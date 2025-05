El ascenso de Borja tras ocho meses en paro

Han logrado el ascenso a Segunda División 45 años después, a falta de dos jornadas para finalizar la liga en Primera Federación y tras 23 partidos consecutivos sin perder. La imparable racha del Ceuta cuenta con un gijonés y sportinguista como talismán. "Desde que llegué, no sé lo que es perder. En el vestuario hay bromas con que cada equipo al que voy, lo subo", explica Borja López (Gijón, 1994). El exjugador rojiblanco llegó el pasado mes de marzo, tras ocho meses sin equipo, para apuntalar el eje de la zaga. El suyo es el ejemplo de lo cambiante que es el fútbol. Es su tercer ascenso tras el logrado a Segunda en 2017 con el Barcelona B y el conseguido, la temporada pasada, a Primera, con el Leganés.

"Estamos muy contentos de haber podido conseguir el objetivo. Desde un principio era una ilusión y un sueño. Ves el potencial de otros equipos y no esperas que puedas llegar a verte ahí. Ha sido increíble", afirma Borja López, entre cansado y eufórico tras un sinfín de celebraciones iniciadas en el campo del Fuenlabrada, rival ante el que certificaron el ascenso. Por el medio, horas de viaje, con ferry incluido, y una ciudad volcada con sus jugadores. "Han pasado 45 años desde la última vez que Ceuta estuvo en Segunda y mucha gente no pudo vivir cómo fue aquello. Subir es bonito, pero hacerlo así es más especial. Desde el primer día que llegué he visto la ilusión y lo implicada que está la afición con el equipo. No conocía mucho del Ceuta antes de venir y me sorprendió. Se respira un ambiente sano y bonito de fútbol", asegura.

Borja López.

Borja López ha recuperado la felicidad en Ceuta tras meses difíciles. Tras finalizar su cesión en el Leganés, el pasado verano acordó la rescisión de su contrato con el Zulte Waregem belga. La idea era concretar alguna de las "tres o cuatro propuestas que tenía" para continuar con su carrera en el extranjero. Ninguna fructificó y se cerró el mercado sin encontrar destino. Se entrenó por su cuenta durante casi seis meses, hasta que le llamaron para reforzar a un Ceuta que, entonces, no era líder y parecía más abocado a pelear por el ascenso vía play-off. "Necesité un tiempo de aclimatación y también para coger ritmo. Me costó las primeras semanas. A partir de ahí me encontré con compañeros que han estado a un grandísimo nivel", detalla sobre una competencia que solo le ha dado oportunidad de sumar minutos en un partido. Cree que ahora, con los deberes hechos, le llegará el turno de participar en las dos jornadas que restan "más otros dos partidos más en los que se enfrentan los campeones de los dos grupos de Primera Federación".

Ha disfrutado con su equipo y sufrido, desde la distancia, por la temporada del Sporting, el club donde creció desde niño y que le hizo debutar como profesional. "No era lo que esperábamos. Están siendo meses complicados para el Sporting. Está en una posición en la que el club no debería estar nunca. Ojalá todo lo vivido este año sirva como ejemplo de lo que no se tiene que dar en el futuro. Todos queremos ver al Sporting arriba, peleando por subir, como la pasada temporada, cuando me tocó enfrentarme a ellos con el Leganés", concluye.