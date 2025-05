Chupe juega con el Sporting: otra derrota y a esperar para la salvación matemática

Fiel al reflejo de lo que ha sido esta temporada, el Sporting pudo ganar, conformarse también con el empate, pero acabó perdiendo. Un nuevo tropezón que hace que la salvación aún no sea matemática. Es cierto que si el Eldense no gana este domingo al Castellón, también se materialiazará, sin esperar a las dos últimas jornadas. Pero el viaje de una temporada que empezó ilusionante, y que se desvaneció en el ecuador, llega a sus últimas estaciones con un equipo muy irregular, que aunque se puso por delante faltando media hora, tras un buen gol de Otero, la fragilidad defensiva de Róber Pier y Diego Sánchez, al marcar a Chupe, provocaron que el Málaga remontase, y que de nuevo se firmase otro tropezón y decepción. Lo peor es que la temporada aún no está finiquitada, aunque si quedase con el triunfo ante el deportivo medio encarrilada. El Sporting, en un año para olvidar, mantuvo su gafe en La Rosaleda, y mantiene la alternancia entre la de cal y la de arena dede la llegada de Garitano al banquillo, que suma tres victorias y tres derrotas

Málaga y Sporting vivieron tiempos mejores. Atrás queda aquel 2008 en el que subieron de la mano a Primera. Una circunstancia que estrechó lazos entre ambos clubes, y que provocó por ejemplo que en 2012, cuando los gijoneses bajaron a Segunda en La Rosaleda, la afición malacitana les despidiese entre aplausos y cánticos deseando su regreso a la máxima categoría. El Málaga llegó incluso a jugar la Champions, pero también sufrió la desilusión de caer más abajo de Segunda. Dos equipos, por tanto, y dos ciudades, que vivieron días mejores, y que se han quedado este año muy lejos de esa lucha por subir a Primera, más acorde a su historia (aunque el Málaga se refundó hace tres décadas), afición y pedigrí.

Con la única variación de Pablo García por Cote en el once inicial, el Sporting saltó a Málaga en busca de certificar de forma matemática la permanencia. Enfrente estaba en un equipo en una situación similar. Con ese deseo de no tener que esperar a que el Eldense no hiciese pleno de puntos y cerrar ya la temporada. Un choque con algo de inquietud, sin aroma de final, pero en el que se notaba en ambos equipos un desparpajo y ganas de perforar la meta rival.

Málaga 2 1 Sporting 0-1, min. 58: Otero; 1-1, min. 67: Chupe; y 2-1, min. 83: Chupe. Alineación Málaga Alfonso Herrero (1), Murillo (1), Pastor (1), Nelson Monte (2), Víctor (2); Antoñito (2), Izan (1), Luismi (x), Lobete (1); Larrubia (2) y Chupe (3). CAMBIOS Manu Molina (1) por Lobete, min. 60; Dioni (1) por Izan, min. 60; Gabilondo (1) por Diego Murillo, min. 77; Rafa Rodríguez (s.c) por Larrubia, min.88; y Juanpe (s.c.) por Chupe. Alineación Sporting Yáñez (1), Guille Rosas (2), Maras (1), Róber Pier (0), Pablo García (1); Olaetxea (1), Nacho Méndez (1); Gaspar (1), Gelabert (1), Nico Serrano (1); y Otero (2). CAMBIOS Diego Sánchez (0) por Gelabert, min. 67; Queipo (1) por Nico Serrano, min. 73; Nacho Martín (s.c.) por Pablo García, min.88; y Campuzano (s.c.) por Olaetxea (s. c.). Ais Reig (Comité valenciano). Amonestó a los locales Dioni, Carlos Puga (en el banquillo), Chupe y Álex Pastor. Y a los visitantes Pablo García y Cote (banquillo). La Rosaleda: 23.754 espectadores.

Hubo intercambio de golpes en el primer periodo. Avisó el Málaga pronto, apenas con dos minutos transcurridos, con un remate de Pastor en un córner que se fue rozando el palo. El Sporting en ese primer cuarto de hora de partido, con Gelabert muy activo en la posición de enganche, donde se ha hecho fijo para Garitano, avisó primero con un disparo desde la frontal desviado, al que continuó otro de Gaspar que hizo probarse a Alfonso Herrero.

El Málaga, al que no le hacía quizás tanta falta la posesión, pero que transmitía más peligro una vez dentro del área, olfateando ya la meta rival, provocó una gran parada de Yáñez a remate de Chupe. Y al filo del descanso, en el área pequeña y a la media vuelta, Nelson Monte enfiló alto su disparo.

El Sporting, de nuevo sin Dubasin como referencia ofensiva, se ciñó en este primer periodo al fondo físico de Otero, muy activo y probando también al meta andaluz con un fuerte disparo en una falta desde unos 30 metros. Y también se quedó con la miel en los labios, con una internada de Gaspar, que asistió al atacante colombiano prácticamente para empujar el balón, pero se le anticipó Nelson Monte.

La polémica también apareció en el primer tramo, con una disputa entre Róber Pier y Antoñito, tras un córner botado por el Sporting, en el que el árbitro pitó falta del zaguero rojiblanco, pero que dejó dudas, porque dio la impresión de que se adelantó en la disputa, y fue el jugador malaguista el que le golpeó en la pierna.

El paso por los vestuarios le sentó de mano mejor al Málaga. Prácticamente en su primera aproximación Larrubia cabeceó al larguero un buen centro de Víctor. Un aviso que hizo reaccionar al Sporting, con más fluidez en el juego, con Guille Rosas muy activo en ataque, y saliendo de sus botas en el minuto 58 el tanto que ponía por delante al Sporting, con un gran centro lateral, y un mejor cabezazo de Otero en el área. Un tanto de un futbolista que, sin ser su posición natural la de delantero centro, ya suma doce este curso y es el mayor activo y peligro en el ataque, con permiso de Dubasin, claro.

El Málaga quiso sumarse a la fiesta. Y dejó un tanto de gran belleza. Chupe, con la espuela, se anticipó a Róber Pier y dejó uno de los goles más bonitos de la temporada, al aprovechar un centro de Víctor. Corría el minuto 71 y aún quedaba tiempo para decantar la balanza. Lo intentó Otero con un desmarque, que le hizo encarar a Alfonso Herrero, pero estuvo algo lento, y asistió mal a Nico Serrano, cuando ya el meta del conjunto andaluz se le echaba encima.

Se le escapó por poco el gol a Pablo García, anulado por fuera de fuera por pocos centímetros, en un magistral pase de Nacho Méndez entre líneas. Y prácticamente en la réplica, Chupe se la lio esta vez al otro zaguero del Sporting, a Diego Sánchez, al que rompió con la cintura, para batir a Yáñez. Otero, que pidió penalti, en una acción que pareció tocar el balón Luismi cuando armaba el disparo, fue la aproximación más peligrosa que tuvieron los rojiblancos para poder empatar.

El calendario le ha deparado al Sporting un cierre de Liga ante Málaga, Cartagena y Racing de Ferrol. Tres rivales, ante los que cayó derrotado el conjunto rojiblanco en diciembre, en un fatídico mes que abrió esa hemorragia de puntos que se fueron escapando hasta prácticamente el mes de abril, y que provocó que se desenganchase de la zona alta el equipo, hasta coquetear con el descenso. La duda de si un relevo en el banquillo antes hubiese dado para pelear por más puede que se vaya solventando, y aunque Garitano, con un balance de 9 puntos sobre 18 posibles, despertó al equipo, la plantilla corta, los errores de planificación y otra serie de circunstancias demuestran que no se daba para más. Ahora al menos queda arreglarlo ante Cartagenga y Racing de Ferrol, dos descendidos, para despedirse por lo menos con un buen sabor de boca. n