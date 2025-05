El vestuario del Sporting, sobre un posible ascenso del Oviedo: "Solo se habla de..."

El Sporting prepara la visita al Málaga con el objetivo de lograr una nueva victoria que permita cerrar ya la permanencian matemática sin mirar a otros campos. Pablo García reconoce que el equipo trabaja con la mente puesta en lograr los tres puntos y evita ir más allá del siguiente encuentro. El canterano también habla de si en el vestuario se especula con la posibilidad de que el Oviedo logre el ascenso a Primera División.

A ganar a Málaga. "Sí, no estamos salvados matemáticamente, así que tenemos que ir a Málaga a conseguir los tres puntos y creo que es lo que tenemos que hacer y vamos a ir a por ello".

Liberación tras ganar. "Pues sí, nos da esa tranquilidad, entre comillas, de alejarnos un poco más de los puestos de descenso y sí, fue una victoria que creo que la necesitábamos todos: la afición, el equipo...Seguramente nos dé ese plus de confianza para ir a La Rosaleda".

Interior con Garitano. "Al final me adapto siempre a las circunstancias, el míster ahora me está pidiendo una posición un poco más adelantada, pero creo que no tengo que olvidar que también puedo jugar de lateral y creo que puedo hacerlo de las dos posiciones, simplemente ahora estoy en un tramo jugando en esta posición y tratando de hacerlo lo mejor posible".

La preferencia de Pablo. "Siempre digo que me veo más cómodo en el campo, sí que es verdad que esta temporada en línea de 5 creo que he hecho buenos partidos de carrilero, pero tanto en línea de 4, de lateral, como de interior, como estoy haciendo ahora, me encuentro muy cómodo. No sabría decir de qué posición estoy más cómodo porque simplemente me da igual".

Consejos de Cote. "Sí, siempre lo dije antes de ruedas de prensa que Cote es un referente para todos y en este caso por la posición, pues sí que me intento fijar en muchas cosas de él y sí que hablamos de vez en cuando en algún entrenamiento y cosas de partido".

Ganar para salvarse matemáticamente. "Sí, creo que lo que digo, hasta que no sea matemático creo que tenemos la obligación por el escudo que defendemos de ir en cada uno de estos tres partidos a conseguir la victoria, ya por nosotros, por la afición y por subir más puestos arriba que serán buenos para la entidad y para nosotros también".

Futuro. "Han sido cinco últimos años buenos y malos. Creo que ahora no estamos para ponernos a debatir sobre lo que hay que cambiar en el club. Creo que hemos estado unos años de transición y ya en verano tendremos tiempo a pensar y analizar de cara a la próxima temporada, que esperemos que sea buena".

El rival. "Esperamos un partido difícil en La Rosaleda. Sabemos de las dificultades que tiene el rival, de lo peligrosos que son. Son un equipo muy dinámico arriba y seguro que nos lo pondrán difícil".

Un posible ascenso del Oviedo. "Personalmente no estoy ahora centrado en el Oviedo y en el vestuario solo se habla de certificar la permanencia, que es lo que estamos peleando ahora y lo que nos ataña".