Javi Poves vuelve a Mareo con un plan para "tokenizar" el club: "Me gustaría controlar el Sporting y devolvérselo a sus socios"

«Se me vienen a la mente recuerdos muy bonitos». Javi Poves (Madrid, 1986) aparca en Mareo tras varias horas al volante desde la capital de España. Quiere mostrar a su pareja el lugar donde «me cambió la vida por completo». El club donde debutó en Primera División en 2011, jugando un solo partido para después colgar las botas a los 24 años por no sentirse «identificado con el mundo del fútbol», ha cambiado mucho. También aquel central que llegó al filial desde el Navalcarnero y es hoy presidente y entrenador del Moscardó, además de férreo defensor del terraplanismo. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA mientras en su móvil llega un mensaje de Cote. Dice disfrutar de que su mirada, provocadora para muchos y a contracorriente de lo establecido, le haya convertido en una figura mediática y viral. «No me desgasta. Me divierte más que lo sufro. No miro mucho las redes, pero sí que es verdad que ahora me piden muchas fotos», desliza.

«En cuanto he tenido oportunidad de librarme de mis quehaceres en Madrid me he venido. Vengo a traer energía al Sporting y cerrar cuanto antes la permanencia. Es impensable que este club pierda la categoría. Estaré ante el Dépor en El Molinón», señala. Viene de atar la salvación de su equipo, el Moscardó, en Segunda Federación, algo que destaca como «un hito viendo la estructura y capacidad económica que tenemos ahora mismo».

Javi Poves. / Á. C.

«El Sporting es donde empezó todo para mí. Supuso el final de una vida y el inicio de otra. Desde que dejé este club por cómo veía el mundo la gente no se puede imaginar de la vida maravillosa que he tenido. Como dicen en ‘Blade Runner’: He visto cosas que vosotros no creeríais», afirma con media sonrisa. Lleva sin pisar El Molinón desde que vestía de rojiblanco, pero nota que «el ambiente aquí es el mismo de entonces o mejor que antaño. La gente sigue apoyando al Sporting pase lo que pase. Ellos son el corazón del club».

Poves relativiza los problemas deportivos del conjunto rojiblanco, porque pasar de disputar el play-off a luchar por la permanencia «demuestra lo difícil que es ganar en el fútbol y lo alta competitividad que hay en Segunda División». Admite, en todo caso, que desde la distancia también es más difícil valorar las causas de este desplome. «Esto es coger una buena hornada de guajes, cinco o seis chicos que funcionen bien del juvenil, y acertar en tres o cuatros que vienen de fuera. Así llegará la próxima oportunidad de subir a Primera pero, por lo general, va a ser una guerra todos los años», resume sobre su fórmula para volver a dar el salto de categoría.

Dice que «a corto plazo» se ve intentando hacer crecer al Moscardó y a largo plazo desvela un sorprendente deseo en clave sportinguista. «A mí me gustaría algún día ser el que controla el Sporting y devolvérselo a los socios. Disolvería la Sociedad Anónima Deportiva y tokenizaría el club (convertir la propiedad en un activo financiero), subdividiéndolo en acciones que se sacarían a la venta a todo el público. Que el club no tuviera un dueño único o físico. A lo mejor dentro de 20 años, si es que sigo vivo, puedo devolver el Sporting a sus socios», concluye Javi Poves.