El Sporting no tira la toalla por Gelabert: todas las claves para conocer el estado de la operación

Nueva cumbre para tratar de avanzar en la contratación de César Gelabert para que este sea uno de los grandes líderes del nuevo proyecto del Sporting en el que trabajan a nivel interno en los despachos de Mareo. Tal y como avanzó ayer LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, miembros de la alta dirección del Sporting se reunieron el pasado martes en el entorno de Gijón con los representantes del mediapunta, de la firma You Firts Sports, para actualizar información e intentar buscar vías para alcanzar un futuro acuerdo con el Tolouse francés, club que hasta 2027 mantiene el control del palentino.

El Sporting reiteró de nuevo al entorno de Gelabert que para ellos la permanencia del futbolista en la entidad es una absoluta prioridad, aunque están pendientes de conocer cuál es su situación exacta con el Tolouse. Por el momento, el club galo no está dando muchas facilidades para soltar sin una contraprestación económica al talentoso mediapunta criado en la cantera del Real Madrid y que ha dado un salto evidente en su nivel en su cesión de la mano de Garitano. El Tolouse pide dinero, y parece dispuesto a hablar por algo menos de dos millones de euros. En Mareo asumen que las gestiones pueden alargarse y también se sabe que si el Tolouse abre una subasta es realmente difícil que el Sporting pueda competir frente a otros clubes interesados. Gelabert tiene mercado en México y en España. ¿Cuál es el gran aliado del Sporting? Pues el deseo de Gelabert. El jugador lo tiene claro: si fuera por él se quedaría en Gijón, donde está encantado.

Una de las fórmulas que sopesan en Mareo es la de plantear al Tolouse otra cesión, con una opción de compra que se ejecute en función de su «status» en el proyecto deportivo, vinculado a los partidos. Es algo que se ha hablado estas semanas en Mareo. Aunque, lógicamente, la primera opción será intentar su fichaje en propiedad, si fuese posible. Pero si el Tolouse sigue pidiendo una contraprestación, y si además esta es importante, será muy difícil que el club asturiano pueda aspirar a quedarse con el jugador. Frente a lo que se verbaliza de puertas para afuera, el Sporting ahora mismo no tiene un músculo financiero tan importante como el que tienen otros clubes de la categoría, y más si se tiene en cuenta que la entidad va a recibir menos en el reparto de los derechos televisivos. La gran inversión del verano será la de Dubasin, una operación donde Orlegi deberá pagar 1,6 millones de euros. Duba, por cierto, no se entrenó ayer al gozar de permiso del club para viajar a Cataluña tras ser padre de su primer hijo. Luego habrá que equilibrar números, y acertar el tiro. Eso si no hay una venta.

La gestión, en cualquier caso, evidencia el convencimiento que hay en el Sporting en seguir contando con Gelabert, un futbolista clave para Garitano, y ahora mismo el único de los jugadores cedidos por el que la entidad tiene un interés real en que continúe la próxima campaña en el club. También Jonathan Dubasin, claro, aunque es un caso distinto. Mientras en el acuerdo de préstamo entre el Sporting y el Tolouse por Gelabert se incluyó tan solo una opción de compra obligatoria en caso de ascenso, en el del acuerdo con Basilea por Dubasin la opción no comprometía a las partes en caso de regresar a Primera División, pero sí recogía un derecho preferente a ejecutar antes de la primera semana de junio, que es una ventaja competitiva frente a otros potenciales interesados. Es por esto por lo que mientras el Sporting no tiene nada que negociar con el club suizo por Dubasin, –aunque ha intentado sin éxito rebajar el precio pactado en ese acuerdo–, debe pasar sí o sí el filtro de la entidad francesa si quiere hacerse con Gelabert, algo que evidentemente complica la operación, si además se tiene en cuenta el nivel que está ofreciendo el mediapunta en Gijón.