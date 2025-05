Orlegi piensa en Emilio Gutiérrez para liderar el cambio en Mareo: las claves del giro que pretende el grupo en la cantera del Sporting

Orlegi Sports valora a Emilio Gutiérrez como nuevo director de la cantera del Sporting y para que lidere la importante renovación que la organización tiene prevista llevar a cabo en Mareo, una información avanzada ayer por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. El giro que prevé el grupo para su proyecto en la cantera del club rojiblanco alcanzará directamente a la posición Óscar Garro, actual director, y que apunta a ser destituido próximamente, como también avanzó este periódico. Ejecutivos de la primera línea de Orlegi conocen perfectamente a Gutiérrez, con quien se han mantenido distintas conversaciones y reuniones desde hace ya años.

Su perfil casa de maravilla con lo que busca ahora el Grupo Orlegi para liderar la renovación prevista en Mareo tras un ciclo de casi tres años donde, en la búsqueda por ampliar los horizontes de Mareo, se ha desnaturalizado la esencia del club. Gutiérrez conoce la casa, ya que fue centrocampista del Sporting en la década de los noventa (1991-1995), por lo que la adaptación a la entidad y a su entorno sería inmediata. Y tiene, además, mucha experiencia en la captación de talento y en el trabajo en cantera: Gutiérrez ha trabajado dos décadas en La Masia, quizá el mejor caladero del planeta. Allí, en la cantera del Fútbol Club Barcelona, ha sido una figura importante, siendo muy valorado. Sobre todo, por su capacidad para detectar talento. Fue durante años el ojeador del Barça en el norte de España. Aunque después asumió más funciones de responsabilidad, siempre vinculado a la cantera y a la detección de talento precoz.

Por el momento, el interés de la organización en este experimentado reclutador de talentos, de 54 años, no se ha cristalizado en una propuesta en firme por escrito. Aunque en estos momentos su candidatura es sin duda una de las más importantes que se encuentran sobres la mesa de los gestores del Sporting. Quien lidera la revolución prevista para la cantera es Israel Villaseñor, un ejecutivo que reporta directamente a Alejandro Irarragorri y que tiene fuerza real en el grupo, aunque a veces luzca a la sombra con un perfil discreto. Hay, en cualquier caso, más candidatos para asumir las funciones de director de Mareo que están en el radar de un grupo que siempre tiende puentes y mantiene constantes comunicaciones con gente del mundillo del fútbol para intercambiar información y conocer su manera de trabajar.

Esta semana apunta a ser importante a la hora de concretar el nuevo rumbo que el grupo quiere que tome Mareo. Todo en un momento donde la dirección de Orlegi Sports parece dispuesta a coger el toro por los cuernos y tomar decisiones drásticas en su proyecto para la cantera rojiblanca. La victoria del Sporting Atlético (2-0) sobre el Covadonga, en un partido redondo de los de Samuel Baños en la ida de la semifinal regional del play-off de ascenso a Segunda Federación, alivia ligeramente la situación, pero no alterara la hoja de ruta de los gestores del grupo, que llevan semanas de muchas reuniones y ya han decidido que lo conveniente ahora es un cambio, por más que valoren algunas de las medidas tomadas por Garro.

Orlegi reconoce el perfil técnico y metodológico del actual director, y su apuesta por avanzar procesos. Pero entiende que algunas decisiones han sido erráticas, provocando una pérdida de prestigio en la marca y una desconfianza entre varios actores del entorno. Una, la configuración de la plantilla de un desnaturalizado Sporting Atlético, que se ha quedado lejísimos del Vetusta en Tercera Federación, por más que siga vivo por la vía de las eliminatorias. Otra, los volantazos con el segundo filial, el conocido como Sporting C, que ya ha ascendido, pero también ha ofrecido de puertas para fuera una imagen que daña la reputación de Mareo, sobre todo con la presencia en su momento de algunos jugadores de la Academia Internacional –modelo de pago–, proyecto que los ejecutivos del grupo se han apresurado a desmarcar del Sporting.

La organización pretende separar el funcionamiento del Sporting Atlético y el C del trabajo en el fútbol base. Pero todavía no han definido cómo, ni siquiera si es conveniente hacer ese cambio este mismo verano. En su momento se pensó en Garro como responsable del fútbol base. Aunque se considera ahora que esa medida provocaría más problemas, porque dañaría la credibilidad de Garro, al que se le restaría fuerza, y además imposibilitaría abordar cambios más estructurales en el funcionamiento de la cantera. Por todo ello, se pretende firmar a un nuevo director de Mareo, con Emilio Gutiérrez bien situado, además de mover más sillas. Pedro Menéndez tiene un contexto delicado, aunque todo se debate. También Alfonso Tranche, que llegó al club de la mano de Garro.

La cúpula de Orlegi Sports ha ampliado el debate sobre la conveniencia de cambios en el Sporting. No solamente se cuestiona el funcionamiento de la cantera, también se analiza la gestión del primer equipo. Aquí el panorama es menos claro. Aun no se ha decidido si se refuerza la parcela deportiva que lidera desde Mareo Gerardo García, con Fredi Lobeiras o si, por el contrario, se realizan cambios más profundos en la dirección de fútbol profesional. No está nada claro. Todo con la planificación abierta. El primer equipo, de hecho, se encamina hacia una revolución: se ficharán al menos diez jugadores.