falta de "regularidad" durante la temporada. Finalmente, elogió el trabajo de Óscar Gilsanz al frente del equipo, pero no quiso pronunciarse sobre si el técnico gallego se ha ganado su continuidad en el banquillo del estadio de Riazor porque "eso no depende de los futbolistas".