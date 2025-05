Cumbre en Mareo por la continuidad de Gelabert

Cumbre por Gelabert. El Sporting de Gijón se ha reunido con los agentes del palentino, de la firma You First Sports, para recopilar información y buscar soluciones para intentar que el mediapunta sea uno de los fichajes estratégicos de la entidad gijonesa con vistas al proyecto deportivo 2025/2026. La cumbre tuvo lugar ayer, martes, en las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo. En esa cita los ejecutivos del club gijonés han vuelto a trasladar a los agentes de Gelabert que la predisposición de la entidad asturiana a que el canterano Del Real Madrid regrese es total, aunque han subrayado que la negociación con el Tolouse no será sencilla. Fuentes del club gijonés explican que se sigue trabajando en la operación y atentos para intentar avanzar con una gestión que es estratégica. Como la de Dubasin.

El club francés mantiene el control del mediapunta hasta 2027, y, de momento, se está mostrando muy duro en las negociaciones entre entidades. Exige una contraprestación económica por el futbolista, cercana a los dos millones de euros, un precio prohibitivo para las arcas del club asturiano. El Sporting, mientras, estudia todas las fórmulas. Una de las vías que contemplan en la entidad gijonesa es la de ofrecer otra cesión con una opción de compra que pueda estar condicionada a su status en el proyecto. En cualquier caso, la operación aún está verde. Queda mucho verano, pero el nivel de Gelabert, sobre todo con Asier Garitano, le convierte en un futbolista muy interesante para varios clubes. Una subasta no interesa ni beneficia al Sporting, que juega con una baza: el deseo del mismo jugador a continuar en Mareo.