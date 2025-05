Ultra Boys convoca una manifestación contra la gestión de Orlegi de cara al Sporting-Cartagena e invita a la afición a acceder a El Molinón con el encuentro comenzado

Ultra Boys ha emitido este lunes un duro comunicado en el que critica la gestión del Grupo Orlegi en el Sporting. "Conseguido el -vergonzoso- objetivo que el sportinguismo se tuvo que marcar hace un mes, llega el momento de alzar la voz. Ahora a la propiedad, que tanto gusta de hablar, le toca escuchar. Escuchar la voz del sportinguismo, la del hartazgo, la del desánimo, la del enfado. La voz de una afición que exige un compromiso a la altura de lo que a ella se le demanda y de lo que el Sporting merece", reza el escrito del colectivo, que pide a la organización un esfuerzo mayor en inversión deportiva, tanto en materia de fichajes como en la cantera. Además, Ultra Boys convoca al sportinguismo a manifestarse una hora antes del encuentro que se celebra este domingo en El Molinón entre el Sporting y el Cartagena (comienza a las 18: 30 horas) para mostrar su enfado por la gestión deportiva del club rojiblanco y de la cantera. En el duro comunicado, el colectivo de seguidores también pide al sportinguismo que acceda al estadio con doce minutos de retraso como una muestra inequívoca de su descontento con la situación del club gijonés. "Convocamos al sportinguismo a manifestarse a la altura de las oficinas de la Tribuna Oeste, una hora antes del partido ante el Cartagena, y allí mostrar, alta y clara, toda la frustración acumulada una temporada más. Demandamos un Sporting fuerte, con una base de Mareo, evitando la descapitalización deportiva y fortaleciendo la inversión en fichajes, sí, pero sobre todo en la cantera. Asimismo, animamos a la afición a no acceder a El Molinón hasta el minuto 12 de partido, y a partir de ahí, dedicar el resto de tiempo hasta el pitido final a expresar su descontento, no solo en la calle, si no también desde la grada".

Por otro lado, Ultra Boys pide a la afición que reconozca la trayectoria de José Ángel "Cote", capitán del club, que colgará este domingo las botas. "Finalmente, recordar, aunque sabemos que no hace falta, que es el último partido en el Templo de una leyenda rojiblanca, de Cote. Sabemos que tras el minuto 90, toda esa rabia se transformará en afecto y respeto a nuestro Capitán. Brindémosle una despedida a la altura que merece".