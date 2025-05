Cote y sus duros primeros días en Mareo: "Iba y lloraba"

"Al principio me costaba ir. No quería dejar La Braña, donde tenía a mis amigos... Me ponía triste. Iba y lloraba". José Ángel Valdés, "Cote", admitió las dificultades a las que se enfrentó en sus primeros días en Mareo.

El capitán del Sporting y leyenda del club, que se despide este domingo en El Molinón ante su afición tras anunciar que cuelga las botas, desveló algunos detalles de sus inicios por la cantera del Sporting. "Pasaron los días y fue todo mucho mejor. Fui muy feliz en Mareo", explicó después. Acompañado de su mejor amigo del vestuario, Guille Rosas, las confesiones del lateral izquierdo ahora que deja el fútbol para siempre se produjeron ayer en el marco del programa "La Tribuna de El Molinón", proyecto de la Fundación del Sporting, en colaboración con Diversa Radio Activa. Las preguntas fueron asunto de Miguel Heredia, Javier Palacios y Miguel Castañón.

Todo sucedió precisamente en las gradas del estadio que este domingo dedicará a Cote el tributo que merece su carrera y, sobre todo, su forma de sentir al escudo y compartir esa pasión. "Me quedo con el último derbi. Tuve la suerte de hacer gol. Pero mi partido más especial fue mi debut", contaba el lateral izquierdo.

En la charla, que fue muy interesante, con momentos divertidos y detalles desconocidos hasta ahora, se abordaron temas tan complejos como la presión o las críticas que soportan los deportistas profesionales. Cote se puso serio: "En los momentos de presión, cuanto menos pienses, mejor. Intento evadirme y pensar lo menos posible. Precisamente para que no juegue en mi contra... A nadie le gusta que le critiquen. Si es desde el respeto, bien. Pero hoy en día mucha de la crítica va a hacer daño. ¿Lo mejor? No leer las redes sociales para que no afecte", comentó Cote. Rosas también se alineo con el capitán: "La critica afecta. Aunque si es con respeto la gente puede opinar lo que quiera. A veces duele. Hay gente que va a hacer daño. Y eso afecta", admite.

Los dos canteranos asumieron que no son "líderes" al uso en un ejercicio de honestidad. Lo más llamativo: Rosas situó a Nico Serrano y a Gelabert como los más "despistados". "¿El más divertido? Nadie. Somos unos siesos", bromeó el lateral derecho, que reconoció que le habría gustado ser "militar" si no hubiese vivido del fútbol, en un gesto de admiración a la profesión de su padre, Javi Rosas.