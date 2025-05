Samu, los "pequeños errores" y la "máxima tensión" del Sporting Atlético en la fase de ascenso

El Sporting inicia este domingo el camino en el play-off de ascenso a Segunda Federación. Los rojiblancos se medirán al Covadonga (Mareo, 18.00 horas) en la primera de las eliminatorias de la "fase asturiana". Samu Baños, entrenador de los rojiblancos, muestra la ambición del equipo en una campaña marcada por las dudas y el relevo en el banquilo. Los rojiblancos terminaron la fase regular cuartos, a 22 puntos del liderato. "Bien, yo veo a los chavales súper mentalizados, con muchas ganas de que llegue el domingo y con ganas de ponernos a prueba, de superar escollos que estos últimos años han sido difíciles de superar. Nos hemos quedado fuera en la primera eliminatoria estos años y los chavales están muy mentalizados", subraya el técnico.

Samu Baños asume que la primera eliminatoria es ante un rival "duro. Ha estado todo muy igualado durante la temporada regular y evidentemente estos partidos son de máxima tensión y definitivos, pero va a estar todo muy igualado, seguro". En ese sentido, espera un duelo en el que su equipo esté concentrado e intenso para no cometer errores y aprovechar sus ocasiones. "No creo que nos vayamos a sorprender ninguno de los dos equipos porque nos conocemos bien y me imagino algo parecido al último partido que se jugó aquí en Mareo (durante la fase regular). Ellos tienen el factor de la vuelta a favor, y de que no tienen que llegar a los penaltis, pero yo digo que va a ser un partido para cometer pocos errores, mucha tensión y prestar atención a los pequeños detalles, como digo siempre".

Entre las claves, el entrenador del Sporting Atlético da especial importancia a saber administrar la tensión de la que está rodeado el equipo por la exigencia de ascender. "Estamos un poco en el ejercicio de darle toda la normalidad que se pueda, dentro de que sabemos que son partidos diferentes de máxima tensión como decía, pero intentar normalizar las cosas, intentar ser competitivos. Creo que ese es un poco el secreto", explica. Con el primer equipo en Málaga, disputando este sábado partido liguero, Samu Baños espera que la afición rojiblanca dé un empujón al día siguiente, en Mareo, al filial. "Jugamos en casa y necesitamos el apoyo del sportinguismo. Ojalá que estén de nuestra parte, seguro que sí. Va a haber mucha gente, que venga y muchas familias que están apoyándonos. Seguro habrá un buen ambiente", subraya.