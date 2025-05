Habla Garitano, que mantiene la ambición pese a amarrar la salvación: “A sacar los máximos puntos posibles”

Planificación para el próximo proyecto. “No me he puesto ni a pensar en el futuro. Con 50 puntos lo tenemos virtualmente, que podría ser el domingo. No me he puesto ni a pensar en ello. El Sporting cuanto más puntos saque mejor”

Partido Eldense- Málaga. “Ya lo dije: lo más importante es depender de uno mismo. Entonces tienes que gastar poca energía. Vamos a seguir dependiendo de nosotros. Lo voy a ver. El siguiente rival es el Málaga y además me gusta ver el fútbol. Lo voy a ver un poco más tranquilo. Vine tranquilo y después de dos victorias se relajó el entorno, pero quien se puso más nervioso fui yo. Ahora ya estoy más tranquilo. Voy a valorar lo que se ha logrado. Sé cuáles eran las sensaciones cuando llegué al club. No creía que en cinco jornadas lo fuésemos a lograr. Ganar tres partidos de cinco no era fácil y se ha conseguido. Ahora es importante ver la mentalidad de cada uno. No conformarte con 50 puntos”.

Jugadores que acaban contrato. “Hay que valorar estar en el Sporting. Hay jugadores que son cedidos. Hay que analizar la temporada y qué es lo que quieres. Estamos en el Sporting y es un club para cualquier jugador muy apetecible”

Importancia de ganar en Elda. “Fue la llave. Está claro. Si nos hubiesen ganado entrábamos en descenso directo. Hicimos ver que igual el Eldense no estaba preparado para perder. Los que estuvimos allí hicimos ver que estaba todo preparado para que el Eldense ganase. Fue fundamental. Conseguimos el average además. En dos jornadas te encuentras a ocho puntos, además del golaverage. Ahí ya… todos respiran y pensé ‘puf, peligroso’. Por el equipo en el día a día ha estado bien. Estoy contento”

¿Cómo será el Garitano del Sporting que viene? “El año que viene seguiré siendo igual. Pero me adaptare a la situación. Este año lo hemos hecho bastante bien. Luego dependerá de quienes estemos y qué jugadores podemos traer. Lo que no va a cambiar es la mentalidad y la exigencia”.

¿Qué Sporting espera? “Me gustaría ver a un Sporting agresivo, que juegue en campo rival, que tenga que defender poco. Pero eso es difícil. Ahora vamos a disfrutar un poco. Coger aire. Ya tendremos tiempo para ver esas cosas”.

Importancia de El Molinón. “Jugar aquí con la gente a favor es complicado. Yo lo he sufrido como rival”

Objetivo cumplido. “Yo tenía mis dudas de llegar a 50 puntos en cinco jornadas y más por donde estábamos. Estuvimos en un momento duro, de miedo. Quise dar tranquilidad. Después de ganar dos partidos, respiro todo el mundo. Y a mí me empezó a entrar el miedo. A falta de tres jornadas el objetivo está casi cumplido. Falsas humildades tampoco. El objetivo es sacar los máximos puntos posibles. Ver la idea y mentalidades de algunos, si se conforman o no…”

Objetivo en estos tres partidos. “Intentaremos quedar lo más arriba posible. Y allí se verá la mentalidad de todos: del entrenador, jugadores… Si te relajas, igual no sirves para jugar en el Sporting”

Analizar el futuro proyecto. “No tenemos que tener prisa para analizar todo. Veremos más adelante. Nos quedan tres partido. Creo que son importantes. Todo el mundo tiene que saber con qué camiseta está. Lo que queda de temporada también afecta a la campaña que viene”.

Gelabert. “Es un jugador importante. Ha sufrido mucho. Tenía un problema muscular. Ha estado bien. Entiende el fútbol. Y lo que queremos de él. Es importante. Ha tendido bien. Pero no depende ni de él ni de nadie. Pertenece al Tolouse. No sé cómo estarán las situaciones. Ahora mismo no puedo decir si se va a quedar o no. Sé que está contento. Pero de ahí a que la temporada que viene lo tenemos aquí”

Gaspar. “Ha estado bien. Tiene mentalidad, hambre y gol. Se siente más cómodo en el perfil izquierdo. Estuvimos esperando al último día por Duba. No es fácil lo que ha hecho: ha estado bien. Es un jugador importante. Las sensaciones de su lesión son buenas”

Guille Rosas. “Ha estado bien. Tiene ritmo. En casa se siente más arropado y cómodo. En los últimos minutos le ha costado en el aspecto físico, pero es un jugador importante para el Sporting”.

Sufrimiento en los últimos minutos. “Es difícil en esta categoría que haya partidos tranquilos. Al haber igualdad cualquier feudal le se te vuelve en contrario. En la primera parte estuvimos bien. Tras hacer el gol nos ha faltado fuerza. Algún jugador estaba justo. También jugar con el miedo a que te quiten algo que no tienes. En cualquier situación te pueden empatar. Hemos sabido sufrir. Lo normal era sufrir menos. Tuvimos ocasiones. Ahora estamos bastante más tranquilos”