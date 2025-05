Una cita que puede ser importante para el futuro del Sporting: Garitano viaja a EE UU para reunirse con Irarragorri

Alejandro Irarragorri recibirá la próxima semana en su despacho de Washington a Asier Garitano, según pudo conocer LA NUEVA ESPAÑA. El principal accionista del Grupo Orlegi se reunirá por primera vez con el entrenador del Sporting. David Guerra, presidente ejecutivo del club, se desplazará junto a Garitano. El Grupo Orlegi ha organizado para la próxima semana en Estados Unidos una importante cumbre deportiva para la confección del futuro proyecto del Sporting. La cita contará con miembros de la primera línea del grupo, incluido José Riestra, jefe último de la parcela deportiva de la organización. Será una jornada muy importante.

Irarragorri mantiene un contacto continuo con Garitano desde que este asumió el banquillo de El Molinón. Prácticamente todas las semanas mantienen conversaciones por mensajes telefónicos. La reunión, que tiene mucha importancia, al tratarse del primer encuentro entre el dueño de la organización y el técnico que liderará el cuarto proyecto deportivo del grupo en el club rojiblanco, se celebrará en los primeros días de la siguiente semana, una vez que el Sporting dispute este mismo sábado el último encuentro de competición regular, en el estadio A Malata de Ferrol.

En las oficinas de Mareo ya han organizado el viaje al primer ejecutivo rojiblanco y al entrenador. Irarragorri, que ha fijado su residencia en Washington, donde vive desde hace más de un año, quiere conocer en primera persona al técnico de Bergara. Garitano también está deseoso de tener ese primer cara a cara con su jefe.

Los informes recabados por el primer ejecutivo del grupo mexicano a cerca del trabajo de Garitano son muy positivos. El entrenador vasco se ha ganado por contrato continuar en Mareo tras salvar y estabilizar al club gijonés. Guerra e Israel Villaseñor consideran que Garitano no solamente es un entrenador para una situación de emergencia, sino que también tiene conocimientos y condiciones para liderar un proyecto de cero. No será el primer entrenador del Sporting que se desplace a Estados Unidos para sentarse con Irarragorri. De hecho, en Washington el dueño de Orlegi Sports ya zanjó en primera persona el fichaje de Rubén Albés.

El encuentro apunta a ser importante para avanzar en la confección del siguiente proyecto deportivo del Sporting, que deberá renovar su plantilla, con cerca de una decena de incorporaciones. En la cita se verán las caras Irarragorri, Guerra, Riestra y Garitano, protagonistas importantes dentro de la confección de la nueva plantilla. Orlegi Sports siempre da fuerza a los entrenadores y cree que los técnicos deben tener influencia real en el mercado. Será, por lo tanto, una cita importante para que se pongan en la mesa nombres de jugadores que están en el radar del Sporting y para que se gestionen distintas situaciones que se darán seguro en el mercado.

La promoción de Villaseñor al frente de la gestión deportiva del Sporting ha abierto un debate interesante sobre la forma en la que funciona la organización en el mercado de fichajes. Guerra explicó el miércoles en Mareo que el grupo fía esta materia a una "estructura" y, por lo tanto, no cree en la figura de un único director deportivo, "un fichador". Los "scoutings" del grupo son los que ponen los nombres encima de la mesa. Ese peso ha recaído estos años sobre las espaldas de Gerardo García, Fredi Lobeiras y otros ojeadores, apoyados en el equipo de Big Data. Gerardo García ya no tendrá influencia en cuestiones estructurales o en el día a día. Pero pasa a ser el primer responsable de los "scoutings" del grupo. Es decir, será uno de los responsables de la confección de la plantilla del Sporting, además de la del Santos Laguna y el Atlas. O lo que es lo mismo: Israel Villaseñor no cubre esa parcela, no será un fichador, sino un gestor de todas las cuestiones que afectan al día a día del primer equipo.

El último eslabón para cerrar cualquier operación siempre es el mismo Alejandro Irarragorri tras el previo visto bueno de Riestra, al frente de la gestión deportiva del grupo. Pero en ese proceso también se tiene en cuenta la palabra de Guerra como presidente ejecutivo.