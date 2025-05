Guerra explica la revolución en la dirección del Sporting: “Hemos cometido muchos fallos”

David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, justificó este miércoles en la sala de prensa de Mareo el volantazo dado por el Grupo Orlegi a la gestión del club rojiblanco. Guerra expuso los motivos que han llegado a la organización a cambiar a algunos de los primeros ejecutivos del club rojiblanco. E hizo autocrítica con los resultados obtenidos durante la última campaña. En la primera fila de la sala de prensa se encontraban los los nuevos responsables de la gestión del club: Israel Villaseñor, Emilio Gutiérrez y Felipe Vega- Arango.

Los cambios: "Viene de una reflexión y una situación que requería cambios. Hemos escuchado a los colectivos, con independencia de lo del fin de semana. En ese análisis considerabamos un cambio para atajar la situacion de este año y por la representatitivas que quieren los aficionados. Por eso la cinporacion de Villaseñor. Felipe Vega Arango con su capacidas de adaptacion y Emilio Gutiérrez, en el area de captacion de talento. Aportará su experiencia. Ambos conocen bien el sportinguismo".

Relevo de Gerardo por Villaseñor: "El cambio viene motivado por lo que vemos que necesitamos. Lo vamos a ver en el día a día, es un cambio integral y profundo. Con Israel 24/7 pendiente de la gestión y Gerardo en otra posición dentro de la secretaría técnica del Grupo para dar un servicio a los tres clubes. Desde fuera puede parecer pequeño, pero para nosotros es profundo en el enfoque. Gerardo desaparece del día a día del Sporting".

¿Cómo se ficha en el Sporting?: "No hemos sabido explicar los motivos. Es una estructura muy similar en los fichajes desde el primer momento. no tenemos un director deportivo tradicional, tenemos un director que se enfoca en el día a día del equipo y tenemos una estructura para la dirección del fútbol. Ahí es dónde se gestionan los fichajes. No hay un responsable único".

¿Fracaso?: "Hace tres años cuando llego una nueva gestión la situación del club la conocéis. Nos marcamos generar un proyecto a medio largo plazo, para la profesionalización del club, potenciar la inferaestructura y dar viabilidad económica. Se han ido dando pasos. El objetivo de este año es estar en un balance económico. Ha habido inversiones económicas para dotar de recursos a la parte deportiva. El club ha evolucionado, pero entiendo las dudas. El primer año puedes hablar de desconocimiento. El segundo se demostró que es posible. Y este año ha sido desastroso en el ámbito deportivo y entiendo que se pueda dudar. Es a medio largo plazo y necesitamos acertar.

Proyecto a cinco años en la gestión de la cantera: "En el análisis que hemos hecho, necesitábamos un cambio ya. El Sporting Atlético podría ascender y es uno de los argumentos que no hemos sabido en este tiempo. Hemos hecho cosas bien en organizar la cantera, adelantar ciclos.. Pero hay otras cosas que no hemos hecho bien. No se siente representado el sportinguismo. No hemos sabido combinar el talento asturiano con lo de fuera. Si eso no lo conseguíamos, da igual el resultado a cinco años. El resultado deportivo nunca nos motivó a hacer cambios. Con estos profesionales vamos a dar un giro y a fomentar lo que los sportinguistas quieren de Mareo".

Cambio en la gestión deportiva: "El día a día cambia para Israel porque daba servicio a los clubes y ahora tiene relación directa con lo que pase aquí".

¿Su futuro ha estado bajo análisis?: "Todas las decisiones se han analizado conjuntamente: Todo el mundo ha cometido fallos, los que estamos en el día a día también. El análisis nos ha llevado a tomar estas decisiones".

¿Se puede variar el estilo de Orlegi?: "Disentimos continuamente y llegamos a acuerdos continuamente. Es la base del proyecto. En unos años, el análisis va por un lado y en otros, por otro. Atlas también consiguió resultados. Lo que nos toca es reconocer cuando uno falla y reconducirlo para llevar lo mejor para el club".

¿Qué fallos de Gerardo motivan su salida del Sporting?: "Hemos cometido todos muchos fallos. En la gestión diaria. Nos ha faltado liderazgo dentro y fuera del campo. Tenemos jugadores buenos, pero no fuimos capaces de ser equipo capaz de pelear por los mejores. Nos faltó equilibrio en la plantilla, jugadores que no responden a las expectativas y exigencia. Es la palabra que más me duele.

¿Se sopesó fichar un director deportivo para el Sporting?: "Tenemos claro que este es el modelo".

Cambios en la gestión de Mareo y rol de los nuevos: "Felipe estará al cargo de todos los equipos de Mareo. Emilio va a ser el responsable de la captación de Mareo, colaborarán en numerosos ámbitos como la confección de las plantillas. El talento es captación y seguimiento. Una de las cosas importantes que vimos en ellos es la capacidad de trabajar en equipo".

¿Qué perfil de fichajes se harán este verano?: "Hay que analizar jugadores con experiencia, con rendimiento y con hambre de hacer cosas en el Sporting de Gijón.

Capacidad para fichar: "Tenemos que ver con LaLiga el límite salarial, pero creemos que vamos a tener una plantilla competitiva. El fichaje de Dubasin señala a eso. Este club tiene que estar peleando por los mejores".

¿Cambios para evitar el descenso en el proyecto de Orlegi?: "La palabra tiene que ser existencia. Estamos convencidos del modelo que tenemos. El momento actual nadie lo puede esconder y por eso hacemos cambios".

Salida de Odin: "El fútbol son ciclos. Entendíamos que ambas partes se había acabado y se decidió de mutuo acuerdo. Es una parte fundamental. El número de lesiones es muy similar al año pasado. Tenemso que seguir mejorando, ha habido recaídas que no tendría que haber para posicionarnos".

¿Habrá ventas este mercado?: "El mercado no ha avanzado. No tenemos ofertas y no es nuestra idea desprendernos de estos jugadores".

Futuro de Gelabert: "Vamos uno a uno. El año pasado parecía que no podíamos comprar. En el caso de Gelabert, esto es un mercado, el jugador se quiere quedar y queremos que se quede. Tenemos que esperar".

Exigencias para vender: “No vale cualquier oferta para vender a un jugador del Sporting. Vale para ahora y para el futuro".

Músculo financiero: "Necesitamos jugadores porque hay muchos que terminan contratos. Estamos en la conversación por Gelabert. Habrá margen porque queremos hacer un equipo competitivo".

Futuro de Nacho Méndez: "Él sabe que cuenta con mi máximo respeto, ha contado con confianza. Ha habido una oferta y tenemos que planificar la temporada reforzando esa posición. La renovación de Nacho Martín está muy cerca. Nacho Méndez es un jugador muy relevante y capitán para nosotros".

Permanentes cambios en la dirección: "Es síntoma de que cuando se detecta algo que no funciona, hay que cambiarlo. El proyecto sigue siendo a medio-largo plazo".

Posible ampliación de capital: "Es parte de la conversación con LaLiga. Está todo por decidir".

¿Cómo se reengancha a la afición?: "Es una responsabilidad. No tenemos excusas, ha sudo una temporada desastrosa. Se han expresado la afición. Lo que tenemos que hacer es ejecutar los cambios, ha sido un mal año pero estamos aquí para que la gente vea los cambios. Hasta que eso suceda, estaremos en la expectativa. Estamos tomando los cambios para que la gente nos vea más cerca de lo que queremos".

Presión por ser siempre el portavoz: "A Israel dejarle tranquilo. Es parte del cargo en mi caso".

Precios de abonos: "Estamos estudiando la campaña de abonos, saldrá a finales de junio. Estamos trabajando en ella".

¿Hubo exceso de ambición en el discurso?: "Lo que ha sucedido últimamente habla a las claras. Lo que hace falta es trabajar y hablar con claridad. La exigencia que queremos la tenemos clara. No le tenemos miedo a pensar en alto porque es lo que hacen los aficionados con el equipo".

¿Importante del ascenso del filial?: "Es un debate interesante lo de adelantar ciclos. Tiene sus retos. Con el filial, todos los técnicos estarán de acuerdo en que cuanto más cerca estés del fútbol profesional mejor. Pero hay que poner el foco en el crecimiento y el desarrollo. Obsesionarse con el ascenso no nos ha venido bien".

Oferta de Nacho Méndez: "Repito, es nuestro capitán. Tenía una oferta encima de la mesa y nosotros estamos planificando la temporada para reforzar esa posición":

Atlas y Róber Pier: "Es un muy buen futbolista, un jugador comprometido y buena persona. A partir de ahí, no puedo decir nada más. Con nosotros ha sido comprometido con independencia que le hayan salido las cosas".

¿Sigue con la confianza de Orlegi?: "La confianza de Orlegi; "Para mí, ni espacio a pregunta. Todos estamos bajo el escrutinio en todos los ámbitos".

Olaetxea y los cedidos: "Lander no continuará. En el resto de jugadores, estamos en proceso de análisis. Cada uno de sus clubes vive un proceso distinto. Es lo que tendremos que ver".

Sporting Femenino: "La formación de niñas es clave. El objetivo deportivo es mantener al equipo en la categoría".

¿La expectativa es es el ascenso?: "El objetivo será pelear con los mejores. El Sporting no tiene otra aspiración que ir hacia arriba".

Movimiento entre clubes este verano: "Estamos abiertos en el análisis de todas las opciones de la dirección deportiva".

Mensaje final: "De mi lado, recalcar el objetivo, Venir aquí a reconocer errores de la temporada. Sin excusas, por eso este cmabio estructural profudno. Esperamos que se note de puertas para fuera muy pronto. El proyecto sigue vigente y es a medio-largo palzo. Aquí estsmos para corregirlo. Lo vamos a hacer con exigencia, los primeros nosotros mismos".