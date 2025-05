"Lo único bueno esta temporada fue el hat-trick y ganar al Oviedo"

Guarda en su casa el balón con el que logró en Castellón el primer triplete goleador de su carrera. Juan Ferney Otero Tovar (Sipí, Colombia, 1995) está lejos de vivir una satisfacción plena por su protagonismo en Castalia y sus once tantos esta temporada, cifra récord en su trayectoria profesional. "No sirvió para nada", repite en su encuentro con LA NUEVA ESPAÑA un jugador por el que Orlegi apostó desde su llegada a Gijón.

-Tres goles, pero derrota ante el Castellón.

-Estoy muy contento por los goles pero, la verdad, también triste porque no sirvió de nada. En lo personal es algo importante en la carrera de uno, pero…

-¿Qué supone en su carrera?

-Al no ser delantero, pues esa cifra es importante, pero la lástima es que no dio para los tres puntos. En el fútbol hay veces que pasan estas cosas. Solo queda seguir trabajando para que salga mejor en la siguiente.

-Nunca había hecho tres como profesional, ¿recuerda la última vez en lograrlo en categorías inferiores?

-Uf… (se lo piensa). Creo que fue cuando era sub-20, en el Fortaleza (club de Colombia). Hace tanto tiempo que ya no me acuerdo (sonríe). Allí jugabas por diversión. Corrías a lo loco, no te cansabas. Ahora hacer tres goles en el fútbol profesional, y más aquí en España, en una competición muy difícil (Segunda División), es algo importante. Es el camino a seguir.

-¿Era delantero entonces?

-No. Nunca fui delantero. Siempre fui más extremo, derecho o izquierdo, que delantero. Solamente cuando fui a Estudiantes de la Plata, en Argentina, me pusieron como mediapunta. Jugaba al lado de un delantero fuerte. Él se peleaba con los centrales y yo iba más al espacio. Aquí (en el Sporting) me volvieron 9. No lo soy, pero me he sentido a gusto.

-La llegada de Asier Garitano tampoco le ha movido del puesto de delantero.

-No. Apuesta por mi velocidad y fuerza ahí. Con tal de ayudar al equipo, lo hago. Por ahora me he sentido a gusto.

-Dijo en Castalia que se siente más a gusto con el esquema del nuevo entrenador.

-No es que me sienta más a gusto, es que ahora las presiones son mejores. Antes corrías y… Usted sabe que yo cuando pierdo un partido corro a lo loco. Ahora duro más en los partidos porque corres haciendo las presiones más a nivel grupal. Es lo que él (Garitano) nos pide: estar juntos y cuando toque la hora de presionar, ir todos. No es ir uno, después otro, después otro… Eso te hace sentir más a gusto.

-Once tantos, su mejor número, ¿y ahora…?

-En Argentina fue la única vez que hice también once goles sumando los de liga y Libertadores. Ojalá pase ahora de ese número.

-¿Es un reto personal para ayudar a conseguir la permanencia?

-Que el equipo gane, aunque yo no haga gol. Es lo único que quiero. Todos deseamos salir pronto de esta situación. A ningún futbolista le gusta estar en esto.

-¿Qué ha llevado al Sporting a esto?

-No lo sé. Cosas del fútbol. A veces jugamos bien y no se nos dan los resultados. Ibas ganando un partido y de repente te lo volteaban. Eso, anímicamente, te mata. No sé qué pasó para llegar a esto. No se lo deseo a nadie. Al final te bajoneas porque no ganas partido. Son los retos de la vida. Hay que tratar de salvar al equipo porque lo necesitamos todos.

-¿Cuál es el ánimo ahora?

-El de que no nos está dando para volver a ganar otro partido. Marcas tres goles y no lo consigues. Hay que estar más unidos y recibir menos. Encajar muchos goles es una señal muy mala.

-Si en lo colectivo la prioridad es atar la permanencia matemática mañana, ¿cómo valora su temporada en lo personal?

-Estoy tranquilo porque creo que lo he hecho bien. He tratado de ayudar al equipo en lo que he podido, aunque no se han dado los resultados. No era lo que esperábamos porque aspirábamos a estar arriba. Nos ha tocado una situación fea, pero es parte de la vida y el fútbol. Llegará el momento en el que volveremos a estar arriba, disfrutando.

-Han pasado de play-off, a un año después estar en la otra cara de la moneda.

-Esa es la vida del futbolista. A veces estás arriba y somos los mejores, y para la gente, aunque nos apoya, ahora somos un desastre. Eso nos tiene que fortalecer para seguir trabajando y mejorando en lo que estás haciendo mal.

-Su primer club en España fue el Deportivo en 2015, incorporándole para jugar en su filial, el Fabril. ¿Supone algo para usted medirse a este equipo?

-Tengo buen recuerdo, pero es un partido más, lindo, porque será un duelo entre dos grandes equipos, reconocidos por la Liga, que han estado en Primera División. Va a ser intenso. Creo que la gente lo va a disfrutar mucho.

-¿Qué recuerda de su etapa en La Coruña?

-La verdad es que fue un año muy bueno para mí porque hice 20 goles, pero no pasé a profesional (primer equipo). Aprendí mucho, era chico (joven) y agarré experiencia. Volví a Colombia con más fútbol. Coincidí allí con Hugo Rama, pero ya perdimos el contacto. Cada quien agarró por su lado.

-Si se gana y el Eldense no pasa del empate, la permanencia es matemática.

-Nosotros tenemos que pensar en ganar. Tenemos que hacer respetar nuestra casa. Eso lo teníamos. Ahora vienen los equipos y prácticamente nos ganan fácil. Es una de las cosas que estábamos haciendo mal y hay que mejorar. Ante nuestra gente hay que tratar de no perder.

-¿Qué cambios ha notado desde la llegada de Garitano?

-Él nos habló de cambiar el chip porque lo que estábamos haciendo no nos estaba dando. Básicamente transmitió lo que le decía antes, el estar juntos, y también darle valor a la pelota parada. Hay que darle importancia a eso porque a veces nos hacían goles muy fáciles. Creo que en eso hemos mejorado.

-En la afición preocupa que luchar por la permanencia se convierta en constante. ¿Cómo ve usted del futuro del Sporting?

-Estoy tranquilo. Hay que tratar de ayudar al equipo ahora para conseguir la permanencia y lo que se hará en el futuro lo decidirán los dueños del equipo.

-Usted ha sido una apuesta importante de Orlegi en el Sporting ¿Se siente un futbolista importante y valorado en el proyecto?

-Me siento una persona tranquila a la que le gusta el fútbol y lo disfruta. No me creo importante, me creo uno más. En lo que pueda ayudar al equipo, siempre me van a tener.

-¿Hay mimbres para volver la temporada que viene al play-off?

-Hay buen equipo, pero las cosas no han salido. Entiendo al aficionado del Sporting porque después de estar a punto de subir a pelear el descenso… Es una pena. El año que viene tocará reforzar más y tratar de pelear por cosas más grandes.

-¿Como quedarse a Dubasin?

-Que siga Duba, sí. Además, la gente le quiere mucho. Eso depende de los dueños, pero si queremos ascender y aspirar a cosas más grandes, hay que armar un buen equipo para poder pelear.

-Habló en otras ocasiones de su buena relación con Alejandro Irarragorri. ¿Conversan con él con frecuencia?

-Conmigo siempre se ha portado muy bien. Cuando llegué a Santos y después, cuando estuve en el América, donde no viví el año que quería, me llamó para si quería jugar en su equipo (el Sporting).

-¿Qué le han dicho desde Sipí de su hat-trick?

-Mi familia me ha felicitado. Mis padres, mis tres hermanos… Están muy contentos.

-¿Les echa de menos?

-¡Claro! Conversamos por videollamada, aunque no todos los días. Soy despegado del móvil. Me tocó salir de allí muy joven. Crecí y maduré solo. Eso me ha hecho vivir la distancia de manera más tranquila, aunque a veces te pongas triste. Al final, eso te fortalece. Me ha hecho seguir luchando y guerreando. No rendirme. Volveré en vacaciones para desconectar.

-Su padre y usted mismo trabajó en la mina y ha visto cumplido el deseo de ser futbolista para ayudarles. ¿Cómo ha sido ese proceso?

-Soy como el hombre de la casa. Les mantengo a todos. La vida es complicada allí y ahora estoy tranquilo porque puedo decir que a mi familia no le falta de nada. Mi mamá quiso seguir viviendo allí. Es difícil sacar a unos padres de donde se sienten bien. Y no les puedes obligar.

-¿Esa experiencia obliga a madurar más pronto?

-Claro. Desde pequeño ya pensaba en que, si me iba bien en el fútbol, podía hacerle una casa a mis padres. Es lo primero que hice. Es el sueño de cada hijo, ser agradecido con sus padres.

-¿Cómo es su vida en Gijón?

-Dos de mis amigos viven conmigo. Son con mi familia aquí. Me hacen reír. Desconecto con ellos, también jugando a la Play… Juego mucho al "Call of duty" con amigos de Madrid, Colombia… También con compañeros como Campuzano o Zarfino.

-Viene de estar con Gio en Castellón.

-Dice que soy como su hermano. Se han ido yendo muchos y el único de la "camada" que me queda es Campuzano.

-¿Qué Molinón espera mañana?

-Sé que la gente está cabreada y es normal. Estamos haciendo una temporada muy mala para un gran club como es el Sporting. Es momento de trabajar y comerte las críticas. Creo que va a haber mucha gente y ojalá podamos darle una alegría a la afición. Lo necesita la gente y nosotros, también.

-¿Con qué se quedaría bueno de esta temporada y qué cambiaría?

-Buah… Es difícil porque con la temporada que estamos haciendo nadie está contento. Lo único bueno es el hat-trick y haberle ganado al Oviedo, pero no sirvió de nada cuando no estás luchando por estar arriba.

-¿Qué cambiaría?

-El chip. Tratar de ser más fuertes y estar arriba, peleando con los grandes.

-¿Se ve muchos años en Gijón?

-Aquí estoy contento y tranquilo. Trata de disfrutar del proceso. El fútbol dirá qué pasará conmigo.

-Usted es muy religioso.

-Sí. Soy muy creyente. Siempre doy gracias a Dios por todos los días, por cada amanecer, por lo que tengo… Cuando llega un partido le pido a Dios que libre de lesiones a mis compañeros y a mí.

-¿Ha seguido el Cónclave y el nombramiento del nuevo Papa?

-No. Eso de los Papas… En eso no estoy. No soy de ir a la iglesia, soy de todos los días, antes de acostarme, dar gracias a Dios.

-¿Le hubiera gustado que Ángel Martínez Artime, asturiano, hubiera salido elegido?

-Es que yo de eso… El que han elegido, que sea el mejor. Si me dice que la afición del Sporting estaría más contenta por contar con un Papa asturiano y del Sporting, pues que hubiera sido él.

-¿Cree que es difícil repetir el carisma y la capacidad de llegar a todo el punto que tuvo Francisco?

-Eso sí. Va a ser difícil igualarlo. Fue un hombre al que conocía todo el mundo y muy futbolero.