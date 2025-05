La curiosa recogida de firmas en Roces para llevar al Ayuntamiento una petición relacionada con el Sporting

El Molinón se prepara para despedir este domingo a un futbolista que ha dejado huella dentro y fuera del municipal gijonés. A José Ángel Valdés, Cote, se le acumulan los homenajes en los días previos a su último partido en casa con el Sporting. El futbolista, que colgará las botas a final de temporada y que recientemente ha sido nombrado "hijo adoptivo" de Gijón, también es protagonista de una singular iniciativa por parte de sus vecinos. Roces ha recogido firmas para que una de las zonas recreativas del barrio pase a llevar su nombre. La iniciativa ya está en proceso de registro para que el Ayuntamiento admita llevarla a trámite.

"Todo partió como una sugerencia de un grupo de vecinos que, desde el barrio, se valoró positivamente", explica Purificación Bedriñana, presidenta de la asociación "Nuestra señora de Covadonga", de Roces. El suyo es uno de los colectivos que ha dado impulso a este reconocimiento a uno de los vecinos más queridos en el barrio. El lugar elegido es una zona recreativa situada en la calle Calafates, a escasos metros de la vivienda donde José Ángel se crio y donde ahora continúan residiendo los padres del jugador del Sporting. En ese parque jugó, siendo niño, el ahora ídolo de la afición rojiblanca.

Zona recreativa a la que se quiere dar el nombre de Cote. / LNE

La iniciativa acaba de iniciar un proceso que deberá solventar varios trámites una vez esté en manos del Ayuntamiento. El barrio también está a la espera de que pueda prosperar la petición de una pista polideportiva a través de los presupuestos participativos de 2026, una demana que también estuvo refrendada por una recogida de firmas de los vecinos. Otra petición vecinal, solicitada desde hace años, es la de la creación de un paso de peatones en la Carretera Carbonera, a la altura de la entrada principal del barrio. Todo esto llega en una semana en la que el futbolista del Sporting jugará uno de los partidos más especiales de su carrera en El Molinón. José Ángel se despedirá de su campo y de la afición rojiblanca en el duelo ante el Cartagena. El encuentro tiene poco o nada en juego en lo deportivo, después de que el equipo cerrara la permanencia matemática el pasado fin de semana gracias a un nuevo pinchazo del Eldense. Lo que tiene es una tremenda carga emocional.

La afición del Sporting también es sensible a ello en una semana en la que se ha convocado un acto de protesta. La peña Ultra Boys ha convocado para unirse a la iniciativa de manifestarse, junto a la tribuna oeste, una hora antes del encuentro y no entrar a El Molinón hasta el minuto 12 de partido para visibilizar el desencanto con la gestión de Orlegi en el club rojiblanco. Protesta que no evitará que se le prepare un reconocimiento a Cote dentro de El Molinón.