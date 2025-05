Las peticiones de Garitano para el nuevo Sporting y el estado de las renovaciones

Asier Garitano ya trabaja junto a la dirección deportiva en la planificación de la próxima temporada. Con el Sporting salvado, el entrenador se abrió ayer a hablar sobre algunos detalles de la próxima campaña. Entre ellos, la continuidad de varios jugadores, cuya vinculación termina en junio. El de Vergara lo hizo sin dar por sentando que Nacho Méndez u Olaetxea puedan vivir mañana su último partido en El Molinón. Algo que llamó la atención porque las opciones de que continúen Nacho Méndez son, en este momento, remotas, y en el caso de Olaetxea literalmente nulas.

La última oferta de renovación presentada por el Sporting a Nacho Méndez continúa sin respuesta, según fuentes cercanas a la negociación. Sin avances desde hace meses, no existe optimismo en el club rojiblanco respecto a que el de Luanco pueda a estas alturas dar una contestación positiva a su continuidad en el club. Todo apunta a que vivirá su último partido en casa ante el Cartagena. En todo caso, el entrenador del Sporting ha dejado claro que es un futbolista de su agrado. "Ha mostrado gran carácter en los partidos que he estado aquí. Es un jugador de alto nivel", subrayó.

En cuanto a Lander Olaetxea, el centrocampista vasco se ha comprometido ya con el Eibar, club con el que tiene cerrado un preacuerdo. El Sporting ya planifica el futuro sin contar con uno de los fijos en la medular esta campaña.

En lo que puede tener razón Asier Garitano es en cuanto a César Gelabert. Aunque complicado, el club sí está apostando fuerte para que su etapa en Gijón no se acabe esta temporada. Esta misma semana se reanudaron los contactos para ampliar su continuidad, al menos, un año más, bien sea a través de una nueva cesión o bajo otra fórmula. En el Sporting se desea que, junto a Dubasin, lidere el próximo proyecto.

El que ya no jugará más esta temporada es precisamente el "Pingüino". Garitano anunció que es una decisión ya tomada. "Ha sido padre. Como tenía el problema de la lesión, ahora mismo no va a jugar ni este fin de semana, ni el siguiente, aunque esté en condiciones. Es lo más coherente. Es una decisión mía", comentó en referencia al permiso que le ha llevado a estar lejos de Mareo en los últimos días. La intención es que, al menos, siga el partido ante el Cartagena en El Molinón. El club todavía está pendiente de completar el proceso de compra del atacante rojiblanco, propiedad del Basilea. El club intentó en los últimos días renegociar las condiciones de pago de los 1,5 millones de euros establecidos para hacerse con el futbolista. Sin avances, tiene margen hasta junio para acabar de culminar la operación.

En lo que ha sido claro Asier Garitano en su primera intervención pública tras conseguirse la permanencia matemática ha sido en cómo tiene en su cabeza el plan del próximo curso. "Me gusta trabajar con 21 jugadores más 3 porteros. Ahí estará. Coincidimos en eso casi todo el mundo", explicó respecto al número de efectivos con los que desea que eche a andar al equipo. También tiene otra clave muy clara. No le gustan las pretemporadas fuera de Mareo. "Con las instalaciones que tenemos aquí, encontrar algo mejor no lo veo. A no ser que pase algo que no hemos hablado, me gustaría hacer la pretemporada aquí", afirmó.

Garitano también avanzó que Cote será titular mañana ante el Cartagena. Un partido que supondrá el adiós del de Roces a la que es su casa. No negó que le intentó convencer para que siguiera, al menos, una temporada más. "Tuve varias conversaciones con él de varias cosas. Ahí quedan, entre él y yo. Hablamos de diferentes situaciones. Es un chico que he tenido la suerte de tener, pero poco tiempo. Seguro que va a estar metido aquí y si necesitamos cualquier cosa estoy convencido de que seguirá ayudándonos".

De cara a un encuentro en el que se prepara un acto de protesta de la afición por la pésima temporada y la gestión del club, Garitano asumió la situación y pidió tener en cuenta también el momento que se vivirá en torno a Cote. "Hay que asumirlo y entenderlo. Es parte de esto. Es un club exigente. Da un poco de pena porque es el último partido de Cote en casa. Es un partido importante para él y todo el mundo. Merece como futbolista que haya un buen ambiente y que todos hagamos un buen partido".