El "balance" de Nacho Méndez en el Sporting que suena a... ¿despedida?: "A ese niño solo le queda un sueño"

No está totalmente descartada su continuidad en el Sporting, pero cada día parece más complicada. Nacho Méndez agota su contrato con el conjunto rojiblanco sin avances en la última oferta de renovación presentada por el club y con equipos como el Dépor dispuestos a apostar por su incorporación este verano. El de Luanco ha compartido en redes sociales un texto dirigido a la afición que muchos interpretan como una despedida y el jugador resume como un "balance" de la última campaña. En ella asume que tanto los segudiores como la propia entidad merece "mucho más de lo que estamos consiguiendo dar", pone en valor "haber cumplido otro sueño" siendo capitán y asume, sin citarlo, otro que ha quedado "por cumplir", el de jugar en Primera con el equipo al que llegó con apenas 11 años.

Así son las palabras de Nacho Méndez dedicadas a la afición:

"Creo que, al hacer balance, es mportante ser positivo y agradecido. Me siento un auténtico privilegiado por haber disfrutado de una temporada más en mi club, con mi familia y mis amigos cerca. Se ha cumplido otro de los sueños de ese niño que llegó hace dieciséis años a Mareo, el de ponerse el brazalete de capitán del equipo de su vida. A ese niño de once años solo le queda un sueño por cumplir.

Por eso, gracias, en primer lugar, a mis compañeros. Juntos hemos trabajado cada día, intentando dar lo mejor de nosotros mismos, y juntos hemos sufrido, cuando los resultados fueron adversos.

Gracias a Rubén (Albés) y todo su cuerpo técnico por la confianza depositada desde el día uno y todo lo que he aprendido con vosotros. Aunque las cosas no hayan salido al final como nos hubiera gustado, creo de corazón que el fútbol no ha sido justo con vosotros y os lo devolverá.

También a Asier (Garitano) y su staff, por ayudarnos a todos a terminar de la mejor manera, para mirar con ilusión hacia una nueva temporada.

Gracias también a toda la gran familia de Mareo, técnicos, médicos, fisios y recuperadores, utilleros, personal de cocina y tantas personas más que trabajan cada día con enorme profesionalidad. Y, sobre todo, gracias enomes a la afición por tanto apoyo recibido cada fin de semana, ya sea en El Molinón o en los desplazamientos, a pesar de que esta temporada hemos estado muy lejos de los objetivos exigibles para este club.

El Sporting está, por supuesto, por encima de nosotros, los jugadores que componemos su plantilla e un momento determinado, de los de cuerpos técnicos, de los sucesivos propietarios. Es la ciudad, su afición, los miles de personas que sufren y, últimamente poco, disfrutan con el equipo. Los que van cada domingo al Templo y quienes no pueden hacerlo pero lo sienten de la misma manera que si estuvieran allí. Todo eso, el club y su historia, merecen mucho más de lo que le estamos consiguiendo dar. Debemos tener la humildad de reconocerlo y, al mismo tiempo, esforzarnos al máximo para estar a la altura que esa historia nos exige".