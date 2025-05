Garitano abre la opción de que Nacho Méndez y Olaetxea sigan en el Sporting: "No me atrevería a decir que es su último partido"

La planificación de la próxima temporada se ha iniciado en Mareo. Con el Sporting salvado, Asier Garitano reconoce las conversaciones en torno a la próxima plantilla, con la continuidad de varios jugadores, cuya vinculación termina en junio, sobre la mesa. El entrenador del Sporting no cierra la puerta a que futbolistas como Nacho Méndez, cuya renovación lleva parada semanas, vaya a vivir este domingo su último partido en El Molinón. Tampoco, concretó, en el caso de Olaetxea. Mucho menos en el de Gelabert, por quien el conjunto gijonés pelea ampliar su continuidad, al menos, un año más, bien sea a través de una nueva cesión o bajo otra fórmula.

Salvados. "Hemos conseguido el objetivo, pero sí hay cosas en juego. Hay que darle importancia a la clasificación. Cuanto mejor quedemos, mejor. Hay que competir hasta el final. Estamos en un club exigente. Tenemos la tranquilidad de habernos salvado, pero no vale solo con eso. Hay que hacer las cosas bien".

Semana. "Han vuelto a tener una semana buena de entrenamientos. Hay que intentar, en el último partido en El Molinón, por ser también la despedida de Cote, hay que jugar un buen partido".

El rival. "Hay que ver los últimos partidos. Han descendido, pero en casa ganó al Racing y perdió en Zaragoza en el minuto 93 después de ir por delante. Va a ser un partido duro porque tiene buenos jugadores. Hasta el final van a competir como lo están haciendo. Va a ser un partido exigente".

Protestas del público. "Hay que asumirlo y entenderlo. Es parte de esto. Es un club exigente. Da un poco de pena porque es el último partido de Cote en casa. Es un partido importante para él y todo el mundo. Merece como futbolista que haya un buen ambiente y que todos hagamos un buen partido".

Cote y diez más. "Has acertado".

Convencerle para seguir. "Tuve varias conversaciones con él de varias cosas. Ahí quedan, entre él y yo. Hablamos de diferentes situaciones. Es un chico que he tenido la suerte de tener, pero poco tiempo. Seguro que va a estar metido aquí y si necesitamos cualquier cosa estoy convencido de que seguirá ayudándonos".

Su rendimiento. "Es un chico y un jugador de alto nivel. De muy alto nivel. Se ha cuidado. No hace falta que diga nada de él. Se le ve. Domina y entiende el juego. Tiene una gran pierna izquierda. Podía haber seguido jugando hasta cuando él quisiera".

Planificación. "Hemos hablado un poco. Poco a poco. De tema de pretemporada, de lo que me gusta y de las posibilidades que pudiera haber. También un poco de cómo queda la plantilla. Por encima. Nos ha dado esta semana esta posibilidad después de que consiguiéramos el objetivo. Viendo las cosas hacia dónde puedan venir".

Último partido Nacho Méndez y Gelabert. "No me atrevería a decir que es su último partido. Ni de Lander".

Nacho Méndez. "Ha mostrado gran carácter en los partidos que he estado aquí. Es un jugador de alto nivel".

Balance. "El inicio ha sido bastante tranquilo. Se ha conseguido el objetivo antes de lo que yo creía. Lo que queríamos era intentar depender de nosotros en las últimas jornadas".

Duba. "Ha sido lo más chulo que hay. Ha sido padre. Como tenía el problema de la lesión y ahora mismo no va a jugar ni este fin de semana, ni el siguiente, aunque esté en condiciones. Es lo más coherente. Es una decisión mía".

Pretemporada. "Me gusta trabajar con 21 más 3 porteros. Ahí estará. Coincidimos casi todo el mundo. Con las instalaciones que tenemos aquí, encontrar algo mejor no lo veo. A no ser que pase algo que no hemos hablado, me gustaría hacer la pretemporada aquí, en Mareo".

Convocatoria. "Los mismos que estuvimos en Málaga. Los chicos del filial tienen que competir. Duba y Jordy tampoco estarán".

El filial. "Han jugado un buen partido (ante el Covadonga), una buena primera parte contra un equipo que va a ser duro. Fuera de casa, césped diferente y más pequeño y corto el campo. Va a ser una eliminatoria dura. Ojalá vuelvan a jugar un buen partido y pasen esta eliminatoria".