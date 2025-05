Garitano repasa todos los temas del Sporting: el adiós de Cote, el viaje a Estados Unidos, la compra de Dubasin

Garitano repasó este viernes en Mareo todos los temas de la actualidad del Sporting.

¿Cómo se motiva a la plantilla? “La exigencia de saber dónde estamos y en qué equipo estamos. Esto viene de largo plazo. Era importante ver el día a día de la gente y su nivel”

¿Qué hay en juego? “Defender la camiseta del Sporting es mucho. Va a ir gente de Gijón. Tenemos que darle seriedad, es el último partido y el último esfuerzo. Por lo demás, poca cosa”.

Citado Borja Montes. “Tenemos el condicionante que hay jugadores de filial que juega el domingo de play-off. No conocía al chico. Lo está haciendo muy bien. Tenemos a algún jugador con molestia. Viajamos con 22 jugadores de campo”.

¿Necesita el Sporting fichar líderes? Veremos perfiles. El liderazgo lo tenemos que mostrar como club”

Viaje a Estados Unidos. “He hablado con Irarragorri. He hablado con él. No sé qué me voy a encontrar. Si no me pierdo por el camino, allí iremos (risas)”

Futuro Nacho Méndez y Gelabert. “De Nacho Méndez no me atrevía a decir que es su último partido. Ni en el caso de Gelabert”.

Olaetxea. “Olaetxea lleva dos semanas con un pequeño problema. No es nada grave. Es un profesional. Quiere viajar. Es un jugador increíble. Viene con nosotros. Podría jugar. Podría entrenar con el grupo”.

Futuro de Olaetxea. “Lander es un muy buen jugador. Si recala en el Eibar se van a llevar a un gran jugador, a una gran persona. A un chico competitivo. En el día a día da mucho. Se llevan a un gran jugador. Tuve conversaciones con él. Ha estado muy metido en lo que es el Sporting y en conseguir objetivos. Siempre ha estado disponible. Ahora que nos hemos salvado ha querido viajar y estar con el equipo. Demuestra lo que es como persona”.

Renovación de Nacho Méndez. “Acaba contrato. Está en el mercado. Tuvo una oferta. Ahora igual le hacen una mejora o más baja. No sé. Es un jugador que le podrá firmar cualquier equipo. Pero no me atrevería a decir que no es aquí. Otra cosa es que firme en otro sitio, pero a día de hoy no tengo constancia que haya firmado en otro equipo”

Rol de Otero. “Juan es de muy alto nivel. Juegue donde juegue tiene un potencial terrible. Es tan bueno ese chico que ayudándole a que sus fortalezas se puedan ver se le puede usar en cualquier posición de ataque. Necesitamos mínimo fichar uno o dos delanteros más”.

Arnaiz. “No sé la situación de José. Cualquier nombre que me des son buenos jugadores”

Decepción por no atar algunas renovaciones. “No creo que no renueven jugadores porque no hay futuro en el club. El Sporting siempre ha tenido buenos jugadores y los va a tener. Si se van, vendrán buenos jugadores. Es un gran club”.

Fichar jugadores en ataque. “Arriba hemos estado muy bien. Los siete partidos que llevamos hemos acumulado situaciones en campo rival. Intentaremos mejorar en todo. Será equilibrar plantilla. Analizar y potenciar”.

Labor en el mercado fichajes. Hablamos y he tenido la suerte de tener muy buenos jugadores en Primera y Segunda. Hay buenos jugadores que querrán venir a este club. Si los he tenido será más fácil

Continuidad de Dubasin. “Juan, Duba y Gaspar son jugadores muy importantes. Conmigo está a un nivel alto. Lo cuidamos pensando que nos iba a hacer falta para los últimos dos jornadas. No queremos forzarle, además del tema de la paternidad. Para nosotros es un jugador importante”.

Vacaciones. “Tengo poco tiempo. Muchas cosas. Será estresante (risas)”

Ofertas por jugadores. “Estoy muy tranquilo. Si por mí traen un dineral me venderán. Pero en el fútbol es difícil. El Sporting quiere hacer un proyecto fuerte y para eso hay que mantener los buenos. ¿Lo que pueda pasar una oferta en quince días no lo sé

Los cambios en estructura del club. “No me desgasto mucho. Para eso hay mejores profesionales. Para el servicio médico, entiendo que hay otras personas en el club. Me centro en mi trabajo. En tener a mis jugadores. Y muchas cosas. Me desgasto poco en otras”

Adiós de Cote. “Puede jugar tranquilamente. El siente que no. No sé qué va a hacer. Si irá con el padre con el tractor. Él es como es. Es una persona especial y diferente. Ojalá pueda estar lo que él más domina que es el verde. A mi me gustaría verle seguir compitiendo”.

Partido en Ferrol. “Complicado. Con un ambiente que no es bueno. Querrán hacer un buen partido, como nosotros. Es un partido complicado, por todos los matices. Lo más importante es que se vea un Sporting reconocible

¿Quién va a subir? Sube el Levante (risas). Me habría gustado que subiese el Mirandes, pero ya no depende de ellos. Todavía tiene alguna opción. Te diría que bien. Le tengo cariño. El Elche depende de él. El Oviedo no, que me matáis. No depende o sea que me da igual.

Descenso del Leganés. “Es una pena el descenso del Leganés. Pero podía ser. Es normal que un equipo como el Leganés que sufra en Primera. No dependían de ellos. Pero volverán a hacer un equipo potente. Si tenemos que ir a Butarque”.