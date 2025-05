"Papá es el mejor del Sporting": así fueron las 24 horas previas a la despedida de Cote de El Molinón

«¡Claro que me gustaría que dentro de unos años mantenga el recuerdo de haber visto a su padre jugar en El Molinón!». A Cote se le iluminan los ojos cuando Nel corretea por el campo número 2 de Mareo detrás de un balón. LA NUEVA ESPAÑA vive con José Ángel las horas previas de su último partido en El Molinón. Giran en torno a su hijo, de 3 años. El pequeño es ajeno a todo lo que envuelve el encuentro de esta tarde en el municipal gijonés. Él solo tiene clara una cosa cuando se le pregunta por el Sporting: «Papá es el mejor jugador».

«Lo vivo con normalidad. Estoy tranquilo», asegura Cote, sobre la cuenta atrás de su despedida en casa. Acaba de completar el último entrenamiento de la semana y, tras comer junto al resto de la plantilla en las instalaciones rojiblancas, pelotea sobre el campo 2 con su hijo. Les observan Sara Fidalgo, la mujer de Cote y madre de Nel y Alejandra Amandi, prima del rojiblanco, junto a parte del departamento de prensa del Sporting. Además de José Ángel, Nel tiene otro referente en el vestuario: Guille Rosas. Le llama cariñosamente «Tati». Es como un padrino. Entre uno y otro le han contagiado la pasión por la pelota. Cote no oculta que le gustaría que el guaje siguiera sus pasos. Además, de la misma forma, o de manera similar, a como él empezó. A pesar de que residen en Viesques, quiere que el equipo donde el chiquillo empiece a jugar al fútbol sea de Roces. Detalles.

«Este año ya fue a las jornadas de captación del TSK Roces. El problema es que no le hizo mucho caso al entrenador», comenta, entre risas. Nel, a contrario que el padre, es diestro, pero conduce la pelota con pierna izquierda y derecha y le pega con soltura. Un resbalón le haga dolerse de un muslo y correr a resguardarse entre las piernas de Cote. «Es muy pequeño todavía, ya veremos la temporada que viene qué pasa», añade, tras consolar a Nel, sobre las intenciones deportivas respecto al heredero. Al pequeño, las caricias del futbolista del Sporting le hacen recuperar energía. Tarda segundos en volver a lanzarse a por la pelota y desafiar el castigador sol que calienta el verde y su espalda.

Cote y Nel llevan la camiseta conmemorativa del adiós de Cote al Sporting. Totalmente en blanco, con el nombre del futbolista en letras rojas, en el frontal y en la espalda, la primera tirada contó con 300 unidades y está próxima a agotarse tras las primeras 24 horas en la tienda de El Molinón. «Conocía el trabajo de la Asociación Cuantayá y me pareció bien que los beneficios pudieran ser destinados a ellos», señala el rojiblanco sobre los fines solidarios de esta prenda. Se siente a gusto con este tipo de iniciativas.

No tanto a la hora de acudir a actos más protocolarios, como el que le llevó al Ayuntamiento el pasado viernes por su nombramiento como hijo predilecto de Gijón. Muy agradecido por la distinción, dice que ese tipo de eventos le ponen «más nervioso que el fútbol. El día antes me costó dormir». No espera, sin embargo, dar muchas vueltas en la cama antes de vestirse de corto, ponerse el brazalete y pisar El Molinón por última vez. Al menos, eso asegura. En la grada estará su abuelo, Pepe Díaz, el mismo que le acompañaba a Mareo cuando era poco más que Nel. Pepe estará en el campo por primera vez desde que José Ángel regresó, hace tres temporadas, al equipo, después de once años exhibiendo zurda en Primera y en Europa. Se le nota que le hace especial ilusión volver a ver en El Molinón a «mi güelu», junto a toda la familia.

El futbolista del Sporting completa la jornada firmando autógrafos en Mareo y llevando a Nel al cumpleaños de un compañero de su colegio. Un día más. Un día normal. Antes de despedirse de LA NUEVA ESPAÑA, el guaje le saca una última sonrisa al padre. «¿Quién es el mejor jugador del mundo, Nel?», se le pregunta. Tarda poco en contestar con la misma rotundidad que en la anterior ocasión: «Tati».