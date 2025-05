El Sporting, entre las urgencias y la desconfianza en la grada: así está el ambiente en Mareo

Las consecuencias de la mala temporada del Sporting son palpables más allá de la necesidad de atar la victoria este sábado ante el Dépor para aspirar a certificar la permanencia matemática. El malestar en la grada, tras otro año al borde del precipicio, ha ido en aumento después de las dos últimas derrotas en Cádiz y Castellón. No evitará que se viva una gran entrada en El Molinón, donde empieza a escasear ya el papel, pero tendrá su reflejo en la celebración del "día del sportinguismo". El acto, que cumple su segunda edición y se desarrollará en Mareo en la previa del encuentro, solo es secundado por Unipes. Federación de Peñas y Grada de Animación 1908 ya han informado de su no asistencia.

El "día del sportinguismo" es un acto que el club se comprometió a organizar tras integrarlo dentro del protocolo firmado con las peñas. La idea partió para dar protagonismo los aficionados y, se asegura desde el Sporting, con respeto absoluto y colaboración con otras acciones como la concentración de peñas que realizará la Federación de Peñas en Llanera en el mes de julio, o actos más recientes como los celebrados en Cangas del Narcea y Cangas de Onís. Después de una primera edición valorada positivamente desde la entidad, en esta ocasión el contexto es muy diferente al del año pasado, espoleado por un final con el equipo rumbo al play-off de ascenso. Las urgencias deportivas y el desgaste entre la propiedad y el seguidor del conjunto rojiblanco, desencantado con los resultados y la imagen proyectada desde Orlegi, ha hecho que se viva el momento de mayor desconfianza desde el cambio de propiedad en el club gijonés.

La Federación de Peñas Sportinguistas ha tomado la decisión de que "ningún miembro de la junta directiva" participe en estos actos, dando libertad a sus afiliados a que decidan si quieren o no formar parte de las actividades programadas en Mareo. En el caso de la Grada de Animación, otro de los colectivos más activos y presentes en El Molinón, su respaldo se limitará al equipo durante el partido ante el Deportivo y hasta conseguir la permanencia. Unipes sí ha trasladado su presencia en el "día del sportinguismo", pendiente de concretar todavía el número de peñas que estarán representadas en el evento. Al margen de todo esto, y una vez se materialice la salvación, en varios sectores del sportinguismo se debate sobre fórmulas para manifestar la repulsa por la gestión y el desarrollo deportivo experimentado en el club durante la última temporada.

Desde el Sporting se asume que el momento deportivo no es el mejor para este tipo de celebraciones, de la misma forma que se entiende que el club no puede pararse en este momento. El "día del sportinguismo" se iniciará en Mareo a las 11.00 horas del próximo sábado. Se ha elegido las instalaciones rojiblancas por no contar con autorización para desarrollarlo en el entorno de El Molinón, siendo la Feria ya elegida para las dos "Fan zone" ya realizadas y acordadas, señalan en la entidad, con los hosteleros. Habrá la actuación de un dj, diferentes juegos como futbolín gigante, portería de precisión o diana inflable, con la idea de que se compita por peñas o grupos. También una zona habilitada para la firma de autógrafos con presencia de jugadores. La entrada es gratuita y abierta a todo el sportinguismo.