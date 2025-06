Cote y un último homenaje en El Molinón: Sastre, Casillas, Kase.O y la "alopecia" por "culpa" de Fernando Alonso

"¿Cote, cuántas veces te has despedido ya?". Entre bromas y mucho, mucho cariño, José Ángel recibió este lunes, por sorpresa, un nuevo homenaje en El Molinón. La familia del rojiblanco reunió en el municipal gijonés a casi 200 personas relacionadas con la vida profesional y personal del de Roces para brindarle un nuevo reconocimiento tras colgar las botas. No faltaron excompañeros como Rafel Sastre, capitán en el Sporting en el que debutó, así como figuras relacionadas con su paso por el Eibar y por el Oporto, entre otros. También llegaron mensajes, en forma de vídeo, de Iker Casillas, el jugador del City Rodri Hernández o el barcelonista Íñigo Martínez para felicitar al "Cabra" por su carrera. "Es un orgullo que estéis aquí", afirmó, emocionado, Cote.

Con la Tribunona como espacio de punto de encuentro, Cote pudo ver, entre abrazo y abrazo, el enorme legado que deja más allá de lo puramente futbolístico. La grada se llenó de quienes han vivido junto a él casi veinte años de carrera profesional. En el Sporting y en los diferentes clubes en los que fue dejando compañeros y amigos. El acto, moderado por el periodista gijonés Rodrigo Fáez, se apoyó en imágenes y vídeos de la trayectoria del de Roces, junto a la música en directo del dúo Eleven. Entre los asistentes estuvieron presentes excompañeros en el Sporting de diferentes épocas como Sastre, Barral, Lora, Juan Pablo, Michel, Rivera, Canella, Javi Fuego, Jorge y Alejandro García Torre, Pablo Pérez, Jony, Luis Morán, Calavera y Pablo Acebal, entre otros. También una amplia representación de la actual primera plantilla. Fueron los casos de Queipo, Christian Joel, Diego Sánchez, Nacho Martín, Gaspar o Guille Rosas. También estuvo Miguel Ángel Ramírez, exentrenador rojiblanco, con quien mantiene una gran relación. La representación institucional del Sporting contó con Joaquín Alonso, relaciones institucionales del club, y José Antonio Redondo.

De los muchos compañeros que deja en sus años como futbolista, dos que compartieron su evolución en Mareo, desde alevines, estuvieron junto a él. Fueron Riki Navarro y Javi Camochu. El primero dejó constancia de anécdotas como el día que, "en una parada de un viaje con el Sporting infantil, a Cote le dio por subirse encima de una burra". "Y lo pasé muy guay", replicó el rojiblanco entre las risas de los asistentes. De su carácter espontáneo y natural dieron fe la presidenta del Eibar, Amaia Gorostiza, quien encabezó una representación de excompañeros de Cote en el conjunto armero, como Iñaki Bea o Arbilla. También estuvo Cristian Tello, uno de los grandes amigos que hizo en el Oporto, y desplazado desde Arabia Saudita, donde continúa con su carrera. Muy cariñoso estuvo el rojiblanco con los empleados del club invitados al evento, actuales y de anteriores etapas. Fueron los casos de Gerardo Ruiz, Leli Rubiera, Iñaki Tejada, Diego Lobelle, Pablo Caso, Mario Cotelo, Pablo Cuervo, Pablo del Fueyo, Pelayo Merediz, Jorge García y José Miguel García, entre otros. El agente Álvaro Domínguez, o algunos de los profesionales que le acompañaron en sus inicios, como Barri o Fredi Martínez, también compartieron el acto con José Ángel.

Varios de los invitados salieron a un improvisado escenario para hablar de Cote. Sara Fidalgo, la mujer del rojiblanco, habló desde cómo se conocieron "en un bajo de Roces", hasta la intensidad de José Ángel en torno a la Fórmula 1 y, especialmente, a uno de sus ídolos, Fernando Alonso. Confesó que "cuando jugaba en la Real" llegó a sufrir un episodio de alopecia porque "dormía fatal y se ponía muy nervioso" con las carreras de Alonso. Luis Morán descubrió que, sin saberlo, ambos bautizaron a su primer perro con el mismo nombre: "Killer". Pablo Acebal, entrenador del Langreo, incluso le animó a replantearse la retirada: "Nosotros estamos buscando lateral izquierdo".

Pepe Díaz, el güelu de Cote, protagonizó el momento más emotivo al hablar de los inicios del gijonés. "Más que güelu y nietu, éramos amigos", dijo de aquellos años en los que el guaje empezó a dar patadas al blaón. "Eso de que iba a llegar al primer equipo… ya se veía en juveniles. Se veía que iba mejorando y que podía", añadió de su evolución. Las risas regresaron cuando Fáez bromeó con lo difícil de hacer vestir de etiqueta a su nieto incluso en días de fiesta como el de su despedida. "¿Traje y corbata?… ye muy raro pa él", deslizó.

Uno de los grandes momentos estuvo cuando, a través de dos pantallas, se proyectaron mensajes de excompañeros que no pudieron desplazarse a Gijón. Rodri Hernández, ahora en el City y con quien compartió vestuario en el Villarreal, le felicitó por su carrera. Joan Jordán y Kike García añadieron palabras de cariño al “Cabra”, como le apodan por su especial carácter. Iñigo Martínez, con el que jugó en la Real, también bromeó "con aquel Mini rojo que tenías y que tú pensabas que era un Ferrari". "Eres un grande", concluyó, Iker Casillas. Incluso músicos como Sho-Hai o Kase.O y Violadores del Verso enviaron cariñosas palabras.

"No sé qué hostias voy a decir ahora", intervino, al final del acto, Cote, visiblemente emocionado. "Es un orgullo que estéis aquí", añadió, señalando a los jugadores de la actual plantilla del Sporting que "tenemos que devolver al Sporting donde tiene que estar". No quiso desvelar cuál será su futuro porque, dijo, sigue sin tenerlo claro. "Me apetece más segar que cantar", bromeó. Repartió agradecimientos hasta darse cuenta que, la persona más importante, quien organizó todo el evento, continuaba a la espera de alguna referencia. "Gracias Sara, se me olvidaba. Sin ti esto no sería posible", concluyó. Especialmente orgullosos se vio a su familia. Además de Pepe y Sara, con Cote estuvieron Nel, su hijo, Laura, su hermana; Jose y Olga, sus padres, y Abril Nosti, su sobrina. El día continuó con una comida junto a todos los invitados en la Finca Villa María.

