Orlegi aborda cambios en Mareo: Garro, al borde del cese, y unas cuantas novedades más

Orlegi Sports aborda cambios en la gestión del Sporting que apuntan a alcanzar a miembros de la primera línea de la dirección del club gijonés. Habrá, por lo tanto, movimientos, en algunas sillas importantes de Mareo. Sobre todo en la cantera. El ciclo de Óscar Garro, su actual director, apunta a su fin este mismo verano. Orlegi tiene previsto abordar cambios estructurales en la gestión de Mareo. Aunque la crítica también alcanza a la política del primer equipo, donde también se puede meter mano.

El grupo asume que después de tres años de gobierno en Mareo no se están alcanzando ni de lejos las expectativas. La organización mantiene una línea de comunicación a tres bandas entre México, Estados Unidos y España, abriendo en las últimas semanas un gabinete de crisis. Desde Washington, el presidente del Consejo de Administración del Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, está por la labor de tomar medidas para atajar este crítico momento. Irarragorri mantiene total confianza en David Guerra como presidente ejecutivo. Al mismo tiempo fía parte de los criterios deportivos en dos ejecutivos del grupo que son de su máxima confianza y que tendrán mucho que decir en la renovación a la que se enfrenta el Sporting: José Riestra, e Israel Villaseñor.

Riestra es el principal responsable de la confección deportiva de Orlegi y quien aborda la conveniencia de cambios en la gestión deportiva del primer equipo. A Villaseñor, mientras, se le ha encomendado controlar el Área de Internacional, además de poner en marcha los cambios en la cantera.

Fuentes del club gijonés insisten en que aun no se ha tomado ninguna decisión y que en estos momentos Orlegi estudia las causas de la crisis. Pero algunas decisiones a nivel interno parecen enfocadas, sobre todo en la administración de Mareo, uno de los proyectos sujetos a más críticas. La cantera experimentará un importante giro de guión este verano, tras la deficitaria confección del Sporting Atlético, que todavía puede ascender en play-off, pero cuya gestión ha dañado reputacional mente a la entidad tras el intento de abrirse al mercado internacional, o la variabilidad en la gestión del C. Todo en un año donde tampoco han acompañado éxitos en la base.

Habrá una renovación importante en Mareo. El crédito de Óscar Garro, director de cantera, está prácticamente agotado. Puede que no sea el último en salir de la entidad –varios profesionales han llegado a Mareo con él, como Alfonso Tranche–. En Orlegi valoran decisiones de Garro en Mareo,como el hecho de adelantar ciclos en la base. Creen que es un hombre de fútbol, con un perfil metodológico, y que su gestión llevará al primer equipo jugadores en los próximos años. Aunque se asumen errores en su gestión, con varias sombras importantes que imposibilitan que se ponga el foco sobre algo tan intangible como es el famoso "proceso". Sobre todo en la gestión de los dos primeros equipos de la base: el Sporting Atlético y el recién constituido C.

Entienden los ejecutivos de Orlegi que Garro no es el único responsable, pero sí tiene parte de responsabilidad. La dirección del grupo pretende separar el trabajo en Mareo en dos áreas: en esa escisión estaría por un lado el fútbol base y en otro la gestión del Sporting Atlético y el C. Orlegi quiere darle una vuelta al trabajo que se ha hecho en la confección de sus dos filiales. Ahí se pretende contratar a un profesional que controle el mercado, con un foco en el internacional, para captar nuevas promesas que entren a través de la Residencia, infraestructura a la que no se le está sacando todo su potencial. Hace unas semanas se había pensando en situar a Garro al frente del Fútbol Base, alejándolo de la captación. Aunque esta vía ha perdido fuerza. Ahora se estudian otras opciones. El grupo cree que eso supondría ofrecer una imagen de un Garro débil y que no ayudará a la renovación. También el propio director de cantera parece abierto a otras opciones.

Otras decisiones que afectan más a la gestión deportiva del primer equipo, y en líneas generales al rumbo del club, se debaten ahora, una vez que el panorama se encuentra al fin más despejado tras confirmarse la continuidad del Sporting en Segunda División. Hasta la fecha Gerardo García ejerce de director de gestión deportiva del Sporting, con capacidad para poner nombre en la mesa, pero siempre ajeno a las negociaciones que son cosa de Salomon Behar, aunque todo debe pasar el filtro del mismo Riestra como jefe último. García es valorado en Orlegi, sobre todo por su trabajo en la confección de la plantilla que llegó a pelear por el ascenso a Primera División en play-off, en la campaña 2023-2024. Pero los resultados del primer año de Orlegi en el Sporting, y sobre todo de este último, han provocado que se estudian novedades en la dirección deportiva. No necesaríamente relevando a Gerardo García, algo que no parece probable, al menos ahora, sino reforzando esta parcela,puede que con la contratación de otro profesional. García tiene en Fredi Lobeiras a su mano derecha, aunque este está vinculado al grupo, no al club.