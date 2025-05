Los perfiles (de la casa) que escoge el Sporting para dar un cambio a Mareo: Emilio y Felipe Vega-Arango

Emilio Gutiérrez y Felipe Vega-Arango protagonizarán los primeros cambios del Sporting para dar un giro a Mareo. Su inminente incorporación al organigrama parte con el objetivo de mejorar la captación y desarrollo de jugadores, junto al proceso de reestructuración del trabajo de cantera. Las conversaciones para incorporar a dos profesionales con pasado en el club, avanzadas por LA NUEVA ESPAÑA en exclusiva, se encuentran solamente pendientes de anunciarse oficialmente. Ambos encabezan uno de esos movimientos que David Guerra apuntó tras el partido ante el Cartagena.

A su salida de El Molinón, tras un último partido en casa precedido del primer acto de protesta de afición en contra del Grupo Orlegi, David Guerra aseguró que "estamos trabajando para estar a la altura de lo que ellos esperan", en relación a las críticas de la afición, señalando decisiones que "tomaremos en el corto plazo, en los próximos días". Entre esas decisiones está la llegada de Emilio Gutiérrez y Felipe Vega-Arango. A la espera de cómo se reestructurarán los cargos y las funciones en Mareo, distintos en cuanto a responsabilidades respecto a los actuales, lo que es seguro es que ambos serán dos figuras importantes del pretendido cambio.

De Emilio Gutiérrez, exjugador rojiblanco, se valora su experiencia como ojeador del Barcelona durante dos décadas, siendo un profundo conocedor no solo del valor y la cultura de Mareo, también de distintas generaciones llamadas a protagonizar el futuro. Con él se pretende dar un paso adelante en la detección de talento a todos los niveles, también en el internacional, con el foco en impulsar la llegada de futbolistas al primer equipo a través de su desempeño en el filial y el Sporting C. También se tienen muy en cuenta sus ideas para ser uno de las personas que participen en el profundo giro previsto en la estructura del club, tras la etapa de Óscar Garro como director de Mareo. Este último será destituido junto a su equipo de trabajo de confianza, cerrando así una etapa de tres años en la que José Riestra asumió errores especialmente en la línea seguida con el Sporting Atlético y el Sporting C.

En cuanto a Felipe Vega-Arango, el gijonés es uno de los técnicos valorados para sumarse a la reestructuración y aportar su experiencia a la dirección y metodología de trabajo. Ya fue entrenador en la cantera rojiblanca y lleva varios años trabajando como seleccionador en el extranjero, siendo la de la selección de Papúa Nueva Guinea su última etapa en los banquillos. Un proyecto, este último, que estrenó el año pasado siempre con la mente pueste en volver algún día a casa. Le ha llegado la oportunidad.

Felipe Vega-Arango, hijo del histórico expresidente del Sporting Manuel Vega-Arango, conoce bien la casa. Su última etapa en el conjunto rojiblanco comenzó en 2011, como entrenador asistente del juvenil B, por entonces entrenado por Sergio Sánchez. Más tarde, tras dirigir en solitario, decidió hacer las maletas para trabajar con LaLiga en diferentes proyectos. El siguiente paso fue el de liderar a la exótica Isla Salomón, asumiendo la dirección técnica y las riendas de la absoluta. Llevó a la selección a disputar la fase final de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 en el área de Oceanía. Todo un éxito que hizo a Papúa Nueva Guinea incorporarle para repetir método y resultados en 2024. Un proyecto del que se desvinculó hace unos días para volver a Gijón.

Orlegi lleva semanas trabajando en dar un giro a la gestión de Mareo, con la idea de separar el trabajo en dos áreas: en esa escisión estaría por un lado el fútbol base y en otro la gestión del Sporting Atlético y el C. Orlegi quiere darle una vuelta al trabajo que se ha hecho en la confección de sus dos primeros filiales. Ahí, el objetivo inicial era el de contratar a un profesional que controlase el mercado, con un foco en el internacional, para captar nuevas promesas que entrasen a través de la Residencia, infraestructura a la que, entienden, no se le está sacando todo su potencial. Israel Villaseñor ha liderado desde Gijón unos cambios en los que José Riestra, director global de fútbol de Orlegi, puso el acento tras anunciarse la contratación de Garitano. David Guerra, presidente ejecutivo, tiene previsto explicar alguno de los cambios en los que se está trabajando esta semana.