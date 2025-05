Tres ensayos, vuelta de Gelabert y el Sporting completa viaje vía Barcelona

El Sporting completó ayer su vuelta a Gijón tras el partido en Castalia. El equipo hizo noche en Castellón y a primera hora de la mañana se trasladó en autocar a Barcelona, donde tomó un vuelo a las 13.10 horas rumbo a Asturias. No hay tiempo para el descanso en una semana en la que los gijoneses volverá a tener partido de Liga este sábado, en El Molinón, ante el Deportivo de La Coruña, a las 16.15 horas. Asier Garitano ha programado tres sesiones de entrenamiento para preparar el choque ante el conjunto coruñés. Todas, marcadas a las 10.45 horas, en Mareo.

El Sporting vuelve a El Molinón este sábado después de dos salidas consecutivas en las que no ha sido capaz de sumar. Los rojiblancos vienen de perder en Cádiz y Castellón, dos rivales que se encontraban en una situación clasificatoria similar a la de los roijblancos, y que ya les ha superado en la tabla. Asier Garitano deberá estudiar si realiza cambios respecto a un último once en el que no pudo contar con los lesionados Gelabert, Curbelo, Caicedo, Dotor y Bernal. La previsión es que Gelabert vuelva a estar en disposición este sábado, una vez se decidiera parar por unas pequeñas molestias musculares.n