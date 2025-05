Las palabras de Garitano sobre el futuro de Gelabert: "Es jugador del Tolouse, hay que esperar..."

Asier Garitano, entrenador del Sporting de Gijón, ensalzó el papel de su equipo tras vencer en el estadio de A Malata (0-2) al Racing de Ferrol en el último encuentro del curso.

Sus declaraciones.

Importancia de ganar. «El objetivo era primero mantener la categoría y lo conseguimos. Luego era sumar el máximo de puntos posible en partidos que no son fáciles, pero el equipo le ha dado importancia a los encuentros, ha sido reconocible y ha tenido la mentalidad que debemos tener en un club como el Sporting. También nos han ido cosas de cara hoy, ellos han tenido posibilidades del empate y al final nos hemos ido con 0-2».

Rotaciones. «El equipo que jugó también se debió a molestias de algunos jugadores, pero la gente que entró lo hizo bien y me alegro por todos ellos. Su día a día ha sido muy bueno y todos merecían jugar más estos dos meses. Hemos tratado de equilibrar el equipo y no hemos tenido ninguna lesión, que eso también es muy importante, y nos vamos contentos».

Mentalidad para ganar. «Sí había cosas en juego. Somos el Sporting y había 400 o 500 personas aquí en Ferrol. La mentalidad era de salvarnos y luego no conformarnos. Eso era importante en el día a día, la calidad de los entrenamientos y en los partidos. El equipo ha peleado hoy y ante el Cartagena, y ha sacado resultados para quedar mejor en la clasificación. Esa es la mentalidad que debe tener todo aficionado y jugador del Sporting, de no conformarse con nada y dar el máximo cada partido».

Futuro de Gelabert. «No depende de nosotros que siga Gelabert. Es un jugador del Toulouse. Hay que esperar. Sé que él está contento y para nosotros es importante, pero no es una situación sencilla. El club y él harán lo que se pueda, pero creo que habrá que esperar».

Su rendimiento en el Sporting. «Cuando llegamos pensaba que conseguiríamos el objetivo, pero creía que para estas dos jornadas el objetivo era depender de nosotros mismos. Nos encontramos ya salvados para esas dos jornadas y no lo esperaba. De mi etapa aquí pongo una buena nota porque todo ha ido a favor. Llegamos en una situación difícil con un partido en Elda que podíamos entrar en descenso, lo sacamos y luego también al Mirandés en casa y nos fuimos a 8 puntos. El equipo, jugadores y aficionados todo el mundo ha sufrido mucho la temporada. Era una dinámica difícil y un calendario complicado con 5 partidos fuera. Ir jugando con una plantilla con 16 jugadores del primer equipo en las primeras jornadas era poco. Fuimos recuperando jugadores con Gaspar o Dotor, pero también perdimos a Dubasin. Creo que controlamos bastante bien muchas situaciones».

Mensaje a la Mareona para el futuro. «A la gente no le hace falta reengancharse, son muy del Sporting. Se va a enganchar y estar siempre con el Sporting y en los momentos complicados todavía más. Es lo que he sentido yo que soy de fuera. Va a ser así, va a ser exigente, pero va a estar con el equipo. Haremos un equipo competitivo, pero sabemos que es una categoría complicada para todos. Daremos el máximo en nuestro trabajo y veremos a dónde podemos llegar. Hay que descansar ahora, pero hay que hacer ahora una plantilla nueva y que eso se convierta en un buen equipo para llegar en las mejores condiciones a la primera jornada».

Planificación. «He hablado algo por encima con la directiva de la idea, la estructura y lo que queremos y coincidimos en muchas situaciones».

Gol anulado. «No vi la jugada del gol anulado. Creí que darían el gol porque tardaron en revisarlo, luego me dijeron que era por la posibilidad de una mano, pero no vi la jugada. Esas cosas hoy nos han ido a favor, era el 1-1. Luego también tuvimos opciones, pero no hacíamos el 0-2 y ahí Jauregi tuvo un mano a mano para empatar, pero Joel hizo una gran parada y un gran partido. Luego llegó el 0-2. Es fútbol y eso pasa. Al Racing le ocurrió lo de todo el año cuando las cosas van mal. Ahora toca borrón y cuenta nueva»