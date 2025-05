Nico Serrano desvela sus planes de futuro: “Quiero demostrar…”

El extremo del Sporting de Gijón, Nico Serrano, dejó este mediodía en Mareo algunas pistas a cerca de su futuro. El jugador cedido por el Athletic Club de Bilbao no descarta otra nueva cesión. Serrano, en cualquier caso, admitió que su prioridad es ganarse un sitio en el Athletic y quiere demostrar que puede ser un jugador útil para Ernesto Valverde.

Salvación virtual. "Siempre es importante ganar. Lo celebramos con alegría y le damos importancia, pero todavía queda. Lo tenemos encaminado, pero todavía m no está cerrado. Queremos seguir peleando porque hasta que no lo tengamos en la mano hay que seguir"

Análisis del curso. "Ha sido un año duro para todos, nos llevamos un aprendizaje. Hemos estado todos juntos intentando dar el 100%, pero no hemos podido. La valoración individual no es buena, como a nivel grupal. He estado a gusto en el Sporting".

Futuro. "No cierro ninguna puerta porque el Sporting es un gran club con similitudes con el Athletic, pero tengo contrato y quiero demostrar también en el Athletic".

Balance de su cesión. "He jugado, que era lo que quería. Como equipo hemos intentado dar el 100%, pero no hemos podido. No se han dado bien los resultados, pero es un aprendizaje de los resultados y la categoría".

Exigencia hasta el final ."El mensaje es ese, hay que seguir hasta el final. Hay que estar a tope con esta camiseta que representa a toda una ciudad".

Decisión de salir cedido al Sporting ante las bajas por lesión en el Athletic. "Pienso en la decisión que tuve que fue la correcta para tener los minutos que quería. No te puedes arrepentir de venir al Sporting”.

¿El Sporting le ha traslado que quieren que siga? "El mensaje es acabar bien esta temporada y no cierro ninguna puerta, pero tengo contrato con el Athletic y tengo ganas de empezar la pretemporada"

Málaga. "El Málaga va a estar enchufado, vienen de perder el último partido".

Tensión por el descenso. "No diría que hubo miedo, pero sí nerviosismo. Fuimos partido a partido porque te ves en esa situación y es jodido, pero al final lo sacamos".

¿Llegó tarde al Sporting? "Cuanto antes llegues a un equipo es mejor. Estaba con ganas de venir aquí y estaba concentrado allí. No tenia ese nerviosismo de venir cuanto antes”

Asier Garitano. "Cuando vino se dieron buenos resultados. Nos echó un cable en aspectos básicos del juego y con esa tranquilidad que nos dio sacamos una buena versión".