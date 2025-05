Asier Garitano: "Habríamos firmado estar como estamos ahora"

"Habríamos firmado estar como estamos ahora". Asier Garitano defendió ayer en sala de prensa en Mareo la posición del Sporting, a siete puntos del infierno, ahora que han vuelto a sobrevolar los fantasmas del descenso tras dos derrotas consecutivas. El técnico rojiblanco, que advirtió del potencial del Deportivo de La Coruña, rival del Sporting esta tarde en El Molinón, evitó catalogar el partido como una "final", aunque no negó la trascendencia del partido.

El entrenador del club rojiblanco sostuvo que las dos victorias logradas nada más llegar a Mareo han mejorado el escenario respecto al que se encontró en su llegada a la entidad. En cualquier caso, Garitano, quien confirmó la pérdida de Dubasin, dijo que su equipo sigue sin tener su futuro en Segunda División resuelto e instó a la prudencia, sin caer en mensajes catastrofistas. "Todo cuesta mucho. Que íbamos a sufrir lo tenía clarísimo. Creo que va a ser así hasta que acabe esta temporada", reiteró el entrenador de Bergara. "Venimos de dos derrotas. Nos hace falta dar una buena versión contra un rival serio. Espero que nuestra gente nos ayude", subrayó.

Garitano recalcó que el Sporting no debe pensar en nada más que no sea en su trabajo, ya que ahora mismo depende de sí mismo para garantizar la salvación. "Dependemos de nosotros. Toda la energía la pongo en nosotros. Cero en esa situación. Pase lo que pase lógicamente lo ves. Pero dependemos de nosotros. Lo más importante es depender de nosotros. Me había hecho a la idea de que iba a estar todo más junto y que podía depender de ti. Solo pensamos en nuestra mejora para conseguir el objetivo y no depender de otros", recalcó el preparador.