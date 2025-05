Garitano, el "ruido" de la venta y su opinón sobre el valor de un ascenso del filial del Sporting

El Sporting viaja este viernes a Málaga, donde el sábado buscará dejar sellada la permanencia matemática en La Rosaleda (21.00 horas). Asier Garitano, entrenador rojiblanco, asume la necesidad de hacer un último esfuerzo para acabar de hacer cuentas y vivir con más tranquilidad las últimas dos jornadas del campeonato. El de Vergara también mostró su punto de vista sobre el trabajo de cantera y un hipotético ascenso del filial, que inicia este fin de semana el play-off de ascenso a Segunda Federación.

La enfermería. "Kevin, lo normal es que no vaya a participar los partidos que quedan. En el caso de Duba va progresando. La semana que viene esperamos que sea posible que pueda llegar. Hay que esperar. A Ferrol va seguro. En cuanto a Gelabert, está bien. Ahí no hay ningún problema".

Ganar. "Nos hace falta sacar un partido más. El objetivo es ese. Mantener categoría y a día de hoy hay que llegar a esos 53 puntos. Es un partido importante. Hay que ir a buscarlo con todo. El Málaga viene haciendo una buena temporada y está igual que nosotros".

Último esfuerzo. "Sí, veo así al equipo y a todo el Sporting. Cuando llegué la situación era de mucho respeto, miedo. Ganamos los dos partidos y hubo alivio de aficionado y de todo el mundo. Ahí es donde yo estaba más asustadillo. Ahora es lo mismo. Pero el equipo está bien".

Actitud. "Es un tema que venimos hablando desde hace tiempo. La calidad y el entrenamiento está siendo bueno. El grupo ha mantenido una regularidad grande. El día a día está siendo bueno. Eso te da tranquilidad. El equipo va a intentar dar lo que puede. Vamos a seguir así hasta la última jornada, en Ferrol".

Ambición de Orlegi en el futuro. "Detecto ambición de conseguir el objetivo. Hasta que no se consiga matemáticamente el estar salvado, no nos desgastamos. Ni el grupo, ni yo".

Pellicer. "Hay un conocimiento grande del fútbol base y de jugadores talentosos que les está yendo muy bien. Primero ascendiendo y después por una temporada muy buena. Es una ciudad y una afición, la de Málaga, que si se mantiene seguro que mira la próxima temporada con otra ambición".

Venta y ruido. "No afecta. Estamos centrados. Sabemos cómo empezó esto y no hemos logrado el objetivo. Vamos a ver si lo conseguimos y luego ya hablaremos. Estamos muy metidos".

Analisis del filial. "No lo he podido ver. Me hubiese gustado el poder haber visto más. He visto el día a día de los jugadores. Han estado cinco o seis jugadores con nosotros. No han sido pocos. No he tenido posibilidad de verlos competir. Espero, por ejemplo, este domingo, cuando vengamos de Málaga, verlos en competición".

Oyón. "Cuando vine me dijeron que ya había pasado la etapa del filial. Es jugador de la primera plantilla. No ha tenido opciones por un tema puro y duro de elección. Sabemos que el domingo el filial juega el play-off y con los que están ahora en el primer equipo espero acabar la temporada".

Físico. "Me lo encontré bien y la idea es que estén mejor. No tengo ninguna queja de lo que me encontré de la etapa de Rubén. En lo físico estaban bien. Era más un tema mental, de que los resultados no acompañan. Los datos físicos son bastantes buenos".

Un ascenso del filial. "Cada categoría que vaya subiendo, es mejor. Pero no dejan de ser chicos jóvenes. Hay que educarlos desde abajo y tener una calidad de entrenamiento para estar preparados. Si luego son capaces de estar más arriba de categoría, mucho mejor. Le doy valor al filial, pero por donde vengo, le doy valor por otras cosas más que al resultado".

Caldera en La Rosaleda. "Como tiene que ser. Ellos se juegan mucho. De la misma manera que cuando jugamos nosotros en casa. Pasará en Zaragoza y en cualquier otro sitio. Lo sabemos, es así. Es lo normal. Tenemos buenos jugadores para mostrar buena actitud".

El partido. "Es un equipo dinámico y con velocidad. Con una estructura bastante clara. Lo más importante es tu versión. Vamos a intentar sacar la mejor para hacer un buen partido".

Tres victorias en cinco partidos. "No sé qué ha cambiado. Ya dije a qué veníamos y cuál era la idea. Hemos cambiado algunos matices. Estoy contento".

El futuro Sporting. "No tendrá nada que ver. De una temporada a otra cambian tantas cosas… plantilla, cuerpo técnico... Ojalá estemos aquí. Veremos y nos adaptaremos otra vez a la plantilla que hay. Los entrenadores tenemos que adaptarnos a las plantillas para sacarle el mejor rendimiento".