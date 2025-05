Gelabert habla sobre su futuro y el interés del Sporting. “Va a ser un verano largo”.

César Gelabert recogió este miércoles en Mareo el premio Mahou al jugador cinco estrellas del mes de abril. El mediapunta reconoció sobre su futuro que tendrá por delante “un verano largo”. “Lo único que sé es que el 1 de julio tengo que estar en Tolouse”, dijo.

Futuro en el club. “Ahora mismo no pienso en el mercado, pienso en el partido del Ferrol. Estoy tranquilo. Ya he estado en esta situación más veces. Mi familia y yo hemos estado muy contentos aquí. No es una decisión mía sino una decisión de otras personas”.

Ferrol. “Queremos acabar lo más alto posible. Queremos ir a por los tres puntos. No es fácil mantener la tensión. Pero no estamos en una situación para relajarnos. Vamos a ir a ganar el partido”

¿Qué le dicen en Francia? “Desde Francia me dicen que tengo que estar en 1 de julio en Toulouse. Lo único que sé es que va a ser un verano largo. Ya he estado en esta situación más veces”

Felicidad en Gijón. “A mi me ofrecieron en verano pasado un gran proyecto en el Sporting. Estoy muy contento. Aunque no depende de mí, va a ser un verano largo. Estoy tranquilo”

Garitano. “Me ha dado más libertad desde un orden psicoanalista en esa zona de la mediapunta: me he sentido más liberado. Llevaba tiempo si jugar en esa posición, me he sentido mejor. Todos los jugadores tenemos un proceso de adaptación. Me he intentado adaptar desde el primer día. He sido un más uno en el vestuario, tanto dentro como fuera: al principio no pude mi 100% pero en estos último partidos sí. Esto es fútbol”.