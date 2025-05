Cote y un adiós de película: así fue la despedida del Sporting a José Ángel

"Buenas tardes, noches. No sé ni qué decir. Quiero dar las gracias al Sporting, a todos mis entrenadores, compañeros del Fútbol Base, ellos también me hicieron mejor... A mi familia, que es lo más importante. A los clubes donde jugué. Me hicieron mejor jugador y persona. Y a vosotros, afición. Me hicisteis sentir cosas que no sentí en otro lugar. Nunca voy a ser capaz de agradeceros todo el cariño que me dais. Solo puedo daros las gracias. Esto sigue. Y el Sporting continúa. ¡Puxa Sporting y Puxa Asturias!", se despidió muy emocionado, incapaz de contener las lágrimas Cote.

Sus últimos pasos en el verde de El Molinón al poner punto y final al esmerado homenaje que le organizó el club reflejaron su esencia. Abandonó la que siempre será su casa rodeado de los suyos: de la mano de Nel, su hijo, y acompañado de su "güelu", Pepe, que regresó a El Molinón para seguir el último partido de su nieto. Con los ojos inundados en lágrimas.

Antes, José Ángel ya rompió a llorar en unos cuantos momentos. Tipo emocional, sabía que contener las lágrimas era imposible. El Sporting-Cartagena, epílogo de una triste campaña, fue en realidad un homenaje de 90+6 minutos a Cote. O, al menos, así lo entendió El Molinón, que le rindió un gran tributo. También el club.

Cote arrancó de titular en su despedida. Y desde el principio se le vio conectado, con ganas de marcar un gol. No llegó ese tanto, en cierta manera porque se lo negó Fuidas, el portero del Cartagena. Pero eso no empañó su día. En cada ocasión que acudía a sacar de esquina, El Molinón se empeñó en demostrar al capitán su cariño. Aplausos. Cánticos de "Cote, Cote". Asier Garitano le dio casi todo el partido, en esa búsqueda de un gol que no llegó nunca.

Uno de los momentos de la despedida llegó al ser cambiado. Cote se rompió cuando la tabla del cuarto árbitro le avisó que ya no correría ni una sola carrera más por su hogar. Sus compañeros le hicieron un pasillo. Y El Molinón se dejó las manos y la garganta. De repente las vallas publicitarias se pintaron de rojo y en ellas se podía leer escrito a blanco "#Cote3". Cote se retiró del campo despacio, como si quisiese dar marcha atrás, como si quiesese seguir centrando. Se agarró el escudo. Miró a la Grada Oeste. Y fue luego despidiendo a todos uno a uno: jugadores, utilleros, preparadores, readaptadores, médicos... Para Cote, todos amigos. Al término del encuentro, otro momento muy especial: decenas de jugadores del Fútbol Base (8 del cadete e infantil portaban las 8 camisetas que Cote vistió cronológicamente en su carrera, además también había alevines, infantiles, Genuine y Fememino) le hicieron un pasillo y por ese corrillo asomó Cote con su "güelu". Roto de emoción. José Ángel llegó al centro del campo. Y allí el homenaje continuo. Unos de los monitores de El Molinón se encendió de repente para mostrar imágenes de su carrera y de su paso por el Sporting. Por último tanto él como su familia recibieron obsequios. Entre ellos, dos camisetas, la primera -la de su debut con el primer equipo- y la última. La alcaldesa, Carmen Moriyón, así como los exjugadores Canella, Lora y Jony también distinguieron al de Roces y a su entorno.

Al otro lado de las luces, Nacho Méndez, otro de los capitanes y que ha disputado 218 partidos con el primer equipo del Sporting, también dijo adiós. Al mediocentro de Luanco le esperó su familia. Fue un adiós más en silencio, rodeado de los suyos. Sus padres, Fernando y Natalia, sus hermanos y pareja, todos los que le quieren, entraron al verde por una esquina y le dieron un abrazo sentido. Nacho se retiró en silencio. Antes firmó autógrafos a todos los niños que se lo pidieron