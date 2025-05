La crónica de un volantazo para reflotar al Sporting

En el mundillo del fútbol estaba corrido estos días el rumor de que se avecinaban cambios en la dirección deportiva del Sporting, como si en el modelo de trabajo del Grupo Orlegi existiese la figura de un director deportivo al uso, como en su momento fue Torrecilla para Fernández. El terremoto en la cantera era solo cuestión de tiempo, después de que LA NUEVA ESPAÑA avanzase en exclusiva la salida de Óscar Garro y Pedro Menéndez, y la llegada de Emilio Gutiérrez y de Felipe Vega-Arango a los puestos de mando. Que se barruntaban novedades más arriba, en la dirección deportiva del histórico club del fútbol español, sobrevolaba el ambiente y muchos agentes y entornos repetían una pregunta: "¿Con quién tenemos que hablar para temas de planificación? La mayoría siguieron hablando con Gerardo García, que ha mantenido la discreción hasta el último segundo, fiel a la que ha sido siempre su manera de ser y de trabajar.

No se sabe si por enredar o si en realidad con información, pero eran muchos los actores del mercado que sospechaban movimientos en la para muchos jugosa silla que hasta ayer ocupaba el gijonés, que ahora deja Mareo para ser un ojeador de Orlegi Sports. García seguirá teniendo cosas que decir en materia de fichajes del Sporting, aunque ese no será su principal cometido. Saldrá del foco, pero no de la red. Ha dejado en la mesa informes que se tendrán en cuenta. La mayoría de gente del mundillo intuían que el grupo situaría al frente a un director deportivo con amplia experiencia en Segunda, conocedor de la categoría y su entorno, reconociendo así un fallo en el modelo. Algunas fuentes insisten en que gente de fuerza real en Orlegi sondeó a varios directores deportivos, sentándose con ejecutivos, pero sin llegar a encontrar un perfil claro para el Sporting.

Otras, mientras, siempre han recalcado que, guste más o menos, Orlegi nunca ha creído en ese puesto de director deportivo al uso, y recalcan que las funciones de García en estos tres años en Mareo nada tenían que ver con las que, por ejemplo, desempeñó en el Zaragoza Cordero o Miguel Ángel Gómez en el Eldense, por citar dos ejemplos. Lo que (casi) nadie sospechaba es que quien ocuparía la vacante de García sería alguien que ya estaba en la casa y que en realidad es uno de los ejecutivos de más peso en la organización como siempre ha sido Israel Villaseñor. Desconocido para muchos de puertas hacia afuera, sobre todo para la afición del Sporting y para los ojos de Segunda, este mexicano, de 42 años, ya era clave en Mareo. Junto a José Riestra, es una de las personas a las que Alejandro Irarragorri les confiaría cualquier cosa en materia deportiva.

Villaseñor siempre ha tenido un perfil bajo desde que fue desplazado a Gijón, tierra que le encanta. Lideró el proyecto de la Residencia y de la Academia Internacional, entre otros quehaceres. Además, ha sido el encargado de entrevistarse con entrenadores y ejecutivos susceptibles de ser incorporado al Sporting, como cuando acudió a Galicia a sentarse con Giráldez, que ahora ha colocado al Celta en Europa. Su opinión siempre ha sido escuchada por Irarragorri, que iría al fin del mundo con él, junto Riestra y David Guerra, parte de su círculo de confianza. Y esto tiene sin duda otro mensaje: para el dueño de Orlegi el proyecto del Sporting sigue siendo muy importante.

La revolución en la dirección de la cantera rojiblanca parecía decidida desde hace un par de meses y la opinión de Guerra y Villaseñor ha sido clave en esto: tocaba un giro, por muchos factores, más allá de si sube o no el filial. En aquella cumbre en Washington ya se decidió que se iba a pegar un volantazo. Y desde hace semanas se venía hablando con Emilio Gutiérrez y Felipe Vega-Arango.

El paso al frente de Villaseñor en el Sporting, al que ya a nivel interno en Mareo todos situaban como uno de los mandamases, se ha acelerado en las últimas semanas. En la organización se ha discutido mucho cómo darle un vuelco a la dirección del fútbol profesional. Se pensó en reforzar la parcela de captación y mantener otro verano a Gerardo García. Pero en las últimas semanas se decidió recolocar a Villaseñor. A partir de ahora, en Gijón mandará un ejecutivo clave en México.