La contracrónica del Sporting-Deportivo: una salvación virtual para no celebrar, el homenaje a Cote, la lógica vuelta de Guille y ¿los números respaldan a Garitano?

Al menos no habrá que sufrir hasta el final

Había que ganar y se consiguió. Esta vez, en un año para olvidar, la película de terror no deparó un nuevo giro argumental, para exprimir aún más la trama y ver al Sporting jugándose la salvación –que duele hasta decirlo– hasta casi la última escena de la temporada. El triunfo ante el Deportivo de la Coruña llegó en un partido gris, igual que un día típico lluvioso de fútbol norteño. Por momentos parecía un partido de pretemporada, o de inicio de curso falto de ritmo. Algo entendible para el Deportivo, ya salvado. Pero no para el Sporting, con lo deberes por hacer. Eso sí, al menos esta vez se aprovecharon las oportunidades por la vía rápida. Y tras un aviso, en el que Otero se atragantó con el balón cuando estaba solo ante el meta rival y definió mal, Nico Serrano aprovechó su ocasión y Nacho Méndez resolvió un pase magistral entre líneas de Gelabert. Pero con todo encarrilado aún El Molinón tuvo que vivir con cierta agonía la victoria. No hay prácticamente día tranquilo para el Sporting, que ha tenido que esperar a la jornada 39.ª para alcanzar la barrera de los 50 puntos, cuando las metas eran otras para un equipo que venía de disputar el play-off, y que se desenganchó muy pronto de miras más altas. Por eso la permanencia es un alivio, pero no una celebración, en un curso para olvidar.

Otero, pundonor esta vez sin gol, y Gelabert de nuevo determinante

Se quedó en esta ocasión sin marcar. Lo tuvo cerca al inicio del partido. Pero toda la puntería y acierto de Castellón se le esfumó esta vez a Otero. Pero el delantero colombiano fue lo más potable del partido. Le puso la intensidad, pundonor y entrega que merecía un encuentro en el que estaba en juego atar la permanencia. Con Orlegi muy discutido tras tres años desde su llegada, con Caicedo, Jordan, Jeraldino y otras incorporaciones para olvidar. La de traer a Otero sí que ha sido un acierto, y ficharlo en propiedad tras el primer año de cesión más. Otro nombre propio fue Gelabert, protagonista y determinante de nuevo jugando de mediapunta, con una gran asistencia.

La ¿penúltima? ovación a Cote, con su despedida como aliciente

En el minuto 69 todo El Molinón se puso en pie, cuando se anunció que iba a ser sustituido el número 3. Cote se llevó la penúltima ovación de El Molinón. Lo normal es que vuelva a jugar contra el Cartagena, dentro de dos semanas, y que ahí ya el homenaje, cariño y reconocimiento al lateral de Roces sea de los de enmarcar. Pero por si acaso algo se tuerce, que en el fútbol todo puede pasar y por si no hay otra oportunidad, El Molinón se tomó su cambio como una gran oportunidad de agradecimiento al capitán, que el próximo 29 de junio será nombrado oficialmente hijo predilecto de Gijón. Por eso para las tres jornadas que restan de temporada uno de los alicientes será ver los últimos instantes de Cote con la elástica rojiblanca, de un jugador comprometido, un sportinguista que cumplió el sueño de poder regresar a su equipo del alma para retirarse, y que pese a que no ha sido su mejor temporada y ha tenido menos participación, volvió a demostrar su implicación.

La lógica se impuso, Guille Rosas volvió al once y el palo evitó su gol

Y en el quinto partido de Garitano al frente Guille Rosas fue titular en el lateral derecho. La incomprensible continuidad en el once de Kevin Vázquez, pese a su discreto rendimiento, finalizó ante el Deportivo. Guille recuperó la verticalidad e influencia en el juego ofensivo que desde la grada se le demanda a los laterales, aunque los técnicos es verdad que prefieren perfiles más como Kevin, más conservadores y que ataquen menos. Guille incluso rozó el gol, pero su tiro acabó estrellándose en el palo. Las otras tres novedades en el once fueron Gaspar por el lesionado Dubasin; Cote por Diego Sánchez en el lateral zurdo; y Gelabert por Pablo García en el enganche, retomando Nico Serrano su posición como extremo zurdo, con el jugador vasco anotando su primer tanto con la elástica rojiblanca.

Los números de Garitano: balance favorable e invicto en El Molinón

Tres victorias y dos derrotas. 9 puntos sobre 15 posibles. Los números de Garitano desde su llegada son favorables. Claro que podrían ser mejores, y que las derrotas de Cádiz y Castellón empañan por la imagen ofrecida. Pero al técnico vasco se le trajo para encauzar la situación y lo consiguió. Otra cosa es que su idea de juego guste o que se discutan algunas decisiones en su planteamiento. O que sea o no el entrenador idóneo para el futuro. El tiempo lo dirá. Pero su aterrizaje ha servido para enderezar el rumbo. En El Molinón ha ganado sus dos partidos. Y eso no sucedía desde hace seis meses, cuando llegaron las dos últimas victorias consecutivas como locales, en las jornadas 11 y 13 ante Huesca (24 de octubre) y Cádiz (2 de noviembre), en una racha que llegó a ser de cinco, porque antes de eso se había vencido a Oviedo, Zaragoza y Castellón.