"Si no hay cambios se volverá a correr el riesgo de descenso"

La afición del Sporting se movilizará mañana para hacer visible su malestar por la temporada y la gestión del club. La peña Ultra Boys ha convocado ante la tribuna oeste, una hora antes del partido ante el Cartagena, y ha solicitado no acceder al campo hasta el minuto 12. Unipes se suma a esta reivindicación, como explica a LA NUEVA ESPAÑA Gustavo Alonso, su presidente.

-¿Apoyan esta iniciativa?

-Sí. Al margen de la convocatoria que la grada de animación realizó, teníamos también ya en mente manifestar, hacer visible el descontento por una temporada en que tanto en los resultados del primer equipo como de la cantera no han dado lo que tenían que dar. Parto también de la premisa de que la cantera no está para obtener resultados, está para dotar de jugadores al primer equipo, pero no se produjo ni lo uno ni lo otro. Coincidimos en lo que se pide, que es protestar por la mala gestión deportiva y para que se vuelva a una política de cantera basada, evidentemente, en la gente de Asturias.

-¿Es una crítica por esta temporada o por los tres años de gestión del grupo Orlegi?

-Es más bien una fotografía de los años de gestión, porque, excepto la temporada pasada que se jugó la promoción, los resultados evidentemente no acaban de llegar en ningún sentido, ni en Segunda División con el primer equipo ni lo que es la cantera.

-¿Teme Unipes que el club salga del fútbol profesional?

-Vistos los resultados ahora mismo… De hecho, es sintomático que la temporada que viene, salvo sorpresa, no haya ninguna incorporación del filial a la primera plantilla. Entonces, si no se hace un cambio importante en la metodología de la cantera, incluso del primer equipo, sí se corre el riesgo de un año bajar a Primera Federación. Claro, el riesgo es evidente.

-Con Orlegi hubo cambios en las relaciones con las peñas. Unipes mantiene una buena relación con el club ¿no?

-Sí. Desde Unipés tenemos una línea clara respecto al club, que es trabajar en paralelo con ellos. Aquí hay una propiedad, con sus distintos departamentos, y nosotros, como parte social, queremos caminar junto al Sporting para aportarle valor. Y ese es nuestro objetivo. Lo que pasa es que, bueno, luego ese caminar en paralelo tiene muchas interpretaciones y muchas variables que se pueden adaptar a la situación. Con las peñas ahora mismo creo que hay una relación… es un poco complicado casi de explicar, porque es más cercana por un lado, pero más alejada por otro. Hay menos presencia en actos.

-El próximo miércoles es un día importante para Unipes.

-Es la entrega de la segunda edición de los premios Iñaki Churruca, que nació con el objetivo de dotar a una persona, institución o asociación, tanto por un hecho puntual como por una trayectoria. Y el año pasado fue Marcelino García Toral, por ser el entrenador asturiano que más partidos en Primera División y con lo que eso conlleva, y por la trayectoria que tiene, y todavía puede tener. Y en esta ocasión el galardonado es Vicente del Bosque, porque, bueno, él ya se describe por sí mismo. Un campeón del mundo. No hace falta más definición.

-Viene a recoger el galardón.

-Procuramos que, paralelamente al devenir del día a día en Unipes, el de dar visibilidad a las peñas y colaborar con el club, también hacer un acto importante, que tenga repercusión, para darle más valor al trabajo realizado en el año. Y que Vicente del Bosque esté aquí va en consonancia. Y eso hay que agradecérselo también a Iñaki Churruca, que intercedió de una manera… ya no digo importante, sino vital.

¿Le gustaría una mayor cercanía con la Federación de Peñas?

Bueno, a ver, siempre que haya unión eso es algo positivo. No es algo que, digamos, reste valor. Pero también quiero decir que haya dos asociaciones de peñas no significa tampoco restar. Somos dos, digamos, una Federación y una Unión de Peñas Sportinguistas, que velamos por el bien del sportinguismo, pero que cada uno tenemos nuestro espectro, digamos, sociológico y de actividad. Entonces, yo creo que es perfectamente compatible y combinable que haya dos asociaciones.