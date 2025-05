El Sporting C logra el ascenso matemático, pero depende del Sporting Atlético para que sea efectivo

El Sporting C, con un triunfo en la recta final ante La Fresneda, y ayudado por otros resultados de la jornada, ha conseguido el ascenso matemático de Primera Asturfútbol a Tercera RFEF. No obstante aún deberá esperar a que el Sporting Atlético consiga subir a Segunda RFEF para que pueda materializarse, ya que no pueden coincidir en la misma categoría.

El segundo equipo rojiblanco tuvo que sudar de lo lindo para llevarse los tres puntos ante La Fresneda, que se quedó con 10 en el minuto 81 y, en el 82 y en el 84, Vicente Carreño y Santi Cabrera batieron a Santi Marcilla para dejar los tres puntos en Mareo y, acercarse al primer puesto.