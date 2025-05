Tebas ve "excesiva" la orden de busca y captura sobre Irarragorri y recuerda las quejas de García Amado

"Yo no tengo ninguna duda. Las dudas vienen conforme va la clasificación deportiva". Javier Tebas reforzó el proyecto de Orlegi en el Sporting durante su visita a El Molinón. El presidente de LaLiga aprovechó la conferencia impartida en materia de control económico para hablar de varios temas de actualidad. No ve al Sporting en venta. "Alejandro ha venido para quedarse y estar aquí.Y por eso pongo el ejemplo del Mallorca. Eso mismo me preguntaban cuando el Mallorca descendió a Segunda B. Ahí siguieron y ahí están, a punto de estar en Europa. Los proyectos de este tipo no se piensan para una temporada, se piensan para más tiempo", subrayó. El dirigente de la patronal también valoró la situación judicial en México de Alejandro Irarragorri.

"Alejandro dirige los clubes desde donde sea. Él no juega. Se dedica a dirigir", deslizó Tebas en referencia a que Alejandro Irarragorri lleva meses instalado en Washington. "Hablo como abogado. La situación concreta de México, hay que aclarar, Santos Laguna tiene inspecciones de Hacienda y es un tema de 600.000 euros y parece un poco exagerado que se decrete búsqueda y captura. A veces esas campañas son demasiado agresivas, incluso en crear escarnios públicos", apuntó el presidente de LaLiga. Dijo tener una buena relación con el presidente del Grupo Orlegi y del Sporting y, ante todo esto, Tebas consideró que "le hace tener más fuerza a la hora de defender lo que ha construido. Así lo siento. Le gustaría estar aquí a Alejandro, pero no nos preocupemos por ello. No hay que pensar que estas inversiones se hacen a corto plazo. Alejandro lleva muchos años de experiencia en el fútbol. No es un capricho y conozco muchos caprichos en el fútbol".

Tebas fue más allá y argumentó con rotundidad la razón por la que, aseguró, "no es verdad que esté en venta" el Sporting. "Lo voy a decir con un dato objetivo. Cuando alguien quiere comprar un club, viene y pregunta en LaLiga. En Espaañ siempre hay clubes en venta, luego se puede hacer, o no, pero en el 90% de las últimas ventas, no hubo ninguna que no haya pasado por LaLiga a preguntar. Y en este caso, eso no ha pasado", sentenció.

Preguntado por la multipropiedad, situación en la que están clubes como el Sporting y el Oviedo, dijo que en LaLiga se "vigila todo y también eso". La ingeniería financiera en el fútbol para saltarse el control de la patronal y acomodar fichajes asumió como "operaciones que a veces ocurren" en este ámbito. "Se va a un club y el otro de pronto viene cedido aquí a mitad de salario. Son operaciones que son revisadas en el ámbito de fair play Financiero y sus normas especiales. Tengo que recordar que esto, la vez que más ruido hubo, fue un caso de los jugadores del Manchester City que se cedieron el Girona", añadió.

Las quejas de Alfredo García Amado

Después de exhibir números en la conferencia en torno al control económico de LaLiga, Javier Tebas se sometió a un cuestionario por parte del periodista Sergio Fernández. En él recordó la etapa en la que LaLiga prohibió al Sporting fichar por su mala situación financiar. Derivó, ese mismo año, en el histórico ascenso de los guajes. Cuestionado por qué sería del Sporting si no se hubiera subido ese año, Tebas apuntó que "seguramente estaría en un reconcurso de acreedores en Segunda. Era de las primeras temporadas de la implantación del fair play financiero. Tuvimos que limitar mucho la incorporación de jugadores", apuntó.

Sobre esa misma campaña, Tebas recordó como "Alfredo García Amado (entonces director general del Sporting) vino a quejarse. No cedimos y se subió a Primera. Lo pongo como ejemplo muchas veces", señaló. En ese momento hizo referencia al Barça de Flick. "A lo mejor el Barcelona, que no ha podido incorporar con tanta libertad esta temporada, y ahora tiene a Casadó y a Lamine Yamal…", deslizó sobre la gran temporada que está protagonizando el conjunto azulgrana gracias a haber mirado otra vez a la cantera. En cuanto a Lamine, Tebas reconoción que le ve como el "máximo candidato del fútbol español" al balón de oro, junto, en clave ya campeonato nacional, a Mbappe.