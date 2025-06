Dubasin ya piensa en el futuro con el Sporting: su situación, los "muchos jugadores nuevos" y una temporada para "confiar"

Antes de iniciar las vacaciones, Jonathan Dubasin recogió en Mareo el trofeo al jugador "Cinco estrellas" del pasado mes de mayo. Una distinción elegida por los aficionados a través de los votos recibidos por la firma Mahou, organizadora del premio. El delantero del Sporting habló de una campaña en la que el equipo ha estado lejos del objetivo de pelear por el ascenso, su fichaje por el club tras ejecutarse la opción de compra y el nuevo proyecto que se prepara en la entidad.

El premio. "Muchas gracias a toda la gente que nos ha estado apoyando durante todo el año. Gracias a la gente por el cariño recibido".

Regularidad. "Sí, al final uno como jugador intenta siempre dar su mejor versión. Estar siempre a un buen nivel para intentar ayudar al equipo. Gracias a los compañeros, a los entrenadores y a la gente de fuera. Al final recibes ese cariño y es más fácil poder rendir a un buen nivel.

Optimista. "Siempre intento sacar una sonrisa a los aficionados. Al final siempre están con nosotros, nos apoyan en cada partido. Un pequeño gesto que a nosotros nos cuesta nada. Al final le puedes alegrar el día a una persona.Tenemos que ser más conscientes de eso. No hay nada más bonito que alegrarle la vida a un niño que te viene a pedir una foto. Al final eso es lo bonito del fútbol.

Mala temporada. "Creo que empezamos bien, con un objetivo claro. Hasta diciembre, que creo que ahí hubo un bajón. La segunda vuelta no supimos remontarla. Creo que el cambio de objetivo tan drástico de estar luchando por una cosa y tenernos de ver en otra, muchas veces es difícil de aceptar. Creo que el equipo reaccionó para poder sacarlo adelante. Al final conseguimos el segundo objetivo que nos marcamos. Ahora seguimos en la liga profesional. El año que viene tenemos que seguir trabajando, intentar mejorar lo de este año y seguir adelante.

El vestuario. "Nosotros también somos los primeros en querer hacerlo bien. Hay veces que las temporadas no salen como uno quiere del todo. Creo que cada uno tiene que hacer reflexión de lo que ha pasado, de lo que ha hecho e intentar ser mejor".

Sufrimiento. "Desde dentro al final lo pasas mal. Juegas para ganar, la gente también te presiona. Estás en un club grande, la gente te exige y cuando no consigues esos resultados, al final es presión añadida. Creo que el equipo, como he dicho antes, reaccionó bien al final para poder sacar el nuevo objetivo. Y creo que nos tenemos que quedar con eso".

Todos quieren foto con él. "Bueno, si queda alguno que no tenga foto, si algún día me lo encuentro, que no duden pedírmela".

Mensaje para el futuro. "Bueno, que al final, que sea una temporada nueva, que no se queden con lo que ha pasado este año. Creo que al final nos tienen que apoyar ahora desde el principio, sabiendo que es una temporada nueva. Vendrán seguramente muchos jugadores nuevos. Hay que confiar desde el primer momento, como se hizo la temporada pasada. Confiar, ayudar al equipo, que al final para nosotros son uno más. Entonces los necesitamos a ellos también. Y al final, como yo he dicho en mi caso, que yo con el cariño que he sentido también he podido sacar un buen nivel. Al final a eso le pasa también a mucha gente. Entonces creo que va a ser momento de dejar esta temporada atrás, que ahora ya no sirve para nada. Y mirar de cara al futuro y a la temporada que va a venir".