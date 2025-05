Garitano confirma la baja de Dubasin para la “final” contra el Dépor: “No me atrevo a dar plazos”

Jonathan Dubasin causará baja para el importante encuentro que el Sporting afronta mañana ante el Deportivo de La Coruña en El Molinón. Asier Garitano ha confirmado este mediodía en Mareo que el atacante “tiene unas molestias” y que no estará a disposición para el partido contra el Dépor. “Hay que ser prudentes”.

Ausencia Dubasin.“Tiene unas molestias. Tras el partido de Castellón tenía malas sensaciones. Le han hecho pruebas. Hay que esperar unos días. Para el partido del Málaga lo normal es que tampoco pueda estar. Hay que ser prudente. No me atrevería a dar plazos”

Relevo de Duba. Tengo claro cómo cubrir la ausencia de Duba. No tenemos mucho tiempo, ni excesivas opciones. Hemos esperado hasta el último día. No está bien. Tenemos diferentes jugadores: Gaspar, que lleva poco, Queipo, Campu”.

Compra Dubasin. “Creo que no ese momento de hablar de la compra de Duba. Nuestra situación ahora mismo es conseguir objetivo. Estoy centrado en eso. ¿Después? Ya veremos. Ni el tema de Duba ni otros nos ayuda ni nos interesa ahora mismo. No nos ayuda. No queremos distraernos en nada. No nos ayuda. Toda la energía la tenemos en conseguir el objetivo”.

Pablo García. “Su mejor temporada en el Alcorcón la hizo de interior. Tiene más gol de lo que la gente cree. Allí hizo 7-8 goles. A Guille no lo veo de doble lateral”.

Gelabert. “Al cien por cien en finales de temporada no hay nadie. Ha ido entrenando con el grupo. Creemos que está bien. Pero hay que verlo. Tenemos que ver esas situaciones e intentar manejarlas. Estará en condiciones”.

Guille. “Puede salir en cualquier partido. Está bien. Por algunas situaciones decidí apostar por Kevin. La decisión ha sido mía. Guille entrena bien. Puede jugar en cualquier momento”.

¿Importancia del Eldense Málaga? “Nada. Dependemos de nosotros. Toda la energía la pongo en nosotros. 0 en esa situación. Pase lo que pase lógicamente lo ves. Pero dependemos de nosotros. Lo más importante es depender de nosotros. Me había hecho a la idea de que iba a estar todo más junto y que podía depender de ti. Solo pensamos en la mejora nuestra para conseguir el objetivo y depender de otros”.

Otero en banda. “Puede ser, pero está bien ahora de 9”

¿Es una final el partido? Entiendo cuando se habla de final, porque es más a la hora de afrontar el partido y la importancia. Pero no es una final, porque las finales se acaban y no hay más; aquí quedarían tres jornadas más?

Yeremay. “El Depor es un equipo alegre. Juega bien. Tiene velocidad. Yeremay es diferente. Pero tiene gente alrededor que le ayuda a ser determinante. Miramos al equipo. Tenemos la intención de hacerles daño. Es un equipo que ya ha conseguido el objetivo. Lo están haciendo bien. Son alegres. Y tienen buenos jugadores”.

¿Problema de intensidad en Castellón? “Tuvimos un inicio bueno. Si analizamos el partido, los primeros veinte minutos estuvimos bien; luego recibimos un gol en el que el Castellón lo hizo bien. Si todo lo haces perfecto en el fútbol no hay goles. Fue más virtud de ellos. Nos dio para empatar. Tuvimos varias opciones para el 1-2. En el segundo gol y en el tercero no estuvimos bien: no tuvimos rigor. Nos costó el irnos con dos goles en contra. Con el cuarto gol que puede ser una desgracia. En el segundo y tercer gol no estuvimos bien. En ataque nos dio para hacer mucho. Pero ellos te dan esas situaciones. Marcar tres goles y poder hacer cuatro o cinco es una barbaridad. A mí no me gustó nada el partido. Que nos metan cuatro goles fuera de casa?

¿Se relajó el equipo? “Nadie esperaba ganar las dos primeras jornadas. Antes de ir a Elda había miedo. Después de quince jornadas nadie esperaba ganar al Eldense, que era el sexto en ese momento con Oltra. Te encuentras a ocho puntos. Al final dices ‘respiro’. Cuando bajas un poquito… pero también juegas fuera de casa contra equipos no fáciles. Estamos en una situación que hubiésemos firmado. Pero es un momento de temporada peligroso. Venimos de dos derrotas. Nos hace falta dar una buena versión contra un rival serio. Espero que nuestra gente nos ayude. Hubiésemos firmado estar como estamos hace tres semanas. Pero tienes que mostrar y dar el 200% en todos los sentidos: en concentración, disputas, agresividad. Todo cuesta mucho. Que íbamos a sufrir lo tenía clarísimo. Creo que va a ser así hasta que acabe esta temporada”.

Rol de Diego Sánchez. “No veo un bajón cuando juega de lateral. Lo veo de lateral en una línea de cuatro: tiene condiciones para jugar de central zurdo… pero cuando estaba Olaetxea era casi con una defensa de cinco. Siempre ha sido un lateral diferente: tiene velocidad. Lo está haciendo bien. También en el día a día. Lo veo en esa posición. Que puede jugar de central zurdo, también”.

Rendimiento defensivo. “Tenemos que ser más solventes. En Elda recibimos un gol pero el equipo fue solidario. En casa ante el Mirandés, también. Pero en Cádiz y Castellón el equipo ha sido ordenado, pero nos faltó algo más de agresividad y superioridad. Recibir dos goles después de cuatro, cinco o seis pases… no habla bien de nosotros. Vamos a intentar recuperar ese punto más”.

Pier. “Es un chico con experiencia. Ha tenido un nivel alto. Al principio tuvo algún problema de pubis.tiene jerarquía. Ve bien el fútbol. El se siente mejor, también en el aspecto físico. El aficionado cuando ve a un chico que lo da todo y que nos está dando una seguridad buena, seguro que le va ayudar”

Tipo de partido. “Va a ser un partido alegre. El rival ya ha conseguido el objetivo. Nos va a exigir mucho. Va a ser un partido abierto. Espero un Sporting mucho más agresivo e intenso. Espero que podamos hacerles daño. Sin balón no son el Castellón, pero ahí también pueden sufrir. Si somos capaces de llevar el juego adonde nos puede llevar”